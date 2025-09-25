Quân đội Israel để lọt UAV Houthi, Thủ tướng Netanyahu cảnh báo

Trong một thông báo, quân đội Israel cho hay một chiếc UAV được phóng từ Yemen đã "rơi xuống khu vực Eilat" trên bờ biển Đỏ sau khi hệ thống phòng không không thể đánh chặn, theo AFP.

Tổ chức cung cấp dịch vụ y tế khẩn cấp Magen David Adom của Israel cho hay các đội của họ đã điều trị cho 22 người bị thương, trong đó có hai người đàn ông đang trong tình trạng nguy kịch do trúng mảnh đạn.

Người dân Yemen giương cao tên lửa giả và hô vang khẩu hiệu trong một cuộc tuần hành đoàn kết với người Palestine tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát vào ngày 19.9 Ảnh: AFP

Ngoài ra, cảnh sát thông báo chiếc UAV trên rơi xuống trung tâm thành phố Eilat, gây thiệt hại cho khu vực thường xuyên có khách du lịch lui tới.

Đoạn phim được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một chiếc UAV bay phía trên trước khi đâm xuống một khu vực ở Eilat, và khói bốc lên từ khu vực đó.

Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công bằng UAV vào Eilat. Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã phóng hai UAV vào hai mục tiêu ở miền nam Israel.

Thị trưởng Eilat Eli Lankri đã kêu gọi chính phủ Israel "tấn công mạnh mẽ Houthi" để trả đũa vụ tấn công bằng UAV. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Kênh 12 của Israel, ông Lankri nói rằng các cuộc tấn công liên tiếp của Houthi đã làm gián đoạn hoạt động tại cảng Eilat.

Houthi tổ chức tang lễ cho các quan chức bị Israel hạ sát, thề sẽ trả thù

Sau đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Bất kỳ cuộc tấn công nào vào các thành phố của Israel sẽ phải hứng chịu một đòn giáng mạnh và đau đớn vào chế độ khủng bố Houthi, như đã từng xảy ra trước đây".

Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích vào các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen, và trong tháng trước đã ám sát người đứng đầu chính phủ của Houthi cùng với 11 quan chức cấp cao khác.

Houthi đã nhiều lần phóng UAV và tên lửa vào Israel kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ ở Dải Gaza vào tháng 10.2023, tuyên bố rằng hành động của họ là để hỗ trợ Hamas và thể hiện đoàn kết với người Palestine.