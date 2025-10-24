Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Cựu tuyển thủ Malaysia: ‘Truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về tính minh bạch nhập tịch, FAM chưa trả lời’

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/10/2025 15:33 GMT+7

Sau bê bối nhập tịch khiến 7 cầu thủ bị treo giò và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) bị phạt nặng, cựu tuyển thủ Lim Chan Yew cho rằng bóng đá Malaysia phải xây dựng đội hình có thể hình và tư duy.

Bê bối nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia khi FIFA phát hiện FAM sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc nước ngoài. 

Truyền thông nhận định FAM được cho là đã "đi đường tắt" – nhập tịch gấp các cầu thủ có gốc gác không rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng đội hình cho vòng loại Asian Cup 2027. Hệ quả, liên đoàn này bị phạt, các cầu thủ bị cấm thi đấu và danh tiếng bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thể hình và tư duy mới là tương lai"

Trong bối cảnh dư luận phẫn nộ, cựu tuyển thủ, cựu HLV kiêm BLV Lim Chan Yew (người Malaysia) kêu gọi nhìn sâu vào gốc rễ vấn đề. Ông cho rằng dù Malaysia thắng hai trận liên tiếp trước Lào (3-0 tại Viêng Chăn và 5-1 ở Bukit Jalil) trong tháng 10 này và vươn lên được vị trí 118 trên BXH FIFA, kết quả đó không phản ánh thực lực dài hạn.

Cựu tuyển thủ Malaysia: ‘Truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về tính minh bạch nhập tịch, FAM chưa trả lời’- Ảnh 1.

Ông Lim Chan Yew khi còn dẫn dắt CLB Selangor ở Malaysia

ẢNH: CLB SELANGOR

New Straits Times dẫn lại phát biểu trên một chương trình truyền hình của ông Lim: "Bạn có thể có Arif Aiman Hanapi hay Faisal Halim (2 cầu thủ nội xuất sắc nhất của Malaysia thời điểm này), nhưng không thể có cả 10 cầu thủ giống họ. Bóng đá quốc tế cần sự cân bằng. Chúng ta cần thể hình và tư duy. Trước hết là thể hình".

Theo ông Lim Chan Yew, thể hình là yếu tố thể chất giúp cầu thủ đủ sức cạnh tranh quốc tế, còn tư duy là khả năng ra quyết định, chọn vị trí và hiểu chiến thuật. Ông cũng nhấn mạnh, dù Malaysia đã leo lên hạng 118 thế giới, việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu cho thấy đội hình vẫn mỏng và phụ thuộc vào một nhóm nhỏ.

"Chỉ có tốc độ hay sự khéo léo là chưa đủ. Ở đẳng cấp này, cầu thủ phải biết nghĩ trước hai bước, đọc trận đấu, dùng cơ thể thông minh và thích ứng nhanh khi bị áp lực. Chúng ta có hai trận đấu với kết quả tốt, nhưng nó phơi bày thực tế rằng Malaysia cần thêm bảy cầu thủ khác cùng đẳng cấp. Không thể mãi trông vào cùng một bộ khung", ông nhận định.

Bóng đá Malaysia trước ngày phán quyết kháng cáo: Sự im lặng đáng sợ của 7 cầu thủ

Bóng đá Malaysia không thể trông chờ phép màu từ đường tắt

BLV Lim cho rằng bóng đá Malaysia cần một chiến lược phát triển bền vững hơn, thay vì tìm đường tắt.

"Người ta nói về đam mê, nhưng đam mê mà thiếu thể hình và tư duy thì không thể đi xa. Chúng ta không thể có 10 cầu thủ nhỏ con, khéo léo mà thiếu cân bằng. Ngay cả Messi cũng nhỏ, nhưng anh ấy có bộ óc.

Thắng Lào là tốt, nhưng hãy tự hỏi - nhóm cầu thủ này có thể đối đầu Hàn Quốc hay Nhật Bản không? Đó mới là nơi thể hình và tư duy thật sự được kiểm chứng", ông chốt lại.

Lim Chan Yew (46 tuổi) là cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia, cựu HLV và giờ đang là bình luận viên thể thao nổi tiếng của Malaysia. Kể từ khi bê bối của FAM bị phanh phui, ông từng nhiều lần công khai chỉ trích FAM vì cách làm "ăn xổi" trong việc nhập tịch cầu thủ.

Cựu tuyển thủ Malaysia: ‘Truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về tính minh bạch nhập tịch, FAM chưa trả lời’- Ảnh 2.

Arif Aiman Hanapi (số 12) là cầu thủ nội nổi bật của Malaysia hiện nay, bên cạnh anh là Figueiredo - cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt. Đây là thời điểm cả 2 thi đấu trong trận với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025

ẢNH: NGỌC LINH

Phát biểu trên New Straits Times, ông Lim nói: "Truyền thông ở Việt Nam, Indonesia và nhiều nước trong khu vực đã đặt câu hỏi về dòng dõi, thời gian cư trú và tính minh bạch của các cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia. FAM chưa trả lời. Chúng ta muốn tiến nhanh, nhưng bóng đá không có đường tắt. Khi bỏ qua quy trình, chúng ta không chỉ đánh mất niềm tin mà còn tự làm tổn hại danh tiếng quốc gia".


Tin liên quan

Trung tâm Chống tham nhũng Malaysia chỉ trích FAM dữ dội, yêu cầu phải giải trình bê bối nhập tịch

Trung tâm Chống tham nhũng Malaysia chỉ trích FAM dữ dội, yêu cầu phải giải trình bê bối nhập tịch

Trung tâm Chống tham nhũng Malaysia và Chủ nghĩa thân hữu (Trung tâm C4) mới đây đã yêu cầu Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các bên liên quan phải giải trình, chịu trách nhiệm về vụ việc nước này nhận án phạt từ FIFA vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

Bất ngờ: Lộ danh tính người giới thiệu cho Malaysia 7 cầu thủ nhập tịch, FAM không vô can

Rộ tin CLB của 7 cầu thủ nhập tịch sẽ đòi Malaysia bồi thường: FAM càng tổn thất nặng?

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM cựu tuyển thủ Malaysia FIFA Nhập tịch
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận