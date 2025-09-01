Vòng xoáy bất ổn tại Trung Đông

Israel đổi mục tiêu

Israel vừa không kích thủ đô Sanaa của Yemen, hạ sát nhiều nhân sự cấp cao của Houthi, mở ra diễn biến mới đầy rủi ro. Cụ thể, đợt không kích của Israel ngày 28.8 đã khiến người đứng đầu chính quyền Houthi Ahmed al-Rahawi cùng một số lãnh đạo các cơ quan khác thiệt mạng. Theo Reuters, cuộc không kích được tiến hành khi giới chỉ huy Houthi đang tập trung để nghe bài phát biểu qua truyền hình của thủ lĩnh tối cao Abdul Malik al-Houthi. Cuộc tấn công diễn ra sau khi Houthi gần đây bị cáo buộc lần đầu tiên phóng tên lửa đạn đạo sử dụng đầu đạn chùm sang Israel, hành động được coi là bước leo thang nghiêm trọng.

Vụ nổ từ cuộc không kích của Israel tại Sanaa (Yemen) hôm 24.8 ẢNH: REUTERS

Mặt khác, cuộc không kích hôm 28.8 là lần đầu tiên Israel nhắm vào lãnh đạo cấp cao của Houthi, đánh dấu sự chuyển đổi chiến lược từ tấn công cơ sở hạ tầng sang đột kích các nhân vật chủ chốt, theo ông Ahmed Nagi, chuyên gia phân tích về Yemen tại viện nghiên cứu Nhóm Khủng hoảng quốc tế (CGI) ở Bỉ. Trả lời AP, ông Nagi đánh giá vụ tấn công là đòn giáng mạnh vào Houthi, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với cấu trúc chỉ huy của tổ chức này. Vụ việc không chỉ làm leo thang căng thẳng trong khu vực mà còn làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột tiếp tục tăng nhiệt ở Trung Đông.

Ông Israel Katz, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, tuyên bố đòn không kích nói trên chỉ là khởi đầu. Trong khi đó, ông Mahdi al-Mashat, lãnh đạo Hội đồng Chính trị tối cao của Houthi, thề sẽ trả thù.

Ông Ahmed al-Rahawi, lãnh đạo chính quyền Houthi ẢNH: REUTERS

Cảnh báo mới về Gaza

Cũng tại Trung Đông, những động thái quân sự mới nhất của Israel ở Dải Gaza cho thấy cuộc xung đột giữa nước này với lực lượng Hamas khó sớm kết thúc. Israel mới đây tuyên bố TP.Gaza ở miền bắc Dải Gaza là "vùng chiến sự nguy hiểm", chỉ dấu cho khả năng tấn công toàn diện. Máy bay Israel những ngày qua đã tăng cường không kích, chuẩn bị cho cuộc đổ bộ nhằm kiểm soát thành phố. Truyền thông khu vực đưa tin nhiều gia đình buộc phải di tản đến những khu tị nạn ở miền trung. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ quốc tế Mirjana Spoljaric hôm 30.8 nói rằng với điều kiện tồi tệ hiện tại về nơi trú ẩn, y tế và dinh dưỡng, việc sơ tán hàng loạt một cách an toàn khỏi TP.Gaza là bất khả thi, theo AFP.

Trong khi đó, các gia đình con tin lo ngại chiến dịch sắp tới của Israel tại TP.Gaza có thể đe dọa những người còn bị giam giữ tại Dải Gaza. Hôm 30.8, chính phủ Israel thông báo đã nhận diện thành công thi thể của 2 con tin được đưa về nước sau một chiến dịch quân sự trong tuần qua. Israel thông báo đến nay còn 48 con tin tại Dải Gaza, trong đó chỉ có 20 người được cho là còn sống. Với việc Israel lựa chọn con đường quân sự thay vì giải pháp ngoại giao, Trung Đông có thể rơi vào một vòng xoáy xung đột bất ổn mới.