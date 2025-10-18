Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng
'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số:

Gymer 71 tuổi râu tóc bạc phơ, lên sàn thi thể hình như lực sĩ chuyên nghiệp

Phan Diệp
Phan Diệp
18/10/2025 12:12 GMT+7

Ở tuổi 71, ông Ừng A Pẩu vẫn tập 4 tiếng mỗi ngày, bước lên sàn thi thể hình như lực sĩ chuyên nghiệp. Hình ảnh gymer râu tóc bạc phơ này khiến nhiều người trẻ ngưỡng mộ.

9 giờ, ông Ừng A Pẩu (tên thường gọi là Ngô Trái Bảo) đến phòng tập gym trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn cũ). Đây là thói quen đều đặn suốt gần 5 năm nay của gymer 71 tuổi.

Ông Bảo khởi động kỹ rồi bắt đầu các bài tập với tạ đơn và sự hỗ trợ của các loại máy. Những khối cơ bắp nổi cuồn cuộn, dáng đi khỏe khắn, ông lão nổi bật trong phòng tập gym có gần 20 người, đa số là thanh niên.

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 1.

Ông Bảo là người Việt gốc Hoa. Từng làm nhiều nghề như: phiên dịch tiếng Trung Quốc, hướng dẫn viên du lịch, buôn bán... Thời trẻ ông đã mê thể hình, mong muốn có một thân hình đẹp như lực sĩ

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 2.

Trước khi biết đến phòng gym, ông Bảo tự tập luyện ở nhà bằng những cục tạ tự chế để rèn luyện sức khỏe nên có nền tảng thể chất tốt

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 3.

Mãi đến gần 5 năm nay, ông mới bắt đầu tập luyện thường xuyên ở phòng gym. Một ngày khoảng 4 tiếng, buổi sáng từ 9 giờ đến 11 giờ, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, một tuần có 1 ngày nghỉ. "Tôi ăn uống bình thường, chỉ ăn theo chế độ khi siết cân đi thi đấu", ông chia sẻ

Ảnh: Phan Diệp

Những bài tập ông Bảo thường tập luyện ở phòng gym

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 4.

Sáng 15.10, ông Bảo nhấc những cục tạ 20 kg lắp vào máy tập, chuẩn bị thực hiện bài tập chân bằng việc đẩy tạ

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 5.

Trong hình, ông Bảo đang đẩy tạ nặng 400 kg. Bài tập này tác động đến nhóm cơ thân dưới cơ thể như cơ đùi, bắp chân và cơ mông

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 6.

Ông Bảo cho biết hơn 1 năm trước, ông bị chấn thương, ảnh hưởng đến vùng đĩa đệm, gần như bị liệt khi đi lại rất khó khăn phải nghỉ tập gym cả năm. Sau đó, nhờ chăm chỉ luyện tập trở lại, hiện ông đã khỏe, cơ bắp săn chắc hiếm người có được ở độ tuổi trên 70

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 7.

"Những người lần đầu gặp đều nghĩ tôi là người nước ngoài. Họ không nghĩ ở Việt Nam lại có một ông lão với thân hình như lực sĩ, khỏe khoắn như tôi", ông Bảo nói.

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 8.

Vì thế, đó là lý do hồi tháng 6 năm nay, ông đăng ký tham gia cuộc thi King of Muscle, do Công ty Profit tổ chức. Anh Trần Hoàng Duy Thuận, đại diện ban tổ chức cho biết: "Bác A Pẩu tranh tài ở hạng mục Men Physique lão tướng dành cho người trên 40 tuổi. Bác là người lớn tuổi nhất trong cuộc thi. Tuy không có giải nhưng ban tổ chức đã tặng bác một phần quà vì đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người"

Ảnh: BTC

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 9.

Sau đó không lâu, ông Bảo tiếp tục ra Khánh Hòa để tham gia cuộc thi thể hình, giành giải 3 hạng mục Men Physique lão tướng (trên 40 tuổi). "Tôi đi thi không phải để thể hiện mình khoẻ đẹp hơn ai mà để truyền cảm hứng cho những người trẻ tuổi hãy siêng tập thể thao và tự hào Việt Nam có gymer lên sàn ở tuổi trên 70", ông Bảo nói

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 10.
Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 11.

Ông Bảo chia sẻ, có thể sang năm lại tiếp tục tham gia các cuộc thi thể hình. "Trước mỗi lần thi đấu sẽ phải siết cân, ăn uống theo chế độ khá khắt khe nên tôi cũng đang cân nhắc", ông nói

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 12.

Ngoài tập gym, mỗi buổi sáng sau khi thức dậy vào lúc 5 giờ, ông tập yoga để làm nóng cơ thể. Có khi ông đi bộ ở công viên, sau đó đi chợ mua thức ăn cho gia đình. Ăn sáng xong, ông chợp mắt khoảng 30 phút rồi mới đến phòng tập

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 13.

Chị Huỳnh Tuệ, đại diện phòng gym DTT trên đường Nguyễn Ảnh Thủ - nơi ông Bảo tập luyện mấy năm nay chia sẻ: "Không chỉ đến tập luyện, bác Bảo còn hướng dẫn, giúp đỡ những người mới nữa"

Ảnh: Phan Diệp

Ông Ừng A Pẩu - Gymer 71 tuổi với phong cách thể hình không tuổi - Ảnh 14.

Có người hỏi ông rằng: "Già rồi tập nhiều làm gì?". Ông trả lời: "Chính vì già nên phải cần khỏe mạnh, không để con cháu phải lo đó mới là thương con cháu. Còn người trẻ tuổi, bản thân phải giữ gìn sức khỏe tốt thì đã là báo hiếu cho cha mẹ rồi"

Ảnh: Phan Diệp




