Nguyễn Văn Long đến Hà Nội, hoàn thành 20 ngày chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh

Nguyễn Văn Long vừa đi bộ những mét cuối cùng trước khi tiến đến Quảng trường Ba Đình vừa xúc động nói: "Tôi thật sự rất vui, hạnh phúc khi trong đời đã có 2 lần chạy bộ xuyên Việt về đích vào dịp đại lễ của dân tộc. Đúng ngày 30.4 về đích ở Dinh Độc Lập, TP.HCM năm 2024 và giờ là về Lăng Bác đúng ngày 2.9".

Mục tiêu của anh trong ngày 2.9 - ngày cuối trong 20 ngày chạy bộ từ TP.HCM đến Hà Nội là chinh phục quãng đường hơn 50 km. Hôm nay, lúc 4 giờ 14 phút, 'dị nhân' Nguyễn Văn Long xuất phát từ Ninh Bình (khu vực tỉnh Hà Nam cũ) tiến về Thủ đô Hà Nội.

Nguyễn Văn Long livestream đoạn gần Quảng trường Ba Đình Ảnh: Chụp màn hình

19 ngày trước đó, mỗi ngày anh Long chạy từ 75 - 90 km, càng về cuối tốc độ càng nhanh và quãng đường càng nhiều. "Khi trời gió mạnh, tôi phải chạy nhanh hơn, đạp chân mạnh hơn để tiến về phía trước, nếu chạy chậm có thể tôi có thể bị gió đẩy lùi mất", anh cười, chia sẻ.

Nguyễn Văn Long bắt đầu hành trình chạy bộ xuyên Việt lần 3 lúc 4 giờ 30 phút, ngày 14.8 ở TP.HCM. Lần này anh đi 1 mình, tự mang hành trang trên vai và không có nhóm hỗ trợ theo cùng. Tự đặt ra cho bản thân mục tiêu cao hơn cùng những thay đổi liên tục về thời tiết khiến anh gặp nhiều khó khăn trên đường chạy. Đến sáng nay 2.9, anh đã đặt chân đến Quảng trường Ba Đình, về đích đúng như dự định.

Hành trình xuyên Việt lần 3 của anh Long thường xuyên gặp mưa Ảnh: NVCC

Nguyễn Văn Long nhiều lần chia sẻ với Thanh Niên về bất lợi của thời tiết lần xuyên Việt thứ 3. Từ ngày đầu tiên, anh Long đã liên tục gặp mưa khiến anh chỉ có thể chạy được 75 km so với 82 km mục tiêu đề ra. Cứ thế trên hành trình, cứ sau một ngày đội mưa tầm tã, người lạnh, rã rời thì hôm sau thời tiết lại nắng ráo, không thể lường trước được. Chuyện này lặp đi lặp lại xuyên suốt hành trình khiến cơ thể của anh không kịp thích nghi.

Chưa kể, khi chạy ra các tỉnh miền Trung, từ TP.Đà Nẵng đến hết Thanh Hóa anh Long và cả cộng đồng theo dõi thấp thỏm mỗi ngày vì mưa bão ập đến. Có những đoạn anh Long phải chạy trên đường ngập nước bì bõm, hành trang vẫn trên vai, người quấn áo mưa mỏng tiếp tục chạy.

Nguyễn Văn Long trước ngày xuất phát chạy bộ xuyên Việt lần 3 Ảnh: Phan Diệp

Để hành trình lần này thành công, anh Long gửi lời cám ơn sâu sắc đến cộng đồng người chạy bộ cả nước, đặc biệt là các câu lạc bộ ở địa phương. Nói là đi 1 mình nhưng trên hành trình của anh luôn có người đồng hành, từ việc chạy cùng cho đến hỗ trợ chỗ ăn, nghỉ...



"Mỗi hành trình đều có những cảm xúc riêng, về thời tiết, về mục tiêu của bản thân, về cung đường... nhưng tôi vẫn yêu chạy bộ, muốn được chạy và hơn hết là vẫn nhận được sự yêu thương của cộng đồng. Tôi đã làm được", anh Long xúc động nói.

Nguyễn Văn Long (40 tuổi) từng là vận động viên điền kinh chuyên nghiệp, hiện làm huấn luyện viên chạy bộ ở TP.HCM. Ngoài những thành tích đạt được trong môn chạy bộ, anh Long được cộng đồng chạy bộ Việt Nam biết đến với 2 lần chạy bộ xuyên Việt năm 2022 và 2024, thể hiện tinh thần, ý chí bản thân và sức mạnh kết nối của cộng đồng nhờ chạy bộ.

Chi tiết quãng đường 20 ngày chạy bộ của Nguyễn Văn Long, từ 14.8 - 2.9.2025 Ngày 14.8: 75.34 km TP.HCM - Đồng Nai (Bình Phước cũ) Ngày 15.8: 88.6 km Đồng Nai (Bình Phước cũ) Ngày 16.8: 84.06 km Đồng Nai (Bình Phước cũ) - Lâm Đồng (Đắk Nông cũ) Ngày 17.8: 85.53 km Đắk Lắk Ngày 18.8: 81.78 km Đắk Lắk - Gia Lai Ngày 19.8: 79.79 km Gia Lai - Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) Ngày 20.8: 79.64 km Quảng Ngãi Ngày 21.8: 76.02 km Quảng Ngãi - TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) Ngày 22.8: 82.1 km Quảng Ngãi (Kon Tum cũ) Ngày 23.8: 83.07 km Quảng Ngãi - TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) Ngày 24.8: 77.04 km TP.Đà Nẵng (Quảng Nam cũ) Ngày 25.8: 86.04 km TP.Đà Nẵng - TP.Huế Ngày 26.8: 90.51 km TP.Huế - Quảng Trị Ngày 27.8: 90,02 km Quảng Trị (Quảng Bình cũ) Ngày 28.8: 87,03 km Quảng Trị (Quảng Bình cũ) - Hà Tĩnh Ngày 29.8: 85,85 km Hà Tĩnh Ngày 30.8: 87,39 km Nghệ An - Thanh Hóa Ngày 31.8: 87,02 km Thanh Hóa Ngày 1.9: 90,32 km Thanh Hóa - Ninh Bình Ngày 2.9: Khoảng 50 km Ninh Bình (Hà Nam cũ) - Hà Nội







