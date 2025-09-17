Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Israel tấn công cảng Hodeida ở Yemen, Houthi trả đũa

Văn Khoa
Văn Khoa
17/09/2025 08:59 GMT+7

Israel đã tấn công cảng Hodeida do lực lượng Houthi kiểm soát ở Yemen hôm 16.9, tuyên bố nhắm vào cơ sở hạ tầng được Houthi sử dụng.

Đài truyền hình Al-Masirah của Houthi đưa tin "12 cuộc không kích của Israel đã nhắm vào cảng Hodeida". Ngoài ra, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree thông báo hệ thống phòng không của lực lượng này đã đối đầu với "máy bay Israel đang tiến hành một cuộc xâm lược chống lại đất nước chúng tôi", theo AFP.

Israel tấn công cảng Hodeida ở Yemen, Houthi trả đũa - Ảnh 1.

Những người biểu tình, chủ yếu là những người ủng hộ Houthi, biểu tình để bày tỏ tình đoàn kết với người Palestine tại thủ đô Sanaa (Yemen) ngày 12.9

Ảnh: Reuters

Quân đội Israel tuyên bố đã tấn công "một cơ sở hạ tầng quân sự thuộc về chế độ khủng bố Houthi tại cảng Hodeida ở Yemen".

Trước khi tiến hành cuộc tấn công này, quân đội Israel đã cảnh báo người dân hãy sơ tán. Một tài xế xe tải tại cảng Hodeida nói với AFP rằng ông đã rời khỏi nơi làm việc sau cảnh báo của Israel.

Quân đội Israel cáo buộc Houthi sử dụng cảng Hodeida "để vận chuyển vũ khí do chế độ Iran cung cấp, nhằm thực hiện các cuộc tấn công chống lại Nhà nước Israel và các đồng minh của Israel".

Trong một tuyên bố trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Israel Katz cảnh báo rằng Houthi sẽ "tiếp tục hứng chịu những đòn tấn công và phải trả giá đắt cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công Nhà nước Israel".

Sau đó, quân đội Israel thông báo họ đã đánh chặn một tên lửa được phóng từ Yemen, khiến còi báo động không kích ở Jerusalem và nhiều nơi khác được kích hoạt.

Houthi đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công mới, tuyên bố đã phóng một tên lửa đạn đạo nhắm vào khu vực Jaffa gần Tel Aviv.

Phát ngôn viên Houthi Yahya Saree còn tuyên bố lực lượng này đã phóng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào sân bay Ramon ở miền nam Israel.

Kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ ở Dải Gaza vào tháng 10.2023, Houthi đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa nhắm vào Israel nhằm thể hiện đoàn kết với người Palestine.

Đáp lại, Israel đã thực hiện nhiều đợt tấn công trả đũa ở Yemen, chủ yếu nhắm vào các cơ sở hạ tầng như cảng biển, nhà máy điện và sân bay quốc tế ở thủ đô Sanaa, do Houthi kiểm soát.

