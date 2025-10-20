Giá vàng tại phiên giao dịch Mỹ tăng thẳng đứng

Giá vàng thế giới tăng vọt từ 4.255 USD mỗi ounce lên thẳng 4.325 USD, thêm 70 USD/ounce, tương ứng hơn 1,6%. Trong 30 ngày qua, giá vàng thế giới đã tăng 630 USD/ounce, tương ứng 17% và lên 1.586 USD/ounce, tương đương 58% trong vòng 1 năm. Giá vàng tăng cao vì những đợt phục hồi điều chỉnh sau áp lực bán mạnh vào thứ sáu tuần trước. Thị trường bình tĩnh hơn khi bắt đầu tuần giao dịch khi Mỹ và Trung Quốc nỗ lực xoa dịu căng thẳng thương mại.

Giá vàng thế giới tăng mạnh ẢNH: T.X

Vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ diễn ra trong tuần này tại Malaysia. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent và Phó thủ tướng He Lifeng sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ đàm phán giảm bớt các biện pháp leo thang mới. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc dường như đang dịu đi với những bình luận hòa giải từ cả Mỹ và Trung Quốc. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa đánh thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Hôm chủ nhật, ông Trump tái khẳng định muốn Trung Quốc mua đậu nành Mỹ. Lần đầu tiên kể từ ít nhất những năm 1990, Trung Quốc không mua bất kỳ lượng đậu nành nào của Mỹ vào đầu mùa xuất khẩu, một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh một lần nữa đang sử dụng nông nghiệp làm đòn bẩy trong các cuộc đàm phán thương mại với Mỹ.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tốt hơn so với dự báo của các nhà kinh tế. Theo Cục Thống kê Quốc gia, tăng trưởng trong ba quý đầu năm đã đặt "nền tảng vững chắc" để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm khoảng 5%. Dữ liệu mới nhất cho thấy doanh số bán lẻ và đầu tư tài sản cố định suy yếu, nhưng sản lượng công nghiệp bất ngờ tăng trưởng 6,5% trong tháng 9, vượt xa ước tính của tất cả các nhà kinh tế.

Trong khi đó, chính phủ Mỹ đóng cửa ngày thứ 20 liên tiếp. Các thượng nghị sĩ Mỹ đã thất bại lần thứ 10 trong việc giải quyết bế tắc đóng cửa. Việc đóng cửa này hiện là khoảng thời gian trì hoãn cấp ngân sách dài thứ ba trong lịch sử hiện đại, chỉ sau các lần đóng cửa năm 1995 và 2018 - 2019. Theo CBS News, việc đóng cửa chính phủ là một hiện tượng tương đối mới, chỉ mới bắt đầu dưới hình thức hiện tại vào năm 1980. Hạ viện đã không họp kể từ ngày 19.9 và không có kế hoạch trở lại cho đến khi việc đóng cửa kết thúc.