Chiến đấu cơ F-35 rơi vì sự cố bất ngờ
Video Thế giới

Chiến đấu cơ F-35 rơi vì sự cố bất ngờ

Trúc Huỳnh - Trí Đỗ
28/08/2025 19:12 GMT+7

Một phi công lái máy bay F-35 của Không quân Mỹ đã dành 50 phút để tham vấn trên không với các kỹ sư của Tập đoàn Lockheed Martin để tìm cách khắc phục sự cố trên máy bay nhưng bất thành, khiến tiêm kích rơi ở Alaska hồi tháng 1.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 28.1 tại Căn cứ Không quân Eielson ở Fairbanks, bang Alaska (Mỹ). Một đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc máy bay F-35 lao thẳng xuống và nổ tung thành một quả cầu lửa.

Báo cáo điều tra lưu ý rằng Tập đoàn Lockheed Martin đã ban hành hướng dẫn về vấn đề cảm biến của F-35 gặp phải trong điều kiện thời tiết cực lạnh trong một bản tin bảo trì vào tháng 4.2024, khoảng 9 tháng trước vụ tai nạn. Hướng dẫn cho biết vấn đề này có thể khiến “phi công khó duy trì khả năng điều khiển máy bay”.


