Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội
Video Thể thao

Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
23/10/2025 09:41 GMT+7

Loạt trận UEFA Champions League tối qua, trong khi Bellingham đang cho thấy hình ảnh của một thủ lĩnh mới tại Bernabeu thì Salah lại bị đặt dấu hỏi về thái độ thi đấu trong màu áo Liverpool. Một người trở lại sau chấn thương và tỏa sáng rực rỡ; người kia sa sút phong độ và đối mặt chỉ trích vì lối chơi cá nhân.

Real Madrid nhọc nhằn thắng Juventus, Bellingham tái xuất hoàn hảo

Không phải là một trận cầu kinh điển, nhưng sân Santiago Bernabeu lại bùng nổ khi người hùng Jude Bellingham dang rộng tay ăn mừng trước khán đài phía nam vào rạng sáng 23.10. Sau thời gian dài chấn thương vai và những nghi ngờ về vai trò trong đội hình, tiền vệ người Anh đã trở lại đầy ấn tượng với bàn thắng duy nhất giúp Real Madrid hạ Juventus 1-0 tại vòng bảng Champions League.

Trận đấu không hề dễ dàng. Juventus, dù đã không còn giữ được vị thế hùng mạnh như xưa, vẫn gây ra vô số khó khăn bằng những pha phản công tốc độ, đặc biệt nhờ Pierre Kalulu và Dusan Vlahovic. Real Madrid cầm bóng 66%, tung ra 27 cú dứt điểm so với 12 của đội khách, nhưng phải nhờ tới sự xuất sắc của Thibaut Courtois trong khung gỗ mới giữ được chiến thắng.

Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội

Courtois có hai pha cứu thua mang tính bước ngoặt – cản phá cú sút đối mặt của Vlahovic và cú dứt điểm cận thành của Khéphren Thuram ở phút bù giờ. “Chúng tôi đã phải toát mồ hôi để có ba điểm,” thủ thành người Bỉ thừa nhận.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến từ phút tỏa sáng của Vinícius Júnior, khi anh đột phá giữa vòng vây bốn cầu thủ, dứt điểm trúng cột dọc và Bellingham nhanh như chớp đá bồi thành công. Pha lập công ấy đánh dấu bàn thắng đầu tiên của Bellingham trong mùa giải, khép lại quãng thời gian dài vật lộn với chấn thương.

Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 1.

Bellingham ghi bàn duy nhất của trận đấu

ẢNH: REUTERS

Bellingham nói: “Cảm giác thật tuyệt. Đã lâu rồi tôi không ghi bàn. Ghi bàn quyết định ngay tại Bernabeu thật không thể tin nổi”.

Chiến thắng giúp Madrid duy trì ngôi đầu bảng với 9 điểm, trong khi Juventus tiếp tục lún sâu khủng hoảng.

Liverpool đại thắng Frankfurt, nhưng Salah hứng “bão” chỉ trích vì chơi cá nhân

Trên đất Đức, Liverpool cũng có một đêm tưng bừng khi đè bẹp Eintracht Frankfurt 5-1, chấm dứt chuỗi 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Dưới bàn tay của HLV Arne Slot, đội bóng vùng Merseyside thể hiện sức mạnh toàn diện với các bàn thắng đến từ Hugo Ekitike, Virgil van Dijk, Ibrahima Konaté, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai.

Bản hợp đồng trị giá 116,5 triệu bảng Florian Wirtz cũng để lại dấu ấn đậm nét khi góp công trong hai pha kiến tạo – đặc biệt là tình huống anh chuyền dọn cỗ cho Gakpo ghi bàn ở phút 66, chấm dứt chuỗi 11 trận không kiến tạo được bàn thắng nào. Dù vậy, niềm vui của cầu thủ trẻ người Đức không trọn vẹn khi anh bị Mohamed Salah phớt lờ trong một tình huống trống trải ngay trước khung thành.

Champions League: Bellingham tái xuất hoàn hảo, Salah nhận chỉ trích dữ dội - Ảnh 2.

Mohamed Salah bị chỉ trích vì vhowi cá nhân

ẢNH: REUTERS

Salah – người phải ngồi dự bị trận thứ hai liên tiếp tại Champions League – được tung vào sân ở phút 74. Anh có cơ hội ghi dấu ấn khi đối mặt thủ môn Michael Zetterer, nhưng thay vì chuyền ngang cho Wirtz đang đứng cách khung thành chỉ vài mét, Salah lại chọn sút bóng ở góc hẹp. Cú sút bị bắt gọn, còn Wirtz tức giận giơ hai tay phản ứng ngay trên sân.

Quyết định đó khiến tiền đạo người Ai Cập hứng “cơn bão” chỉ trích từ các bình luận viên của talkSPORT. Cựu đội trưởng Watford Troy Deeney gay gắt nói: “Salah luôn muốn ghi bàn trước, rồi mới nghĩ đến kiến tạo. Nhưng một người đồng đội thực thụ sẽ biết lúc nào cần chia sẻ vinh quang. Wirtz đang chịu áp lực lớn, và chỉ cần đường chuyền đó, mọi thứ đã khác”.

BLV Durham nói thẳng rằng: “Cậu ta phải chuyền ngang. Xin lỗi Mo Salah, nhưng cậu phải nghĩ cho đồng đội. Đó là lối chơi ích kỷ, và nếu còn tiếp diễn, Salah sẽ tiếp tục ngồi dự bị”.

Dù chiến thắng đậm giúp Liverpool lấy lại tinh thần, HLV Slot vẫn có lý do để lo lắng khi Alexander Isak chấn thương và có thể phải nghỉ vài tuần. Ngoài ra, hậu vệ Jeremie Frimpong cũng tái phát chấn thương gân khoeo.

Tin liên quan

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Bóng đá Malaysia rối ren: Cầu thủ bị FIFA xử phạt 'mất tích' bí ẩn

Theo HLV Eduardo Coudet của CLB Deportivo Alaves, cầu thủ Facundo Garces gốc Argentina nhập tịch Malaysia đang bị FIFA cấm thi đấu 12 tháng với cáo buộc làm giả hồ sơ, hiện không rõ tung tích ở đâu.

Highlight Thể Công Viettel 2-1 Đà Nẵng: Ngược dòng ngoạn mục

Manchester United thắng Liverpool: Cuộc đổi vai của hai cực bóng đá Anh

Khám phá thêm chủ đề

Bellingham Salah Liverpool Real Madrid Champions League
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận