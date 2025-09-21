Iran dọa ngừng hợp tác với IAEA nếu bị tái áp đặt trừng phạt

Lời cảnh báo từ phía Iran được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC) hôm 19.9 không thông qua được nghị quyết dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Cuộc bỏ phiếu này có nghĩa là các lệnh trừng phạt Iran có thể tái lập vào ngày 26.9 tới, theo Al Jazeera.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ẢNH: REUTERS

Những lệnh trừng phạt bao gồm việc tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, lệnh cấm làm giàu và tái chế uranium, lệnh cấm các hoạt động liên quan tên lửa đạn đạo và lệnh đóng băng tài sản toàn cầu cũng như lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân và tổ chức Iran.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết: "Bất chấp sự hợp tác của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran với IAEA và các đề xuất được đưa ra để giải quyết vấn đề hạt nhân, hành động của các nước châu Âu trên thực tế sẽ đình chỉ con đường hợp tác với cơ quan này".

Đầu tháng này, Iran và IAEA đã đạt được thỏa thuận về việc nối lại hoạt động thanh tra các địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả những địa điểm bị Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào tháng 6.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 20.9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ vượt qua mọi trừng phạt. Ông Pezeshkian nhấn mạnh nước này "sẽ không đầu hàng trước những yêu cầu quá đáng", đồng thời khẳng định có đủ sức mạnh để thay đổi tình hình.

"Họ không thể ngăn cản chúng ta. Họ có thể tấn công Natanz hoặc Fordow (các cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng 6), nhưng họ không biết rằng chính con người đã xây dựng và sẽ xây dựng lại Natanz", Reuters dẫn lời Tổng thống Pezeshkian nói.

Cuối tháng 8, Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình kéo dài 30 ngày nhằm áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran, cáo buộc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015.



Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ mang tính hòa bình.