Tàu Starship củaSpaceX lần đầu thành công sau nhiều sự cố

Theo AP, tên lửa đẩy Super Heavy gắn với phi thuyền Starship được phóng vào khoảng 18 giờ 30 giờ địa phương (sáng 27.8 giờ Việt Nam) từ căn cứ Starbase, bãi phóng của SpaceX ở miền nam bang Texas (Mỹ).

Trong cuộc thử nghiệm này, phi thuyền Starship đã triển khai 8 vệ tinh Starlink giả ra ngoài không gian. Không có phi hành gia nào trên tàu trong lần phóng thử nghiệm này. Các vệ tinh giả được phóng vào khoảng phút thứ 30 của hành trình.

Đây là lần phóng thử nghiệm thứ 10 của Starship - phi thuyền mà SpaceX và Cơ quan Hàng không Không gian Mỹ (NASA) hy vọng sẽ sử dụng để đưa các phi hành gia trở lại mặt trăng.