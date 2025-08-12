Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Rộ tin Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân còn sống đi ẩn náu

Trí Đỗ
Trí Đỗ
12/08/2025 09:03 GMT+7

Sau khi hàng chục nhà khoa học hạt nhân Iran bị Israel giết hại trong chiến dịch 'Sư tử trỗi dậy' kéo dài 12 ngày hồi tháng 6, Iran được cho là đã đưa những người chuyên gia sống sót còn lại đi ẩn náu.

The Telegraph gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay hầu hết các nhà khoa học hạt nhân của nước này không còn sống tại nhà riêng hoặc giảng dạy ở các trường đại học, mà đã được đưa tới những địa điểm an toàn ở Tehran hoặc tại các thành phố ven biển phía bắc. Ở nơi mới, các nhà khoa học sống trong các biệt thự cùng với gia đình.

Rộ tin Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân còn sống đi ẩn náu - Ảnh 1.

Người dân theo dõi ngọn lửa bùng lên dữ dội sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran hồi tháng 6.2025

ẢNH: REUTERS

Iran cũng được cho là đã thay thế các chuyên gia hạt nhân đang giảng dạy tại các trường đại học "bằng những người không liên quan chương trình hạt nhân". Trước đó, các trường đại học Iran trở thành mục tiêu bị tấn công dữ dội từ phía Israel.

Các chuyên gia Israel cảnh báo rằng bất kỳ ai đứng ra thừa kế công trình của các nhà khoa học đã khuất đều sẽ "đi trên con đường dẫn tới cái chết", theo The Telegraph.

Ông Danny Citrinowicz, cựu Giám đốc phòng chiến lược Iran thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Israel, cho hay: "Những người còn lại sẽ đi đầu trong bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm đạt được mục tiêu chế tạo bom hạt nhân, do đó họ sẽ tự động trở thành mục tiêu của Israel như Tel Aviv đã từng thực hiện trong quá khứ".

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Bất kỳ nhà khoa học nào làm việc liên quan vấn đề hạt nhân Iran đều sẽ bị loại bỏ hoặc bị đe dọa", ông Citrinowicz nói.

Đánh giá tình báo Mỹ cho thấy 2 cơ sở hạt nhân Iran chưa bị xóa sổ

Theo The Telegraph, Israel được cho là đã lập ra một danh sách khoảng 100 nhà khoa học Iran có thể là mục tiêu trong tương lai để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Trước đây, việc bảo vệ các nhà khoa học hạt nhân là trách nhiệm duy nhất của một đơn vị Vệ binh Cách mạng Iran. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột với Israel vừa qua, thì công tác này có sự tham gia của nhiều cơ quan, theo The Times of Israel dẫn lời một quan chức Iran.

Các động thái tăng cường an ninh cho các nhà khoa học Iran được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này hôm 6.8 kết án và hành quyết ông Rouzbeh Vadi - một kỹ sư chuyên về lò phản ứng hạt nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel và tiếp tay cho vụ tấn công vào các đồng nghiệp của mình.

Iran đã tiến hành một cuộc truy quét gián điệp quy mô lớn sau cuộc xung đột với Israel, bắt giữ hàng trăm người trên khắp đất nước và trục xuất hơn một triệu người tị nạn Afghanistan bị coi là gián điệp cho Israel. Tổ chức phi lợi nhuận Hostage Air Worldwide cho hay ít nhất 4 người Mỹ gốc Iran nằm trong số hàng trăm người bị giam giữ trong các cuộc truy quét gián điệp.

Vào giữa tháng 6, Israel phát động tấn công vào Iran, hạ ít nhất 11 nhà khoa học hạt nhân và hơn 30 quan chức an ninh cấp cao của Tehran trong cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày. Israel cho biết cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là cần thiết để ngăn chặn Tehran hiện thực hóa tham vọng vũ khí hạt nhân.

Sau đó, phía Iran đã đáp trả bằng cách bắn hàng trăm tên lửa vào các thành phố của Israel, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương.

Tin liên quan

Iran giáng cơn thịnh nộ, Israel thiệt hại nặng

Iran giáng cơn thịnh nộ, Israel thiệt hại nặng

Ít nhất 86 người bị thương và nhiều khu vực bị phá hủy quy mô lớn ở Israel sau khi Iran dội hàng loạt tên lửa vào Israel ngày 22.6.

NÓNG: Mỹ vừa tấn công 3 cơ sở hạt nhân Iran

Lãnh tụ tối cao Iran trú trong hầm ngầm, chọn người kế nhiệm?

Khám phá thêm chủ đề

Iran israel nhà khoa học hạt nhân chương trình hạt nhân Iran hạt nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận