Thế giới

Houthi: Thủ tướng, một số bộ trưởng Yemen bị sát hại trong không kích của Israel

Thụy Miên
Thụy Miên
30/08/2025 21:54 GMT+7

Hôm nay (30.8), lực lượng Houthi ở Yemen thông báo Thủ tướng và một số bộ trưởng của nội các đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 28.8.

Houthi: Thủ tướng và một số bộ trưởng bị sát hại trong không kích của Israel - Ảnh 1.

Thủ tướng Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi

ảnh: afp

Văn phòng Tổng thống Yemen hôm 30.8 ra thông báo quân đội Israel đã tấn công một sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Ahmed Ghaleb Nasser Al-Rahawi và một số bộ trưởng thuộc chính quyền Houthi tại Sanaa hôm 28.8.

Đây là hội thảo thường niên do chính phủ tổ chức để đánh giá hoạt động trong năm qua, Đài CNN dẫn lại thông tin từ đài truyền hình do Houthi điều hành.

Như vậy, ông Al-Rahawi, người được bổ nhiệm vào năm ngoái, là quan chức cấp cao nhất của chính quyền Houthi đã tử vong trong một cuộc không kích do Israel tiến hành kể từ khi xung đột bùng nổ ở Gaza hồi tháng 10.2023, theo AFP.

Israel chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, hôm 28.8, giới chức chính quyền Tel Aviv cho biết quân đội nước này thực hiện cuộc tấn công nhằm vào các lãnh đạo Houthi sau khi lực lượng này phóng một tên lửa chứa loại bom chùm mới.

Hôm 29.8, truyền thông Israel dẫn một số nguồn thạo tin không nêu tên tiết lộ quân đội Israel đã giáng đòn tấn công vào vị trí tập trung toàn bộ nội các Houthi, bao gồm Thủ tướng và 12 bộ trưởng. Nhiều khả năng tất cả thành viên của nội các đều đã thiệt mạng.

Trong khi đó, Houthi chưa xác nhận tổng số người tử vong, cũng như danh tính của các nạn nhân.

Theo Al Jazeera dẫn thông tin từ giới chức y tế, cuộc tấn công hôm 28.8 được tiến hành 4 ngày sau khi Israel phóng các loạt không kích vào thủ đô Sanaa làm 10 người chết và hơn 90 người bị thương.

Quân đội Israel cho biết mục tiêu tấn công trước đó là các địa điểm quân sự của Houthi, bao gồm dinh tổng thống.

Lực lượng Houthi hiện kiểm soát một phần lớn diện tích Yemen.

