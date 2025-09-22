Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Mưu tính của Israel khi phá hủy loạt nhà cao tầng ở Gaza
Video Thế giới

Mưu tính của Israel khi phá hủy loạt nhà cao tầng ở Gaza

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
22/09/2025 07:25 GMT+7

Chiến dịch quân sự tăng cường của Israel nhằm vào các tòa nhà cao tầng trước khi tấn công trên bộ vào trung tâm thành phố Gaza đang làm dấy lên lo ngại rằng hành động phá hủy này nhằm mục đích di dời vĩnh viễn người dân khỏi thành phố.

Đây là khoảnh khắc cuộc không kích của Israel đã đánh sập Tháp Mushtaha, tòa nhà chung cư 15 tầng tại một trong những khu phố sầm uất nhất của Thành phố Gaza.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự dữ dội của israel nhằm vào các tòa nhà cao tầng… trước một cuộc tấn công trên bộ vào trung tâm thành phố đông dân cư.

Trong tòa tháp Mushtaha có nhà của nhân viên ngân hàng người Palestine Shady Salama Al-Rayyes. Ông đã trả gần 93.000 USD để mua căn hộ của mình trong tòa nhà cao tầng, nơi ông cùng gia đình sinh sống, cũng là nơi đã lưu giữ nhiều ký ức.

Nhưng giờ đây, gia đình ông đã trở nên túng quẫn - chẳng khác gì phần lớn người dân đã mất nhà cửa, phải chạy loạn trên khắp Gaza.

Nhiều người dân phải lục lọi đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy để tìm kiếm đồ đạc cá nhân.

Trong hai tuần qua, lực lượng vũ trang Israel cho biết đã phá hủy tới 20 tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza mà họ cho là do Hamas sử dụng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết 50 khu nhà mà ông gọi là “tháp khủng bố” đã bị phá hủy.

Chiến dịch phá hủy của Israel tại Gaza nhằm mục đích di dời toàn bộ người Palestine? - Ảnh 1.

Những tòa nhà bị phá hủy tại Gaza, nhìn từ biên giới Israel-Gaza, ngày 21.9.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Al-Rayyes lo ngại việc phá hủy của Israel chỉ nhằm mục đích đẩy dân cư rời khỏi thành phố Gaza vĩnh viễn. Quan điểm này được Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đồng tình.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của OHCHR cho biết nỗ lực cố ý di dời dân cư như vậy sẽ tương đương với thanh trừng sắc tộc. Israel phủ nhận cáo buộc này.

Theo bà Bushra Khalidi, người phụ trách chính sách về Gaza tại Oxfam, các tòa nhà cao tầng là một trong những hình thức trú ẩn cuối cùng ở Gaza. Bà cho biết việc nhắm mục tiêu vào thành phố Gaza sẽ gây ra hiệu ứng lan tỏa.

“Các tòa nhà cao tầng đang che chở cho một lượng lớn dân thường. Thành phố Gaza là huyết mạch chính của Dải Gaza, và giờ họ lại cắt đứt huyết mạch đó để buộc gần một triệu người lại phải một lần nữa di tản xuống phía nam”, bà nói.

Người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Nadav Shoshani, cho biết “không có chiến lược nào nhằm san phẳng Gaza” và mục tiêu của quân đội là tiêu diệt Hamas. Ông cho rằng Hamas đã sử dụng các tòa nhà cao tầng để quan sát và tấn công lực lượng Israel, nhưng Hamas đã phủ nhận cáo buộc này.

Về vụ Tháp Mushtaha, quân đội Israel cho biết Hamas có “cơ sở hạ tầng ngầm” bên dưới, được sử dụng để tấn công quân đội Israel. Tuy nhiên, quân đội Israel đã từ chối yêu cầu cung cấp bằng chứng.

Tin liên quan

Hamas đăng ảnh ‘chia tay’ 48 con tin vì Israel đưa quân vào thành phố Gaza

Hamas đăng ảnh ‘chia tay’ 48 con tin vì Israel đưa quân vào thành phố Gaza

Hamas tuyên bố Israel sẽ không bao giờ gặp lại 48 con tin, sau khi quân đội Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch nhằm vào thành phố Gaza, được xem là thành trì cuối cùng còn lại của lực lượng này.

Mỹ phủ quyết kêu gọi ngừng bắn, xe tăng, máy bay Israel oanh kích Gaza

Khám phá thêm chủ đề

israel gaza Palestine THÀNH PHỐ GAZA Benjamin Netanyahu Tháp Mushtaha Hamas OHCHR dải Gaza Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Quân đội Israel Nhà cao tầng Dân cư di dời di tản thanh trừng sắc tộc Hamas-Israel nơi trú ẩn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận