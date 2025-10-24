Cựu tuyển thủ Malaysia: ‘Truyền thông Việt Nam đặt câu hỏi về tính minh bạch nhập tịch, FAM chưa trả lời’

Bê bối nhập tịch đang làm rung chuyển bóng đá Malaysia khi FIFA phát hiện FAM sử dụng giấy tờ giả trong hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ gốc nước ngoài.

Truyền thông nhận định FAM được cho là đã "đi đường tắt" – nhập tịch gấp các cầu thủ có gốc gác không rõ ràng nhằm nâng cao chất lượng đội hình cho vòng loại Asian Cup 2027. Hệ quả, liên đoàn này bị phạt, các cầu thủ bị cấm thi đấu và danh tiếng bóng đá Malaysia bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thể hình và tư duy mới là tương lai"

Trong bối cảnh dư luận phẫn nộ, cựu tuyển thủ, cựu HLV kiêm BLV Lim Chan Yew (người Malaysia) kêu gọi nhìn sâu vào gốc rễ vấn đề. Ông cho rằng dù Malaysia thắng hai trận liên tiếp trước Lào (3-0 tại Viêng Chăn và 5-1 ở Bukit Jalil) trong tháng 10 này và vươn lên được vị trí 118 trên BXH FIFA, kết quả đó không phản ánh thực lực dài hạn.

Ông Lim Chan Yew khi còn dẫn dắt CLB Selangor ở Malaysia ẢNH: CLB SELANGOR

New Straits Times dẫn lại phát biểu trên một chương trình truyền hình của ông Lim: "Bạn có thể có Arif Aiman Hanapi hay Faisal Halim (2 cầu thủ nội xuất sắc nhất của Malaysia thời điểm này), nhưng không thể có cả 10 cầu thủ giống họ. Bóng đá quốc tế cần sự cân bằng. Chúng ta cần thể hình và tư duy. Trước hết là thể hình".

Theo ông Lim Chan Yew, thể hình là yếu tố thể chất giúp cầu thủ đủ sức cạnh tranh quốc tế, còn tư duy là khả năng ra quyết định, chọn vị trí và hiểu chiến thuật. Ông cũng nhấn mạnh, dù Malaysia đã leo lên hạng 118 thế giới, việc 7 cầu thủ nhập tịch bị cấm thi đấu cho thấy đội hình vẫn mỏng và phụ thuộc vào một nhóm nhỏ.

"Chỉ có tốc độ hay sự khéo léo là chưa đủ. Ở đẳng cấp này, cầu thủ phải biết nghĩ trước hai bước, đọc trận đấu, dùng cơ thể thông minh và thích ứng nhanh khi bị áp lực. Chúng ta có hai trận đấu với kết quả tốt, nhưng nó phơi bày thực tế rằng Malaysia cần thêm bảy cầu thủ khác cùng đẳng cấp. Không thể mãi trông vào cùng một bộ khung", ông nhận định.

BLV Lim cho rằng bóng đá Malaysia cần một chiến lược phát triển bền vững hơn, thay vì tìm đường tắt.

"Người ta nói về đam mê, nhưng đam mê mà thiếu thể hình và tư duy thì không thể đi xa. Chúng ta không thể có 10 cầu thủ nhỏ con, khéo léo mà thiếu cân bằng. Ngay cả Messi cũng nhỏ, nhưng anh ấy có bộ óc.

Thắng Lào là tốt, nhưng hãy tự hỏi - nhóm cầu thủ này có thể đối đầu Hàn Quốc hay Nhật Bản không? Đó mới là nơi thể hình và tư duy thật sự được kiểm chứng", ông chốt lại.

Lim Chan Yew (46 tuổi) là cựu tuyển thủ quốc gia Malaysia, cựu HLV và giờ đang là bình luận viên thể thao nổi tiếng của Malaysia. Kể từ khi bê bối của FAM bị phanh phui, ông từng nhiều lần công khai chỉ trích FAM vì cách làm "ăn xổi" trong việc nhập tịch cầu thủ.

Arif Aiman Hanapi (số 12) là cầu thủ nội nổi bật của Malaysia hiện nay, bên cạnh anh là Figueiredo - cầu thủ nhập tịch bị FIFA phạt. Đây là thời điểm cả 2 thi đấu trong trận với đội tuyển Việt Nam hồi tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Phát biểu trên New Straits Times, ông Lim nói: "Truyền thông ở Việt Nam, Indonesia và nhiều nước trong khu vực đã đặt câu hỏi về dòng dõi, thời gian cư trú và tính minh bạch của các cầu thủ nhập tịch mới của Malaysia. FAM chưa trả lời. Chúng ta muốn tiến nhanh, nhưng bóng đá không có đường tắt. Khi bỏ qua quy trình, chúng ta không chỉ đánh mất niềm tin mà còn tự làm tổn hại danh tiếng quốc gia".



