Hamas đồng ý một phần kế hoạch Gaza, ông Trump nói Israel phải ngừng tấn công

Tuy nhiên, nhóm vũ trang Palestine này đã tránh đề cập đến những vấn đề nan giải hơn như giải trừ vũ khí và cho biết sẽ tìm cách xúc tiến các cuộc đàm phán sâu hơn.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói: "Dựa trên tuyên bố vừa được Hamas đưa ra, tôi tin rằng họ đã sẵn sàng cho một nền hòa bình lâu dài".

Ông yêu cầu Israel phải ngừng ném bom Gaza ngay lập tức.

Ông Trump đã đặt thời hạn đến ngày 5.10 để Hamas phản hồi về kế hoạch 20 điểm của ông.

Tuy nhiên, trong một bản sao tuyên bố mà hãng tin Reuters xem được, Hamas không nói rõ nhóm có đồng ý giải trừ vũ khí và phi quân sự hóa Gaza hay không. Đây là điều mà Israel và Mỹ muốn đạt được, nhưng Hamas đã từng bác bỏ trước đây.

Hamas nói sẽ đồng ý với một số điều khoản trong kế hoạch chấm dứt chiến tranh ở Gaza ẢNH: REUTERS

Họ cũng không đồng ý với việc Israel rút quân theo từng giai đoạn, chứ không rút toàn bộ và ngay lập tức như Hamas yêu cầu.

Hamas cũng cho biết sẵn sàng "bàn giao việc quản lý Dải Gaza cho một cơ quan của Palestine gồm những người độc lập (chuyên gia kỹ thuật) dựa trên sự đồng thuận quốc gia của Palestine và được sự hậu thuẫn của các nước Ả Rập và Hồi giáo".

Israel bắt đầu cuộc tấn công vào Gaza sau vụ tấn công do Hamas lãnh đạo nhằm vào Israel ngày 7.10.2023, trong đó theo thống kê của Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin đưa về Gaza.

Israel cho biết vẫn còn 48 con tin trong tay Hamas, trong đó 20 người còn sống.

Theo cơ quan y tế Gaza, chiến dịch quân sự của Israel đã giết chết hơn 66.000 người tại Gaza, phần lớn trong số đó là thường dân.