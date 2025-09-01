Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Houthi đột kích văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Yemen, bắt giữ 11 người?

Văn Khoa
Văn Khoa
01/09/2025 07:12 GMT+7

Liên Hiệp Quốc tố lực lượng Houthi ở Yemen đã bắt giữ ít nhất 11 nhân viên trong các cuộc đột kích vào văn phòng Liên Hiệp Quốc hôm 31.8.

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres ngày 31.8 khẳng định 11 nhân viên Liên Hiệp Quốc đã bị Houthi bắt giữ một cách tùy tiện và kêu gọi trả tự do những các nhân viên đó ngay lập tức và vô điều kiện, theo AFP.

Houthi đột kích văn phòng Liên Hiệp Quốc ở Yemen, bắt giữ 11 người?- Ảnh 1.

Lực lượng trung thành với Houthi bên ngoài sân bay quốc tế Sanaa ở thủ đô Yemen vào ngày 6.1, khi Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen Hans Grundberg đến

Ảnh: AFP

Đặc phái viên Liên Hiệp Quốc về Yemen Hans Grundberg nói rằng các vụ bắt giữ nói trên, được thực hiện tại thủ đô Sanaa và thành phố Hodeida của Yemen, xảy ra sau "vụ đột nhập vào cơ sở Liên Hiệp Quốc và tịch thu tài sản của Liên Hiệp Quốc".

Ông Grundberg còn nói rằng Houthi đã giam giữ 23 nhân viên Liên Hiệp Quốc, trong đó có một số người bị giam giữ từ năm 2021-2023.

Trước đó vào ngày 31.8, Chương trình Lương thực thế giới (WFP) cũng thông báo rằng một nhân viên của họ đã bị bắt giữ tại thủ đô Sanaa do Houthi kiểm soát. WFP cho hay đang "khẩn trương tìm kiếm thêm thông tin" từ Houthi, vốn kiểm soát Sanaa vào năm 2014 và đang kiểm soát phần lớn Yemen.

Một nguồn tin an ninh tại Sanaa nói với AFP rằng 7 nhân viên WFP và 3 nhân viên Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) đã bị bắt giữ hôm 31.8 sau khi văn phòng của họ bị đột kích.

Houthi vẫn chưa bình luận về cáo buộc tiến hành các cuộc đột kích nói trên cũng như thông tin nhân viên WFP bị bắt. 

Houthi trước đó tuyên bố các vụ bắt giữ được thực hiện vào tháng 6.2024 bao gồm "một mạng lưới gián điệp Mỹ-Israel" hoạt động dưới vỏ bọc của các tổ chức nhân đạo. LHQ đã bác bỏ cáo buộc này. Các vụ bắt giữ năm ngoái đã khiến Liên Hiệp Quốc phải hạn chế triển khai quân và dừng hoạt động tại một số khu vực của Yemen.

Hôm 30.8, AFP dẫn một nguồn tin an ninh Yemen tiết lộ chính quyền Houthi đã bắt giữ hàng chục người ở Sanaa và các khu vực khác "vì nghi ngờ hợp tác với Israel". Vụ việc diễn ra sau cuộc không kích của Israel hôm 28.8 khiến ông Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi người đứng đầu chính quyền do Houthi quản lý, cùng với các quan chức khác thiệt mạng, theo AFP.

Houthi hôm 31.8 tuyên bố sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào Israel sau vụ ông Rahawi bị hạ sát.

Houthi: Thủ tướng, một số bộ trưởng Yemen bị sát hại trong không kích của Israel

Houthi: Thủ tướng, một số bộ trưởng Yemen bị sát hại trong không kích của Israel

Hôm nay (30.8), lực lượng Houthi ở Yemen thông báo Thủ tướng và một số bộ trưởng của nội các đã thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel hôm 28.8.

