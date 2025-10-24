Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ
Video Thể thao

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/10/2025 09:43 GMT+7

Khi FIFA chuẩn bị ra phán quyết vào ngày 30.10, bóng đá Malaysia rơi vào căng thẳng tột độ: FAM đang chờ hy vọng mong manh từ đơn kháng cáo, còn bảy cầu thủ nhập tịch vướng án cấm vẫn chọn im lặng giữa làn sóng chỉ trích dữ dội.

Bóng đá Malaysia đang ở tâm điểm của một cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có, khi bảy cầu thủ nhập tịch bị FIFA cấm thi đấu một năm vì vi phạm quy định về tư cách thi đấu. Cùng với đó, FAM và các cầu thủ phải nộp phạt tổng cộng gần 2 triệu ringgit (gần 12,5 tỉ đồng).

Bảy cầu thủ gồm Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces và Gabriel Palmero bị cáo buộc không đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Malaysia do không chứng minh được nguồn gốc ông bà là người Malaysia như quy định của FIFA.

7 cầu thủ đều im lặng

Kể từ khi án phạt được công bố, cả FAM lẫn bảy cầu thủ đều không lên tiếng. Không một tuyên bố chính thức, không một lời giải thích hay xin lỗi. Mọi động thái nhỏ nhất trên mạng xã hội của họ đều bị người hâm mộ "soi" kỹ lưỡng để tìm manh mối.

Sự im lặng đó khiến dư luận dấy lên nhiều câu hỏi: phải chăng họ đang được tư vấn pháp lý để tránh làm phức tạp vụ việc, hay đơn giản là không dám đối mặt với dư luận đang phẫn nộ?

Theo New Straits Times, Nhà phê bình bóng đá Datuk Dr Pekan Ramli cho rằng, không rõ các cầu thủ này có thật sự hiểu hết rủi ro khi chấp nhận khoác áo đội tuyển Malaysia, hay bị cuốn hút bởi danh nghĩa đại diện cho quốc gia ở đấu trường quốc tế.

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ

"Họ có biết hậu quả hay nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không đi xa đến vậy? Hoặc có thể họ đã được hứa hẹn điều gì đó khiến họ bỏ qua rủi ro", ông Pekan đặt vấn đề.

"Nếu FIFA có bằng chứng rằng ông bà của họ không phải người Malaysia, thì bản thân các cầu thủ phải chịu trách nhiệm. Nếu họ biết và vẫn im lặng, đây chính là cái giá phải trả".

Ông Pekan Ramli nhấn mạnh, vụ việc này là lời cảnh báo nghiêm khắc cho bất kỳ ai đang tìm cách đi đường tắt trong bóng đá quốc tế.

Hệ lụy lan rộng đến các CLB

Án cấm thi đấu khiến các CLB trong và ngoài nước - nơi những cầu thủ này đang đầu quân - rơi vào thế bị động. Họ đã đầu tư lớn vào hợp đồng và lương bổng, nay buộc phải thi đấu suốt mùa giải mà không có sự phục vụ của các trụ cột.

Theo New Straits Times, một số CLB được cho là đang xem xét khả năng đòi bồi thường hoặc yêu cầu FAM chịu trách nhiệm cho việc mất người do lỗi xác minh tư cách thi đấu, dù đến nay vẫn chưa có đơn kiện chính thức nào được nộp.

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ - Ảnh 1.

Bê bối lớn ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của bóng đá Malaysia

Nếu điều này xảy ra, gánh nặng tài chính của FAM sẽ càng trở nên nghiêm trọng, trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang chật vật khôi phục hình ảnh sau hàng loạt thất bại gần đây.

Theo kế hoạch, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của FAM vào ngày 30.10. Đây được xem là "phút 89" quyết định vận mệnh của cả 7 cầu thủ và tương lai của chính FAM – tổ chức đang chịu sức ép khổng lồ từ người hâm mộ và giới chuyên môn.

Nếu kháng cáo thất bại, án phạt sẽ được giữ nguyên, đồng nghĩa với việc bóng đá Malaysia sẽ mất một loạt nhân tố chủ chốt ít nhất trong một năm, còn hình ảnh bóng đá quốc gia trên trường quốc tế tiếp tục bị tổn hại.

Tin liên quan

Toàn cảnh vụ sa thải khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng: HLV Masatada Ishii ra đi trong tức tưởi?

Toàn cảnh vụ sa thải khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng: HLV Masatada Ishii ra đi trong tức tưởi?

Cuộc chia tay giữa HLV Masatada Ishii và Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand) mở ra giai đoạn đầy biến động của bóng đá xứ chùa vàng, khi Anthony Hudson được chọn làm người ‘chữa cháy’ trong bối cảnh áp lực và chỉ trích dâng cao.

Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah bị chỉ trích dữ dội

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia bóng đá Malaysia Cầu thủ nhập tịch Kháng cáo FAM FIFA
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận