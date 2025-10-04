Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Ông Trump mê thiết giáp hạm, chê chiến hạm tàng hình 'xấu xí'
Video Thế giới

Ông Trump mê thiết giáp hạm, chê chiến hạm tàng hình 'xấu xí'

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
04/10/2025 20:35 GMT+7

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ cho biết ông đang cân nhắc đưa thiết giáp hạm quay trở lại. Ông Trump cũng chê các thiết kế tàu tàng hình hiện đại là “xấu xí”.

Thiết giáp hạm là những con tàu chiến bọc thép hùng mạnh, trang bị những cỗ pháo khổng lồ, từng thống trị trên các đại dương suốt nhiều thập niên. Tuy nhiên, loại tàu này cũng đã trở nên hoàn toàn lỗi thời vào cuối thời Chiến tranh lạnh, và tất cả đã “nghỉ hưu” từ đó.

Phát biểu tại một hội nghị thượng đỉnh cấp cao với giới tướng lĩnh quân đội Mỹ tại căn cứ thủy quân lục chiến Quantico ở Virginia hôm 30.9, ông Trump chê bai vật liệu đóng tàu hiện đại khi ca ngợi thiết giáp hạm.

“Khái niệm về một thiết giáp hạm, với mạn tàu dày 15cm, thép đặc, không phải nhôm, nhôm sẽ tan chảy nếu nhìn thấy tên lửa đang lao tới. Khi tên lửa còn cách cỡ 3 km thì nhôm đã bắt đầu tan chảy rồi. Các chiến hạm, giờ người ta không còn sản xuất theo cách như trước nữa”.

Tổng thống Trump nhắc đến các thiết giáp hạm lừng danh trong lịch sử như USS Iowa (BB-61), hiện đang được trưng bày tại bảo tàng ở Los Angeles.

Tổng thống Trump nêu ý tưởng đưa thiết giáp hạm trở lại - Ảnh 1.

Thiết giáp hạm lớp South Dakota, USS Massachusetts, được dùng trong Thế chiến II

ẢNH: GETTY IMAGES

“Tôi nhìn những con tàu đó, chúng đi kèm với các tàu khu trục, và không gì có thể ngăn cản chúng. Một số người sẽ nói, ‘Không, đó là công nghệ cũ’, tôi không chắc, tôi không nghĩ đó là công nghệ cũ khi nhìn vào những khẩu pháo đó”.

Tuy nhiên Tổng thống Trump cũng nói thêm rằng những phàn nàn của ông thực ra không liên quan gì đến hiệu quả hay an toàn của chiến hạm.

“Tôi là người rất coi trọng thẩm mỹ. Tôi không thích một số tàu mà quý vị đang đóng về mặt thẩm mỹ. Người ta giải thích: ‘Ồ, đó là tàng hình’. Nhưng đó không phải là tàng hình. Một con tàu đâu cần phải xấu xí để được gọi là tàng hình”.

Những thiết giáp hạm lớn, bọc thép dày, trang bị nhiều khẩu pháo mạnh mẽ, là đỉnh cao của sức mạnh hải quân trong phần lớn thế kỷ 20. Mỗi khẩu pháo cỡ nòng 450 mm có thể bắn một viên đạn nặng khoảng 900 kg. Những pháo đài nổi như vậy mang lại hỏa lực khủng khiếp cho cuộc chiến, nhưng thời đại của chúng đã kết thúc vào đầu những năm 1990, khi chiếc thiết giáp hạm cuối cùng của hải quân Mỹ bị loại biên.

Lần cuối cùng những cỗ đại pháo của thiết giáp hạm được khai hỏa là trong chiến tranh Vùng Vịnh.

