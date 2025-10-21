Giá vàng hôm nay 21.10.2025: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới

Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng mạnh giá vàng miếng SJC 3,1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Tương tự, Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) tăng giá mua lên 153,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng. Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) tăng giá mua vàng miếng SJC thêm 1,5 triệu đồng, lên 152 triệu đồng, còn giá bán tăng mạnh 3,5 triệu đồng, lên 154 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào lên 153 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng… Đây là mức giá cao nhất của vàng miếng SJC từ trước đến nay.

Giá vàng nhẫn cũng đã tăng thêm 3,1 triệu đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 151,1 triệu đồng, bán ra 153,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 151,6 triệu đồng, bán ra 154,6 triệu đồng…

Giá vàng miếng SJC tăng lên gần 155 triệu đồng/lượng ẢNH: NGỌC THẠCH

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng thêm 7 USD, lên 4.364 USD mỗi ounce. Có thời điểm kim loại quý lên 4.376 USD/ounce, gần mức cao kỷ lục đạt được từ tuần trước. Vàng tăng vọt khi những cáo buộc gian lận ngân hàng và bất ổn chính sách tại Mỹ. Hai tổ chức tài chính khu vực là California Bank & Trust và Western Alliance đã liên quan gian lận cho vay nghiêm trọng, làm dấy lên những lo ngại mới về chất lượng tín dụng và thực tiễn quản lý rủi ro trong ngành ngân hàng khu vực.

Giá vàng ngày 21.10.2025: Tăng hơn 3 triệu đồng/lượng, lập đỉnh mới

Theo hồ sơ tòa án, California Bank & Trust đã mở rộng hai khoản tín dụng luân chuyển cho các quỹ đầu tư vào năm 2016 và 2017, với tổng giá trị hơn 60 triệu đô la. Các khoản tín dụng này được thiết kế để tài trợ cho việc mua các khoản vay thế chấp thương mại đang gặp khó khăn, với các điều khoản hợp đồng cấp cho ngân hàng quyền bảo đảm hoàn thiện ưu tiên hàng đầu đối với tất cả tài sản thế chấp, bao gồm cả khoản vay thế chấp được quỹ đầu tư của người vay mua lại. Tuy nhiên, cuộc điều tra sau đó đã phát hiện ra những sai phạm nghiêm trọng. Bên cho vay phát hiện nhiều giấy nợ và tài sản thế chấp đã được chuyển nhượng cho các tổ chức khác mà không có sự cho phép hợp lệ. Nhiều tài sản trong số này đã hoặc sắp bị tịch thu tại thời điểm nộp đơn kiện.

Western Alliance cũng gặp phải những vấn đề tương tự với danh mục cho vay của mình. Ngân hàng này phát hiện ra rằng tài sản thế chấp được cho là được bảo đảm bằng các quyền ưu tiên hàng đầu thực chất không nắm giữ vị trí ưu tiên đó. Vụ kiện cáo buộc người vay đã làm giả hợp đồng bảo hiểm quyền sở hữu bằng cách cố tình không tiết lộ các quyền ưu tiên hàng đầu vốn có thể làm giảm quyền lợi bảo đảm của ngân hàng.

Vụ lừa đảo này không chỉ giới hạn ở việc khai báo sai tài sản thế chấp. Theo các tài liệu pháp lý, người vay đã rút tiền một cách có hệ thống từ các tài khoản được chỉ định làm tài sản thế chấp bổ sung. Đến ngày 18.8, người vay chỉ còn hơn 1.000 đô la trong tài khoản Western Alliance của mình, một sự tương phản rõ rệt so với số dư trung bình hàng tháng theo hợp đồng là 2 triệu đô la.

Những tiết lộ này đã làm gia tăng mối lo ngại của giới đầu tư về sự ổn định của hệ thống tài chính Mỹ, đặc biệt là khi ký ức về cuộc khủng hoảng ngân hàng khu vực năm 2023 vẫn còn in đậm trong ngành. Xu hướng tìm kiếm tài sản an toàn sau đó đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu vàng như một tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.