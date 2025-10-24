Bất ngờ: Lộ danh tính người giới thiệu cho Malaysia 7 cầu thủ nhập tịch, FAM không vô can

Môi giới nước ngoài có vai trò gì trong vụ nhập tịch lậu đến bóng đá Malaysia?

Ngày 26.9, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) thông báo án phạt cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì tổ chức này đã vi phạm Điều 22 của bộ luật Kỷ luật FIFA (FDC), liên quan đến giả mạo và xuyên tạc. 7 cầu thủ được FIFA nhắc tên trong án phạt gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel.

Chia sẻ với New Straits Times, ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah thừa nhận vào năm 2024, ông đã được một số người môi giới nước ngoài giới thiệu nhóm cầu thủ trên. Trong nỗ lực nâng cấp đội tuyển Malaysia, ông đã xem xét và quyết định giới thiệu họ với FAM.

"Tôi đã chuyển tiếp nhiều đề xuất tới FAM để họ đánh giá chi tiết hơn. Đồng thời, việc đánh giá này nhằm xác định xem các cầu thủ có đáp ứng được các yêu cầu của một cầu thủ nhập tịch, có thể được xem xét khoác áo đội tuyển quốc gia Malaysia hay không", ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah chia sẻ.

Ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah thừa nhận đã nhận đã giới thiệu các cầu thủ nhập tịch cho FAM

Ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah bày tỏ thêm: "Trong số những cầu thủ mà tôi đã giới thiệu cho FAM có 7 cầu thủ nhập tịch hiện đang vướng vào án phạt của FIFA. Tuy nhiên, để thông tin được rõ, tôi xác nhận 7 cầu thủ liên quan hiện đều là công dân hợp pháp của Malaysia sau khi được Chính phủ cấp quyền công dân thông qua một quy trình hợp pháp đặc biệt. Ngoài ra, tôi nghĩ việc nhập tịch cũng diễn ra với trật tự theo đúng quy định của luật pháp quốc gia”.

Ngoài nhóm 7 cầu thủ trên, Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah chia sẻ, trong quá trình tìm kiếm nhân tài cho đội tuyển Malaysia ông cùng các cộng sự nhận được rất nhiều lời giới thiệu từ các nhà môi giới. Những ngôi sao hiện đang khoác áo “Mãnh hổ Mã Lai” như Mohamadou Sumareh, Sergio Aguero và Lee Tuck cũng từng được ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah giới thiệu cho FAM.

"Tôi sẽ luôn ủng hộ mọi nỗ lực có thể giúp nâng cao trình độ bóng đá Malaysia. Đó công việc của chúng tôi và hiện tại chúng tôi vẫn tiếp tục”, ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah nhấn mạnh.

Những cầu thủ nhập tịch của Malaysia phải nhận án phạt nặng từ FIFA ẢNH: NGỌC LINH

Trong bài phỏng vấn đặc biệt với trang New Straits Times, ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah cũng đánh giá cao tầm nhìn và những nỗ lực liên tục của Nhiếp chính vương Malaysia - Johor Tunku Ismail.

“Ngài Tunku Mahkota Ismail đã không ngừng làm việc, cải thiện chất lượng bóng đá quốc gia và biến CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) trở thành chuẩn mực về tính chuyên nghiệp và quản lý hiện đại của bóng đá địa phương. Dựa trên tinh thần đó, tôi cũng muốn đóng góp kinh nghiệm của mình trong ngành bóng đá, đặc biệt là về quá trình nhập tịch của các cầu thủ tiềm năng”, ông Tengku Abdul Rahman Sultan Ahmad Shah bày tỏ.