Thế giới

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel

Khánh An
25/09/2025 17:25 GMT+7

Truyền thông Iran tung nhiều tài liệu và hình ảnh được cho là liên quan chương trình hạt nhân bí mật của Israel, trong đó có những hình ảnh về nơi được đồn đoán là kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông.

Iran nói có nhiều tài liệu liên quan chương trình hạt nhân của Israel - Ảnh 1.

Trung tâm Nghiên cứu Hạt nhân Shimon Peres Negev của Israel gần thành phố Dimona

ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 25.9 đưa tin truyền thông Iran vừa tung ra những tài liệu và hình ảnh được cho là liên quan các hoạt động hạt nhân của Israel, điều mà Israel chưa bao giờ chính thức xác nhận hay bác bỏ.

Trong số đó có bản sao những hộ chiếu được cho là để nhận dạng các nhà khoa học Israel, cùng với thông tin về vị trí các cơ sở quân sự.

Ngoài ra, truyền hình Iran còn phát sóng bộ phim tài liệu với cảnh quay được cho là ghi lại bên trong lò phản ứng Dimona ở miền nam Israel, nơi được đồn đoán là kho vũ khí hạt nhân duy nhất ở Trung Đông.

Trong bộ phim tài liệu, Bộ trưởng Tình báo Iran Esmail Khatib cho biết nước này đã sử dụng thông tin thu được vào tháng 6 để tấn công các mục tiêu nhạy cảm bên trong Israel.

Trước đó, các quan chức Iran từng nói rằng họ đã có được hàng ngàn tài liệu mật của Israel, bao gồm chi tiết về các cơ sở hạt nhân và quân sự.

Bộ phim tài liệu cũng bao gồm những bức ảnh của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, được mô tả là ảnh cá nhân, trong đó có một tấm chụp ông hôn một người mặc trang phục có hình chú chuột Minnie.

Bộ phim nói Israel thu thập những bức ảnh này, đồng thời cáo buộc Israel đã do thám ông Grossi.

Kể từ sau cuộc tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6, sự kiện châm ngòi cho cuộc chiến 12 ngày, giới lãnh đạo chính trị Iran đã công khai chỉ trích IAEA và giám đốc cơ quan này, cáo buộc họ có phần thỏa hiệp với Israel.

Nga cảnh báo sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt cấm vận Iran

Tehran chỉ trích cơ quan này vì đã không lên án các cuộc không kích của Israel và sau đó là của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Việc phát sóng bộ phim tài liệu trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và các nước phương Tây về các hoạt động hạt nhân của Iran.

Phương Tây, đứng đầu là Mỹ và được Israel hậu thuẫn, cáo buộc Iran tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân, cáo buộc mà Tehran kịch liệt bác bỏ, khẳng định chương trình hạt nhân của mình hoàn toàn mang mục đích dân sự.

Israel coi chương trình hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu.

Quân đội Israel để lọt UAV Houthi, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo

Quân đội Israel cáo buộc một máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Yemen đã tấn công thành phố Eilat hôm 24.9, khiến hơn 20 người bị thương.

Iran dọa ngừng hợp tác với IAEA nếu bị tái áp đặt trừng phạt

