Dải Gaza giữa những ngổn ngang

Tờ The Times of Israel hôm qua đưa tin giới chức y tế tại Dải Gaza thông báo một loạt cuộc không kích đã khiến ít nhất 32 người chết ở TP.Gaza ngày 13.9. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) những ngày qua tăng cường các cuộc tấn công, phá hủy nhiều tòa nhà cao tầng bất chấp việc vẫn còn hàng trăm ngàn người ở TP.Gaza.

Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 13.9 dường như thừa nhận cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào giới thủ lĩnh Hamas ở thủ đô Doha của Qatar hôm 9.9 đã không đạt mục tiêu. Ông Netanyahu cáo buộc các thủ lĩnh Hamas tại Qatar không quan tâm người dân Gaza. "Họ chặn toàn bộ nỗ lực ngừng bắn nhằm kéo dài cuộc chiến mãi mãi. Loại bỏ những người này sẽ loại bỏ trở ngại chính của việc thả toàn bộ con tin và chấm dứt cuộc chiến", ông Netanyahu viết trên mạng xã hội X.

Một số người dân Palestine ở TP.Gaza ngày 14.9 Ảnh: Reuters

Phản ứng với phát ngôn trên, Tổ chức Diễn đàn con tin và gia đình mất tích gọi ông Netanyahu là "trở ngại chính" cho một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin, theo The Times of Israel.

Cuộc tấn công hôm 9.9 của Israel nhắm vào các lãnh đạo Hamas đang tập trung tại Qatar để thảo luận về đề xuất ngừng bắn mới từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump. Qatar là đồng minh của Mỹ và là bên trung gian chính trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin ở Gaza.

Israel ngầm thừa nhận thủ lĩnh Hamas sống sót sau vụ không kích Qatar

Trước khi lên đường đến Israel hôm qua, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 13.9 nói rằng tuy Tổng thống Trump "không hài lòng" về cuộc tấn công hôm 9.9, nhưng diễn biến đó sẽ không thay đổi bản chất mối quan hệ của Mỹ với Israel, theo AFP. Dù vậy, ông Rubio nhấn mạnh Mỹ và Israel sẽ phải thảo luận về tác động của cuộc tấn công ở Qatar đối với các nỗ lực ngừng bắn. Chuyên gia Brian Katulis thuộc Viện Trung Đông (Mỹ) cho rằng Ngoại trưởng Rubio khó có thể thúc đẩy Israel hướng tới một lệnh ngừng bắn. "Có sự thụ động đáng báo động trong việc thực sự đạt được một lệnh ngừng bắn ở Gaza", ông Katulis nhận định.

Chuyến thăm Israel lần này của Ngoại trưởng Rubio diễn ra trước thềm kỳ họp thường niên của Đại Hội đồng LHQ sắp diễn ra ở TP.New York (Mỹ). Anh, Pháp cùng một số quốc gia phương Tây khác dự kiến sẽ công nhận Nhà nước Palestine tại kỳ họp đó, do bất bình trước hành động của Israel ở Gaza và Bờ Tây. Tuy nhiên, Israel vẫn nhận được sự ủng hộ của đồng minh mạnh nhất và nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của mình là Mỹ, theo AFP. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho hay Ngoại trưởng Rubio sẽ thể hiện cam kết của Mỹ "trong việc chống lại các hành động chống Israel, bao gồm cả việc đơn phương công nhận một Nhà nước Palestine".