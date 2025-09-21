Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Iran dọa ngừng hợp tác với IAEA nếu bị tái áp đặt trừng phạt

Trí Đỗ
Trí Đỗ
21/09/2025 16:53 GMT+7

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran ngày 20.9 nhấn mạnh việc nước này sẽ đình chỉ hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) nếu bị tái áp đặt trừng phạt.

Lời cảnh báo từ phía Iran được đưa ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (UNSC) hôm 19.9 không thông qua được nghị quyết dỡ bỏ vĩnh viễn các lệnh trừng phạt đối với Iran. Cuộc bỏ phiếu này có nghĩa là các lệnh trừng phạt Iran có thể tái lập vào ngày 26.9 tới, theo Al Jazeera.

Iran dọa ngừng hợp tác với IAEA nếu bị tái áp đặt trừng phạt - Ảnh 1.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian

ẢNH: REUTERS

Những lệnh trừng phạt bao gồm việc tái áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, lệnh cấm làm giàu và tái chế uranium, lệnh cấm các hoạt động liên quan tên lửa đạn đạo và lệnh đóng băng tài sản toàn cầu cũng như lệnh cấm đi lại đối với các cá nhân và tổ chức Iran.

Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran cho biết: "Bất chấp sự hợp tác của Bộ Ngoại giao Cộng hòa Hồi giáo Iran với IAEA và các đề xuất được đưa ra để giải quyết vấn đề hạt nhân, hành động của các nước châu Âu trên thực tế sẽ đình chỉ con đường hợp tác với cơ quan này".

Đầu tháng này, Iran và IAEA đã đạt được thỏa thuận về việc nối lại hoạt động thanh tra các địa điểm hạt nhân của Iran, bao gồm cả những địa điểm bị Mỹ và Israel nhắm mục tiêu vào tháng 6.

Trong tuyên bố mới nhất ngày 20.9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định nước này sẽ vượt qua mọi trừng phạt. Ông Pezeshkian nhấn mạnh nước này "sẽ không đầu hàng trước những yêu cầu quá đáng", đồng thời khẳng định có đủ sức mạnh để thay đổi tình hình.

"Họ không thể ngăn cản chúng ta. Họ có thể tấn công Natanz hoặc Fordow (các cơ sở hạt nhân bị Mỹ và Israel tấn công hồi tháng 6), nhưng họ không biết rằng chính con người đã xây dựng và sẽ xây dựng lại Natanz", Reuters dẫn lời Tổng thống Pezeshkian nói.

Cuối tháng 8, Anh, Pháp và Đức đã khởi động tiến trình kéo dài 30 ngày nhằm áp đặt lại các lệnh trừng phạt đối với Iran, cáo buộc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân năm 2015. 

Iran khẳng định chương trình hạt nhân của họ mang tính hòa bình.

Tin liên quan

Nga cảnh báo sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt cấm vận Iran

Nga cảnh báo sau khi Hội đồng Bảo an bỏ phiếu tái áp đặt cấm vận Iran

Nga ngày 20.9 đã có phản ứng mạnh về việc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu tái áp đặt các biện pháp cấm vận kinh tế đối với Iran liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.

Rộ tin Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân còn sống đi ẩn náu

Giới chức Iran tuyên bố không vội đàm phán với Mỹ

Khám phá thêm chủ đề

Iran hạt nhân IAEA Masoud Pezeshkian
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận