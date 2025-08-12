Rộ tin Iran đưa các nhà khoa học hạt nhân còn sống đi ẩn náu

The Telegraph gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao Iran cho hay hầu hết các nhà khoa học hạt nhân của nước này không còn sống tại nhà riêng hoặc giảng dạy ở các trường đại học, mà đã được đưa tới những địa điểm an toàn ở Tehran hoặc tại các thành phố ven biển phía bắc. Ở nơi mới, các nhà khoa học sống trong các biệt thự cùng với gia đình.

Người dân theo dõi ngọn lửa bùng lên dữ dội sau cuộc tấn công của Israel vào Tehran, Iran hồi tháng 6.2025 ẢNH: REUTERS

Iran cũng được cho là đã thay thế các chuyên gia hạt nhân đang giảng dạy tại các trường đại học "bằng những người không liên quan chương trình hạt nhân". Trước đó, các trường đại học Iran trở thành mục tiêu bị tấn công dữ dội từ phía Israel.

Các chuyên gia Israel cảnh báo rằng bất kỳ ai đứng ra thừa kế công trình của các nhà khoa học đã khuất đều sẽ "đi trên con đường dẫn tới cái chết", theo The Telegraph.

Ông Danny Citrinowicz, cựu Giám đốc phòng chiến lược Iran thuộc Cơ quan Tình báo quốc phòng Israel, cho hay: "Những người còn lại sẽ đi đầu trong bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm đạt được mục tiêu chế tạo bom hạt nhân, do đó họ sẽ tự động trở thành mục tiêu của Israel như Tel Aviv đã từng thực hiện trong quá khứ".

"Tôi không nghi ngờ gì về điều đó. Bất kỳ nhà khoa học nào làm việc liên quan vấn đề hạt nhân Iran đều sẽ bị loại bỏ hoặc bị đe dọa", ông Citrinowicz nói.

Đánh giá tình báo Mỹ cho thấy 2 cơ sở hạt nhân Iran chưa bị xóa sổ

Theo The Telegraph, Israel được cho là đã lập ra một danh sách khoảng 100 nhà khoa học Iran có thể là mục tiêu trong tương lai để ngăn chặn tham vọng hạt nhân của Tehran. Trước đây, việc bảo vệ các nhà khoa học hạt nhân là trách nhiệm duy nhất của một đơn vị Vệ binh Cách mạng Iran. Tuy nhiên, sau cuộc xung đột với Israel vừa qua, thì công tác này có sự tham gia của nhiều cơ quan, theo The Times of Israel dẫn lời một quan chức Iran.

Các động thái tăng cường an ninh cho các nhà khoa học Iran được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này hôm 6.8 kết án và hành quyết ông Rouzbeh Vadi - một kỹ sư chuyên về lò phản ứng hạt nhân bị cáo buộc làm gián điệp cho Israel và tiếp tay cho vụ tấn công vào các đồng nghiệp của mình.

Iran đã tiến hành một cuộc truy quét gián điệp quy mô lớn sau cuộc xung đột với Israel, bắt giữ hàng trăm người trên khắp đất nước và trục xuất hơn một triệu người tị nạn Afghanistan bị coi là gián điệp cho Israel. Tổ chức phi lợi nhuận Hostage Air Worldwide cho hay ít nhất 4 người Mỹ gốc Iran nằm trong số hàng trăm người bị giam giữ trong các cuộc truy quét gián điệp.

Vào giữa tháng 6, Israel phát động tấn công vào Iran, hạ ít nhất 11 nhà khoa học hạt nhân và hơn 30 quan chức an ninh cấp cao của Tehran trong cuộc giao tranh kéo dài 12 ngày. Israel cho biết cuộc tấn công quy mô lớn vào các nhà lãnh đạo quân sự cấp cao, các nhà khoa học hạt nhân, các địa điểm làm giàu uranium và chương trình tên lửa đạn đạo của Iran là cần thiết để ngăn chặn Tehran hiện thực hóa tham vọng vũ khí hạt nhân.

Sau đó, phía Iran đã đáp trả bằng cách bắn hàng trăm tên lửa vào các thành phố của Israel, khiến 29 người thiệt mạng và hơn 3.000 người khác bị thương.