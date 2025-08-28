Chiến đấu cơ F-35 rơi vì sự cố bất ngờ

Vụ tai nạn trên xảy ra vào ngày 28.1 tại Căn cứ Không quân Eielson ở Fairbanks, bang Alaska (Mỹ). Một đoạn video đã ghi lại khoảnh khắc máy bay F-35 lao thẳng xuống và nổ tung thành một quả cầu lửa.

Báo cáo điều tra lưu ý rằng Tập đoàn Lockheed Martin đã ban hành hướng dẫn về vấn đề cảm biến của F-35 gặp phải trong điều kiện thời tiết cực lạnh trong một bản tin bảo trì vào tháng 4.2024, khoảng 9 tháng trước vụ tai nạn. Hướng dẫn cho biết vấn đề này có thể khiến “phi công khó duy trì khả năng điều khiển máy bay”.



