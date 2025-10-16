Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống Cộng đồng
'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số:

Vợ chồng U.70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ

Phan Diệp
Phan Diệp
16/10/2025 14:01 GMT+7

Ở tuổi U.70, vợ chồng ông Lê Đình Huệ bắt đầu tập chạy bộ, rồi nắm tay nhau về đích tại nhiều giải chạy. Ít ai biết, duyên đến với môn thể thao này của hai runner này đến từ việc... mê xem livestream.

%6 giờ, những tia nắng đầu tiên rọi xuống ngọn cỏ còn đẫm sương, vợ chồng ông Lê Đình Huệ (67 tuổi) và bà Đoàn Thị Vân (68 tuổi) bắt đầu chạy bộ trên đường làng ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ). Sau khoảng 1 tiếng đi bộ kết hợp chạy bộ chậm, vợ chồng U.70 hoàn thành mục tiêu từ 5 - 7km/ngày.

Vợ chồng ông Huệ chạy bộ trên đường làng, sáng 16.10

ẢNH: NVCC

"Tôi đã nhiều lần chạy được cự ly 21 km còn bà xã thì 10 km. Chúng tôi là những 'đồng run' trong các giải chạy 3 năm qua", ông Huệ nói.

Được truyền cảm hứng chạy bộ từ 'dị nhân'

Trước khi chạy bộ, vợ chồng ông Huệ chưa có thói quen tập thể dục. Lớn tuổi, ông bà đi lại khó khăn, leo cầu thang lên tầng 2 đã thấy mệt. Con trai ông bà, anh Lê Phong Thái (40 tuổi), hiện ở TP.HCM từng chinh phục cự ly marathon thường xuyên làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, nhưng... có lẽ "bụt nhà không thiêng".

Năm 2022, vợ chồng ông Huệ được truyền cảm hứng chạy bộ bởi vận động viên - "dị nhân marathon" Nguyễn Văn Long. Khi đó, anh Long đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 1, từ Quảng Ninh đến Mũi Cà Mau, phát livestream mỗi ngày để cộng đồng theo dõi.

Vợ chồng U70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ - Ảnh 1.

Vợ chồng ông Huệ gặp anh Nguyễn Văn Long (thứ 2 từ trái sang) tại giải chạy ở tỉnh Đắk Nông cũ, hồi tháng 5

Ảnh: NVCC

Suốt hơn 1 tháng mê xem livestream của anh Long chạy bộ qua các tỉnh thành đất nước, 2 vợ chồng ông Huệ bàn với nhau cùng xỏ giày. "Nhìn cháu Long chạy bộ chúng tôi thương lắm. Vợ chồng chúng tôi rất nể ý chí và nghị lực của cậu ấy, cũng muốn tập chạy để có được sức khỏe", bà Vân nhớ lại.

Anh Thái chia sẻ, anh hướng dẫn ba mẹ đi bộ/chạy bộ theo thói quen, đi từ 1,5 km rồi tăng lên 2 km, 3 km... từ 30 phút đến 50 phút mỗi ngày. Thấy khỏe thì đi thêm, mỏi thì tạm nghỉ, miễn là cơ thể thấy thoải mái, không thở dốc.

"Mấy hôm đầu đi bộ thôi cũng mỏi chân lắm chứ, nhưng về nhà tắm rửa ăn sáng xong lại thấy người sảng khoái, khỏe khoắn lắm", bà Vân chia sẻ lý do tiếp tục.

Vợ chồng U70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ - Ảnh 2.

Anh Thái chạy cùng ba

Ảnh: NVCC

Trước đây, bà Vân nghĩ mình bệnh giãn tĩnh mạch thì không nên đi nhiều, ra đường lại hít thêm khói bụi. Còn ông Huệ cho rằng gia đình ông có bệnh xương khớp di truyền, không thể chạy.

Nhưng nhờ kiên trì và kỷ luật tập thể dục, giờ ông Huệ không còn uống thuốc cao huyết áp như trước, nhịp tim được rèn luyện và điều hòa tốt hơn, khớp gối khỏe mạnh. Bà Vân thì thuyên giảm bệnh giãn tĩnh mạch, chân không còn "nặng như chì", cũng không nhức đầu vì bệnh xoang như xưa.

Tuổi tác chỉ là con số

Sức khỏe tuổi già được cải thiện là một phần, nhưng điều quan trọng không kém khiến ông bà thích thú với chạy bộ đó là tham gia các giải chạy, hòa mình vào không khí chẳng khác nào lễ hội. 2 ông bà được chạy cùng nhau, ngắm cảnh đẹp nhiều vùng miền, được cổ vũ động viên và sưu tầm huy chương hoàn thành.

"Tại các giải chạy, người trẻ đông lắm, chúng tôi cũng thấy hân hoan, có lúc còn hò reo theo nữa. Cảm giác như mình trẻ ra vài tuổi", ông Huệ kể.

Vợ chồng U70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ - Ảnh 3.

Vợ chồng ông Huệ tại giải chạy ở xã Cần Giờ hồi tháng 9

Ảnh: NVCC

Tại giải chạy ở xã Cần Giờ, TP.HCM mới đây, ông bà từ Quảng Ngãi vào tham gia, kết hợp thăm con cháu. Hôm đó, 2 vợ chồng đạt giải nhất hạng mục tổng số tuổi trên 100, cự ly 10 km. Riêng ông Huệ còn được giải nhì lứa tuổi trên 60.

Bà Vân tâm sự, thời trẻ họ chỉ biết chăm làm lụng lo cho các con. Đến lúc con cái lập gia đình thì phụ chăm sóc các cháu nội, ngoại. Khi được thảnh thơi, nhìn lại ông bà thấy mình già rồi, sức khỏe cũng yếu dần, chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi một đam mê, sở thích nào đó.

Mấy năm nay, nhờ tập chạy bộ mà ông bà tìm được niềm vui và cải thiện sức khỏe. Biết vậy, nên mỗi năm anh Thái đăng ký 3 - 4 giải chạy để cả nhà có dịp chạy cùng nhau và kết hợp du lịch.

Vợ chồng U70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ - Ảnh 4.

Anh Thái và ba mẹ tại giải chạy ở TP.HCM

Ảnh: NVCC

Ông Huệ từng nhiều lần chinh phục cự ly 21 km, thành tích tốt nhất ông đạt được là 2 giờ 6 phút, chẳng kém người trẻ tuổi. "Marathon là một hành trình gian nan, cần sự tập luyện và kiên trì, tuổi tác cũng là một hạn chế, tôi thì chưa dám nghĩ đến, nhưng biết đâu sẽ có một ngày…", ông cười chia sẻ, khi được hỏi về ý định chinh phục cự ly 42 km trong tương lai.

Theo ông Huệ, điều quan trọng trong việc tập thể dục là sự kiên trì, tập dần dần từ ít đến nhiều. Việc hoàn thành một mục tiêu nào đó có thể không khó bằng việc duy trì đều đặn.

"Tôi từng bắt đầu từ những bước chạy nhỏ nhỏ, ngắn ngắn thôi. Chạy bộ về sẽ mỏi mệt, nhưng sau đó là sức bền tăng lên một chút. Tuổi già được sống vui, sống khỏe, không bệnh vặt là mừng", ông khiêm tốn nói.

Tin liên quan

'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số: Gymer, KOL, bà nội... gây bão mạng

'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số: Gymer, KOL, bà nội... gây bão mạng

Nhiều cụ bà U.80, U.90 ở Việt Nam bất ngờ trở thành hiện tượng mạng, xứng đáng là 'già gân' thời hiện đại khi lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống vui giữa kỷ nguyên số.

Nhóm phượt thủ 'già gân' chạy xe vòng quanh đất nước

Cụ bà U.90 nối nghiệp con gái, bán bún mọc: Câu chuyện 'ngược đời' gây xúc động

Khám phá thêm chủ đề

Chạy bộ tháng hành động vì người cao tuổi già gân thời hiện đại LIVESTREAM RUNNER vợ chồng U.70
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận