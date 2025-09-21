Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Lầu Năm Góc cấm phóng viên đưa tin chưa được phê duyệt

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
21/09/2025 09:34 GMT+7

Bộ Quốc phòng Mỹ vừa ra quy định yêu cầu phóng viên chỉ được đăng thông tin được đã cơ quan phê duyệt, nếu không sẽ bị tước giấy phép tác nghiệp tại Lầu Năm Góc.

Financial Times ngày 21.9 đưa tin trong biên bản mới được Bộ Quốc phòng Mỹ gửi đến phóng viên, bộ này quy định các thông tin liên quan đến Lầu Năm Góc “phải được viên chức có thẩm quyền phê duyệt trước khi đăng tải, ngay cả khi đó không phải tin mật”.

Bộ này nêu rằng đây là động thái nhằm bảo vệ thông tin mật về an ninh quốc gia. Những người không chấp hành có thể bị tước giấy phép tác nghiệp ở Lầu Năm Góc. Phóng viên cũng sẽ bị hạn chế đi lại giữa các tòa nhà trong khuôn viên Lầu Năm Góc.

Lầu Năm Góc cấm phóng viên đưa tin chưa được phê duyệt - Ảnh 1.

Lầu Năm Góc tại thủ đô Washington D.C, Mỹ

ẢNH: REUTERS

Đây là động thái mới nhất trong việc hạn chế hoạt động của báo chí tại trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ. Trong nhiều thập niên, phóng viên có thẻ tác nghiệp sẽ được tự do đi lại khu vực hành lang và các tòa nhà, trừ những khu vực hạn chế. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đầu năm nay siết chặt đáng kể phóng viên ra vào khu vực báo chí và khu ăn uống ở Lầu Năm Góc.

Theo NBC News, quy định mới được gửi đến cho các cơ quan báo chí vào hôm 19.9. Viết trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth nêu rằng: “Báo chí không điều hành Lầu Năm Góc, mà đó là người dân. Báo chí không còn được phép đi lại trong hành lang của một cơ sở an ninh nữa. Hãy đeo thẻ và tuân thủ quy định, hoặc về nhà”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell nhấn mạnh các hướng dẫn mới nhất cho phóng viên tác nghiệp Lầu Năm Góc là phù hợp với những tiêu chuẩn và quy định đã được áp dụng cho các căn cứ quân sự khác trong nước.

“Đây là những hướng dẫn cơ bản, hợp lý để bảo vệ thông tin nhạy cảm cũng như bảo vệ an ninh quốc gia và sự an toàn của tất cả những người làm việc tại Lầu Năm Góc”, ông Parnell nói.

Khám phá thêm chủ đề

Lầu năm góc Báo chí Phóng Viên Bộ Quốc Phòng Mỹ Pete Hegseth
