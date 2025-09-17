Đô đốc về hưu Hải quân Mỹ lãnh án 6 năm tù vì nhận hối lộ

Đô đốc về hưu Robert Burke (mang quân hàm 4 sao) bị tuyên án trong phiên tòa ngày 16.9 tại Washington D.C, theo AP. Ông Burke (63 tuổi) từng là Phó tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, và bị cáo buộc vi phạm khi làm Tư lệnh Hải lực Mỹ tại châu Âu và châu Phi.

Theo cáo trạng, ông Burke đã trao hợp đồng trị giá hàng triệu USD cho công ty Next Jump thuộc quản lý của hai bị cáo Yongchul Kim và Meghan Messenger và quảng cáo sản phẩm của công ty này cho các chỉ huy hải quân cấp cao khác.

Đô đốc về hưu Robert Burke rời khỏi tòa án sau khi bị tuyên án ngày 16.9 ẢNH: AP

Đổi lại, sau khi về hưu, Kim và Messenger sẽ tuyển dụng ông Burke với mức lương 500.000 USD với quyền chọn cổ phiếu dự báo sẽ có giá trị nhiều triệu USD, theo các công tố viên.

Năm 2018, Next Jump nhận một hợp đồng nhiều triệu USD từ Hải quân Mỹ để cung cấp khóa đào tạo nhân lực cho một văn phòng dưới quyền chỉ huy của ông Burke. Hải quân chấm dứt chương trình thí điểm này sau gần một năm vì không được đón nhận.

Năm 2021, ông Burke bí mật gặp hai người kia để bàn một hợp đồng khác. Hai lãnh đạo Next Jump đề xuất hợp đồng cung cấp chương trình về cơ bản tương tự như chương trình đã thất bại trước đó. Nhiều tháng sau, ông Burke chỉ thị cấp dưới đảm bảo Next Jump có hợp đồng đào tạo quân nhân Hải quân tại Ý và Tây Ban Nha.

Sau khi về hưu, ông Burke làm việc cho Next Jump vào tháng 10.2022.

Ông bị bồi thẩm đoàn kết tội âm mưu và nhận hối lộ vào tháng 5. Hai bị cáo Kim và Messenger đang trong quá trình xét xử.

Luật sư của ông Burke bác bỏ cáo buộc và nói sẽ kháng án. Họ biện luận rằng với kinh nghiệm của mình, vị đô đốc có thể có công việc với mức lương tốt hơn và không việc gì phải đánh đổi như vậy.

"Ông ấy không bị thúc đẩy bởi lòng tham mà là niềm tin vào sứ mệnh và sản phẩm của công ty", các luật sư nói.

Phía công tố viên cho rằng ông Burke biết chương trình huấn luyện là phí thời gian và tiền bạc, không phù hợp với sự chỉ huy của ông nhưng vẫn trao hợp đồng, chưa nói đến toàn Hải quân. Họ yêu cầu bản án 10 năm tù, cáo buộc ông Burk lạm dụng chức vụ để làm giàu cho bản thân, gây thiệt hại cho ngân sách Hải quân Mỹ.

Thẩm phán Trevor McFadden gọi hành vi của ông Burke là hoàn toàn trái pháp luật và bị cáo biết rõ nhưng vẫn làm. Thẩm phán chỉ trích bị cáo phản bội niềm tin của người dân và lời tuyên thệ lúc nhậm chức. "Đây là ngày buồn và là chương buồn trong lịch sử Hải quân Mỹ", vị thẩm phán tuyên bố.