Vợ chồng U.70 trở thành runner nhờ... mê xem livestream chạy bộ

%6 giờ, những tia nắng đầu tiên rọi xuống ngọn cỏ còn đẫm sương, vợ chồng ông Lê Đình Huệ (67 tuổi) và bà Đoàn Thị Vân (68 tuổi) bắt đầu chạy bộ trên đường làng ở xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cũ). Sau khoảng 1 tiếng đi bộ kết hợp chạy bộ chậm, vợ chồng U.70 hoàn thành mục tiêu từ 5 - 7km/ngày.

Vợ chồng ông Huệ chạy bộ trên đường làng, sáng 16.10 ẢNH: NVCC

"Tôi đã nhiều lần chạy được cự ly 21 km còn bà xã thì 10 km. Chúng tôi là những 'đồng run' trong các giải chạy 3 năm qua", ông Huệ nói.

Được truyền cảm hứng chạy bộ từ 'dị nhân'

Trước khi chạy bộ, vợ chồng ông Huệ chưa có thói quen tập thể dục. Lớn tuổi, ông bà đi lại khó khăn, leo cầu thang lên tầng 2 đã thấy mệt. Con trai ông bà, anh Lê Phong Thái (40 tuổi), hiện ở TP.HCM từng chinh phục cự ly marathon thường xuyên làm công tác tư tưởng cho ba mẹ, nhưng... có lẽ "bụt nhà không thiêng".

Năm 2022, vợ chồng ông Huệ được truyền cảm hứng chạy bộ bởi vận động viên - "dị nhân marathon" Nguyễn Văn Long. Khi đó, anh Long đang thực hiện hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 1, từ Quảng Ninh đến Mũi Cà Mau, phát livestream mỗi ngày để cộng đồng theo dõi.

Vợ chồng ông Huệ gặp anh Nguyễn Văn Long (thứ 2 từ trái sang) tại giải chạy ở tỉnh Đắk Nông cũ, hồi tháng 5 Ảnh: NVCC

Suốt hơn 1 tháng mê xem livestream của anh Long chạy bộ qua các tỉnh thành đất nước, 2 vợ chồng ông Huệ bàn với nhau cùng xỏ giày. "Nhìn cháu Long chạy bộ chúng tôi thương lắm. Vợ chồng chúng tôi rất nể ý chí và nghị lực của cậu ấy, cũng muốn tập chạy để có được sức khỏe", bà Vân nhớ lại.

Anh Thái chia sẻ, anh hướng dẫn ba mẹ đi bộ/chạy bộ theo thói quen, đi từ 1,5 km rồi tăng lên 2 km, 3 km... từ 30 phút đến 50 phút mỗi ngày. Thấy khỏe thì đi thêm, mỏi thì tạm nghỉ, miễn là cơ thể thấy thoải mái, không thở dốc.

"Mấy hôm đầu đi bộ thôi cũng mỏi chân lắm chứ, nhưng về nhà tắm rửa ăn sáng xong lại thấy người sảng khoái, khỏe khoắn lắm", bà Vân chia sẻ lý do tiếp tục.

Anh Thái chạy cùng ba Ảnh: NVCC

Trước đây, bà Vân nghĩ mình bệnh giãn tĩnh mạch thì không nên đi nhiều, ra đường lại hít thêm khói bụi. Còn ông Huệ cho rằng gia đình ông có bệnh xương khớp di truyền, không thể chạy.

Nhưng nhờ kiên trì và kỷ luật tập thể dục, giờ ông Huệ không còn uống thuốc cao huyết áp như trước, nhịp tim được rèn luyện và điều hòa tốt hơn, khớp gối khỏe mạnh. Bà Vân thì thuyên giảm bệnh giãn tĩnh mạch, chân không còn "nặng như chì", cũng không nhức đầu vì bệnh xoang như xưa.

Tuổi tác chỉ là con số

Sức khỏe tuổi già được cải thiện là một phần, nhưng điều quan trọng không kém khiến ông bà thích thú với chạy bộ đó là tham gia các giải chạy, hòa mình vào không khí chẳng khác nào lễ hội. 2 ông bà được chạy cùng nhau, ngắm cảnh đẹp nhiều vùng miền, được cổ vũ động viên và sưu tầm huy chương hoàn thành.

"Tại các giải chạy, người trẻ đông lắm, chúng tôi cũng thấy hân hoan, có lúc còn hò reo theo nữa. Cảm giác như mình trẻ ra vài tuổi", ông Huệ kể.

Vợ chồng ông Huệ tại giải chạy ở xã Cần Giờ hồi tháng 9 Ảnh: NVCC

Tại giải chạy ở xã Cần Giờ, TP.HCM mới đây, ông bà từ Quảng Ngãi vào tham gia, kết hợp thăm con cháu. Hôm đó, 2 vợ chồng đạt giải nhất hạng mục tổng số tuổi trên 100, cự ly 10 km. Riêng ông Huệ còn được giải nhì lứa tuổi trên 60.

Bà Vân tâm sự, thời trẻ họ chỉ biết chăm làm lụng lo cho các con. Đến lúc con cái lập gia đình thì phụ chăm sóc các cháu nội, ngoại. Khi được thảnh thơi, nhìn lại ông bà thấy mình già rồi, sức khỏe cũng yếu dần, chưa từng nghĩ đến việc theo đuổi một đam mê, sở thích nào đó.

Mấy năm nay, nhờ tập chạy bộ mà ông bà tìm được niềm vui và cải thiện sức khỏe. Biết vậy, nên mỗi năm anh Thái đăng ký 3 - 4 giải chạy để cả nhà có dịp chạy cùng nhau và kết hợp du lịch.

Anh Thái và ba mẹ tại giải chạy ở TP.HCM Ảnh: NVCC

Ông Huệ từng nhiều lần chinh phục cự ly 21 km, thành tích tốt nhất ông đạt được là 2 giờ 6 phút, chẳng kém người trẻ tuổi. "Marathon là một hành trình gian nan, cần sự tập luyện và kiên trì, tuổi tác cũng là một hạn chế, tôi thì chưa dám nghĩ đến, nhưng biết đâu sẽ có một ngày…", ông cười chia sẻ, khi được hỏi về ý định chinh phục cự ly 42 km trong tương lai.

Theo ông Huệ, điều quan trọng trong việc tập thể dục là sự kiên trì, tập dần dần từ ít đến nhiều. Việc hoàn thành một mục tiêu nào đó có thể không khó bằng việc duy trì đều đặn.

"Tôi từng bắt đầu từ những bước chạy nhỏ nhỏ, ngắn ngắn thôi. Chạy bộ về sẽ mỏi mệt, nhưng sau đó là sức bền tăng lên một chút. Tuổi già được sống vui, sống khỏe, không bệnh vặt là mừng", ông khiêm tốn nói.

