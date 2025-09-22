Mưu tính của Israel khi phá hủy loạt nhà cao tầng ở Gaza

Đây là khoảnh khắc cuộc không kích của Israel đã đánh sập Tháp Mushtaha, tòa nhà chung cư 15 tầng tại một trong những khu phố sầm uất nhất của Thành phố Gaza.

Sự kiện này đánh dấu sự khởi đầu của một chiến dịch quân sự dữ dội của israel nhằm vào các tòa nhà cao tầng… trước một cuộc tấn công trên bộ vào trung tâm thành phố đông dân cư.

Trong tòa tháp Mushtaha có nhà của nhân viên ngân hàng người Palestine Shady Salama Al-Rayyes. Ông đã trả gần 93.000 USD để mua căn hộ của mình trong tòa nhà cao tầng, nơi ông cùng gia đình sinh sống, cũng là nơi đã lưu giữ nhiều ký ức.

Nhưng giờ đây, gia đình ông đã trở nên túng quẫn - chẳng khác gì phần lớn người dân đã mất nhà cửa, phải chạy loạn trên khắp Gaza.

Nhiều người dân phải lục lọi đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy để tìm kiếm đồ đạc cá nhân.

Trong hai tuần qua, lực lượng vũ trang Israel cho biết đã phá hủy tới 20 tòa nhà cao tầng ở thành phố Gaza mà họ cho là do Hamas sử dụng. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết 50 khu nhà mà ông gọi là “tháp khủng bố” đã bị phá hủy.

Những tòa nhà bị phá hủy tại Gaza, nhìn từ biên giới Israel-Gaza, ngày 21.9.2025 ẢNH: REUTERS

Ông Al-Rayyes lo ngại việc phá hủy của Israel chỉ nhằm mục đích đẩy dân cư rời khỏi thành phố Gaza vĩnh viễn. Quan điểm này được Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc (OHCHR) đồng tình.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn của OHCHR cho biết nỗ lực cố ý di dời dân cư như vậy sẽ tương đương với thanh trừng sắc tộc. Israel phủ nhận cáo buộc này.

Theo bà Bushra Khalidi, người phụ trách chính sách về Gaza tại Oxfam, các tòa nhà cao tầng là một trong những hình thức trú ẩn cuối cùng ở Gaza. Bà cho biết việc nhắm mục tiêu vào thành phố Gaza sẽ gây ra hiệu ứng lan tỏa.

“Các tòa nhà cao tầng đang che chở cho một lượng lớn dân thường. Thành phố Gaza là huyết mạch chính của Dải Gaza, và giờ họ lại cắt đứt huyết mạch đó để buộc gần một triệu người lại phải một lần nữa di tản xuống phía nam”, bà nói.

Người phát ngôn quân đội Israel, trung tá Nadav Shoshani, cho biết “không có chiến lược nào nhằm san phẳng Gaza” và mục tiêu của quân đội là tiêu diệt Hamas. Ông cho rằng Hamas đã sử dụng các tòa nhà cao tầng để quan sát và tấn công lực lượng Israel, nhưng Hamas đã phủ nhận cáo buộc này.

Về vụ Tháp Mushtaha, quân đội Israel cho biết Hamas có “cơ sở hạ tầng ngầm” bên dưới, được sử dụng để tấn công quân đội Israel. Tuy nhiên, quân đội Israel đã từ chối yêu cầu cung cấp bằng chứng.