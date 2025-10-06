Ông Trump nói đánh chìm thuyền Venezuela là chuyện ‘tử tế’

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc tấn công gần đây vào các tàu thuyền bị cáo buộc buôn lậu ma túy ngoài khơi Venezuela là “một hành động tử tế” vì đã giúp cứu mạng hàng ngàn người trong nước.

Mỹ đã phá hủy ít nhất bốn tàu thuyền trên vùng biển quốc tế kể từ tháng 9, trong khi ông Trump tiếp tục cáo buộc chính phủ cánh tả của Venezuela sử dụng “những kẻ khủng bố ma túy” để buôn lậu ma túy vào nước này.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia, vào ngày 5.10, ông Trump đã ca ngợi quân đội vì đã hỗ trợ các nỗ lực “tiêu diệt tận gốc bọn khủng bố băng đảng”.

Ông nói: “Đó là một việc khá khó khăn mà chúng tôi đã và đang làm. Nhưng phải nghĩ theo hướng này. Mỗi chiếc thuyền đó đều phải chịu trách nhiệm cho cái chết của 25.000 người Mỹ và sự tan vỡ của nhiều gia đình. Vì vậy, khi nghĩ theo cách đó, những gì chúng tôi đang làm thực ra là một hành động tử tế”.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Lễ kỷ niệm 250 năm thành lập Hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia (Mỹ), ngày 5.10.2025

ẢNH: REUTERS

Ông Trump cho biết các cuộc không kích đã phá hủy một tuyến đường biển quan trọng được sử dụng để vận chuyển fentanyl và các loại ma túy khác vào Mỹ.

“Tối qua chúng tôi lại có thêm một cuộc tấn công nữa… Chúng tôi đã làm tốt đến nỗi không còn thuyền nào nữa. Thực tế, ngay cả thuyền đánh cá cũng vậy. Không ai muốn ra khơi nữa”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth trước đó công bố Mỹ hôm 3.10 đã tấn công một tàu chở ma túy gần Venezuela. Không rõ có phải ông Trump nhắc đến trường hợp này hay không.

Ông Trump cũng tuyên bố rằng các đường dây ma túy sẽ chuyển sang vận chuyển bằng đường bộ, vì vậy Mỹ cũng “sẽ bắt đầu tìm kiếm trên đất liền”.

Venezuela chưa bình luận về tuyên bố của ông Trump. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Venezuela Yvan Gil cũng trong ngày 5.10 nói rằng người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã gọi điện và bày tỏ sự ủng hộ, đoàn kết với Caracas sau các cuộc tấn công của Mỹ. Ông Gil cho biết Nga cam kết ủng hộ duy trì khu vực Mỹ Latinh và Caribbean như là vùng hòa bình.

Liên Hiệp Quốc đã lên án các cuộc không kích của Mỹ trên vùng biển quốc tế là những vụ hành quyết ngoài vòng pháp luật, dù Washington biện hộ đó là nhằm chống lại các thành viên “khủng bố ma túy” thuộc Tren de Aragua, nhóm bị Washington coi là một tổ chức khủng bố nước ngoài.

Trong một tuyên bố hồi tháng 9, Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh luật quốc tế không cho phép các chính quyền sát hại đối tượng bị cáo buộc buôn ma túy, thay vào đó cần điều tra và truy tố theo luật.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã bác bỏ cáo buộc ông điều hành các băng nhóm. Ông Maduro tuyên bố chính phủ Venezuela đã “loại bỏ tất cả các mạng lưới buôn lậu lớn và đánh bại các băng đảng khét tiếng”.

Ông cáo buộc Washington lợi dụng cuộc chiến chống các băng đảng làm cái cớ để lật đổ chính phủ của ông và chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên của Venezuela.