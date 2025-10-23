Người hâm mộ Thái Lan phẫn nộ

Theo Thai PBS, LĐBĐ Thái Lan thông báo chấm dứt hợp đồng với HLV Masatada Ishii vì “khác biệt trong triết lý huấn luyện và định hướng phát triển”. Dù đội tuyển đang có 9 điểm sau 4 trận và giữ vị trí thuận lợi ở bảng đấu, ban kỹ thuật cho rằng phong cách của ông Ishii “không phù hợp với tầm nhìn dài hạn” của liên đoàn. Ông Ishii – được bổ nhiệm tháng 12.2023 – dẫn dắt đội tuyển 30 trận, thắng 16 (tỷ lệ thắng 53%). Cuộc họp đưa ra quyết định do Phó chủ tịch Charnwit Polcheewin chủ trì.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan– bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với biệt danh Madame Pang) – sau đó ra thông cáo chính thức giải thích lý do chấm dứt hợp đồng với ông Ishii.

Toàn cảnh vụ sa thải khiến bóng đá Thái Lan dậy sóng: HLV Masatada Ishii ra đi trong tức tưởi?

Theo bà Pang, đây là bước đi nhằm “ổn định nội bộ, trấn an người hâm mộ và khẳng định cam kết phát triển bóng đá Thái Lan”. Tuy nhiên, làn sóng phản ứng vẫn chưa hạ nhiệt; nhiều người hâm mộ thậm chí chỉ trích LĐBĐ nước này và cá nhân bà Pang vì quyết định được cho là “vội vàng và thiếu tôn trọng HLV”. Bà Pang nhấn mạnh rằng toàn bộ quyết định “dựa trên số liệu khách quan”, không chịu tác động từ cảm tính. Bà nói: “Tỷ lệ thắng của HLV Ishii chỉ đạt 53%, thấp hơn người tiền nhiệm Mano Polking (56%). Chúng tôi sử dụng dữ liệu khoa học để đánh giá, hoàn toàn không thiên vị cá nhân”.

Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đang trải qua giai đoạn sóng gió lớn sau quyết định chia tay HLV Masatada Ishii

Bà cho biết quá trình đánh giá được ban kỹ thuật thực hiện một cách độc lập, tập trung vào hiệu suất tổng thể của đội tuyển và so sánh với các giai đoạn trước. LĐBĐ Thái Lan khẳng định việc chấm dứt hợp đồng với Ishii là hợp pháp, được tiến hành đúng quy trình và điều khoản lao động, có trao đổi trực tiếp với ông Ishii trước khi ra quyết định. Đáng chú ý, liên đoàn đã bồi thường cho ông Ishii khoản tương đương 50% tổng giá trị hợp đồng còn lại – một động thái mà bà Pang cho rằng “thể hiện sự công bằng và tôn trọng đối với những đóng góp của ông”.

Khi bổ nhiệm ông Ishii cuối năm 2023, LĐBĐ Thái Lan đặt mục tiêu vào vòng loại World Cup 2026 và bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup 2024. Tuy nhiên, đội tuyển “Voi chiến” không vượt qua vòng loại thứ hai và để thua Việt Nam ở cả hai lượt trận chung kết khu vực.

Anthony Hudson – gương mặt được chọn để tái thiết bóng đá Thái Lan

Hai ngày sau khi chia tay HLV người Nhật, LĐBĐ Thái Lan chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson, 43 tuổi, quốc tịch Anh – Mỹ, làm HLV trưởng mới. Hudson từng dẫn dắt đội tuyển Mỹ, New Zealand, Bahrain và nhiều CLB ở Anh, Mỹ; đồng thời là Giám đốc kỹ thuật của FAT từ đầu năm 2024.

LĐBĐ Thái Lan chính thức bổ nhiệm Anthony Hudson

Bà Pang chia sẻ: “Trong giai đoạn then chốt này, chúng ta cần người hiểu rõ bóng đá Thái Lan và có tầm nhìn quốc tế. Hudson là người phù hợp nhất để dẫn dắt đội tuyển tiến lên.” Nhiệm vụ đầu tiên của ông Hudson là công bố danh sách đội tuyển cho loạt trận FIFA tháng 11 - gặp Singapore (ngày 13.11) và Sri Lanka (ngày 18.11).