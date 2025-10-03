Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Venezuela tố 5 máy bay F-35 Mỹ 'đe dọa' gần bờ biển
Video Thế giới

Trúc Huỳnh
03/10/2025 20:07 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela, tướng Vladimir Padrino ngày 2.10 cho biết 5 máy bay chiến đấu đã được phát hiện gần bờ biển nước này, trong một diễn biến mà ông mô tả là mối đe dọa từ Mỹ.

Trên kênh truyền hình quốc gia, ông Padrino nói: “Đó là máy bay chiến đấu. Máy bay chiến đấu mà đế quốc Mỹ đã dám tiếp cận bờ biển Venezuela”.

Chính phủ Venezuela sau đó ra tuyên bố cho biết máy bay đã bị phát hiện cách bờ biển 75 km, tức còn ở ngoài vùng lãnh hải tiêu chuẩn là 12 hải lý tính từ bờ biển.

Tướng Padrino mô tả các máy bay này là chiến đấu cơ F-35 của Mỹ bay với tốc độ 400 hải lý/giờ và độ cao khoảng 10.600 mét, và cho biết thông tin về các máy bay này đã được một hãng hàng không báo cáo lên tháp kiểm soát.

Ông nói: “Sự hiện diện của những máy bay này bay gần khu vực ảnh hưởng của chúng tôi, gần biển Caribbean và ngoài khơi bờ biển Venezuela, là một hành động thô thiển và là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Đây là một mối đe dọa nghiêm trọng. Vì vậy, tôi lên án trước toàn thế giới sự quấy rối quân sự và mối đe dọa quân sự từ chính phủ Mỹ đối với người dân Venezuela, những người chỉ mong muốn hòa bình, công việc và hạnh phúc”.

Lầu Năm Góc chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Venezuela phát hiện 5 máy bay chiến đấu gần bờ biển trong ‘hành động khiêu khích’ - Ảnh 1.

Tổng thống Nicolas Maduro tại một buổi họp báo tại Caracas (Venezuela), trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Mỹ, ngày 15.9.2025

ẢNH: REUTERS

Căng thẳng giữa Mỹ và Venezuela đã gia tăng gần đây khi Washington triển khai lực lượng lớn, trong đó có phi đội F-35B, 8 tàu mặt nước và một tàu ngầm hạt nhân, đến vùng biển Caribe với lý do đối phó các băng nhóm tội phạm buôn ma túy.

Mỹ cũng đã tấn công một số thuyền mà Washington cáo buộc là chở ma túy từ Venezuela, khiến những người trên thuyền thiệt mạng. Các chuyên gia đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cuộc tấn công trên.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro chỉ trích các động thái của Mỹ nhưng đồng thời cũng bày tỏ sẵn sàng đối thoại với phía Washington để tìm ra giải pháp hạ nhiệt căng thẳng.

Trong một diễn biến có liên quan, Tổng thống Donald Trump đã xác định rằng Mỹ đang tham gia vào “một cuộc xung đột vũ trang” với các băng đảng ma túy, theo một tài liệu thông báo cho Quốc hội nước này về cơ sở pháp lý cho các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào các xuồng ngoài khơi Venezuela.

Theo tài liệu này ông Trump xác định các băng đảng ma túy là những nhóm vũ trang phi nhà nước, có hành động “cấu thành một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào Mỹ”.

