Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội

Không phải là một trận cầu kinh điển, nhưng sân Santiago Bernabeu lại bùng nổ khi người hùng Jude Bellingham dang rộng tay ăn mừng trước khán đài phía nam vào rạng sáng 23.10. Sau thời gian dài chấn thương vai và những nghi ngờ về vai trò trong đội hình, tiền vệ người Anh đã trở lại đầy ấn tượng với bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid hạ Juventus 1-0 tại vòng bảng Champions League.

Trận đấu không hề dễ dàng. Juventus, dù đã không còn giữ được vị thế hùng mạnh như xưa, vẫn gây ra vô số khó khăn bằng những pha phản công tốc độ, đặc biệt nhờ Pierre Kalulu và Dusan Vlahovic. Real Madrid cầm bóng 66%, tung ra 27 cú dứt điểm so với 12 của đội khách, nhưng phải nhờ tới sự xuất sắc của Thibaut Courtois trong khung gỗ mới giữ được chiến thắng.

Courtois có hai pha cứu thua mang tính bước ngoặt – cản phá cú sút đối mặt của Vlahovic và cú dứt điểm cận thành của Khéphren Thuram ở phút bù giờ. “Chúng tôi đã phải toát mồ hôi để có ba điểm,” thủ thành người Bỉ thừa nhận.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ phút tỏa sáng của Vinícius Júnior, khi anh đột phá giữa vòng vây bốn cầu thủ, dứt điểm trúng cột dọc và Bellingham nhanh như chớp đá bồi thành công. Pha lập công ấy đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Bellingham trong mùa giải, khép lại quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Bellingham ghi bàn duy nhất của trận đấu ẢNH: REUTERS

Bellingham nói: “Cảm giác thật tuyệt. Đã lâu rồi tôi không ghi bàn. Ghi bàn quyết định ngay tại Bernabeu thật không thể tin nổi”.

Chiến thắng giúp Madrid duy trì ngôi đầu bảng với 9 điểm, trong khi Juventus tiếp tục lún sâu khủng hoảng.

Liverpool đại thắng Frankfurt, nhưng Salah hứng “bão” chỉ trích vì chơi cá nhân

Trên đất Đức, Liverpool cũng có một đêm tưng bừng khi đè bẹp Eintracht Frankfurt 5-1, chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới bàn tay của HLV Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside thể hiện sức mạnh toàn diện với các bàn thắng đến từ Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai.

Bản hợp đồng trị giá 116,5 triệu bảng Florian Wirtz cũng để lại dấu ấn đậm nét khi góp công trong hai pha kiến tạo – đặc biệt là tình huống anh chuyền dọn cỗ cho Gakpo ghi bàn ở phút 66, chấm dứt chuỗi 11 trận không kiến tạo được bàn thắng nào. Dù vậy, niềm vui của cầu thủ trẻ người Đức không trọn vẹn khi anh bị Mohamed Salah phớt lờ trong một tình huống trống trải ngay trước khung thành.

Mohamed Salah bị chỉ trích vì vhowi cá nhân ẢNH: REUTERS

Salah – người phải ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp tại Champions League – được tung vào sân ở phút 74. Anh có cơ hội ghi dấu ấn khi đối mặt thủ môn Michael Zetterer, nhưng thay vì chuyền ngang cho Wirtz đang đứng cách khung thành chỉ vài mét, Salah lại chọn sút bóng ở góc hẹp. Cú sút bị bắt gọn, còn Wirtz tức giận giơ hai tay phản ứng ngay trên sân.

Quyết định đó khiến tiền đạo người Ai Cập hứng “cơn bão” chỉ trích từ các bình luận viên của talkSPORT. Cựu đội trưởng Watford Troy Deeney gay gắt nói: “Salah luôn muốn ghi bàn trước, rồi mới nghĩ đến kiến tạo. Nhưng một người đồng đội thực thụ sẽ biết lúc nào cần chia sẻ vinh quang. Wirtz đang chịu áp lực lớn, và chỉ cần đường chuyền đó, mọi thứ đã khác”.

BLV Durham nói thẳng rằng: “Cậu ta phải chuyền ngang. Xin lỗi Mo Salah, nhưng cậu phải nghĩ cho đồng đội. Đó là lối chơi ích kỷ, và nếu còn tiếp diễn, Salah sẽ tiếp tục ngồi dự bị”.

Dù chiến thắng đậm giúp Liverpool lấy lại tinh thần, HLV Slot vẫn có lý do để lo lắng khi Alexander Isak chấn thương và có thể phải nghỉ vài tuần. Ngoài ra, hậu vệ Jeremie Frimpong cũng tái phát chấn thương gân khoeo.