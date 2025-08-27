Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh: Kế hoạch 7 ngày cuối của 'dị nhân'

Ngày chạy bộ thứ 13, đoạn từ TP.Huế đến tỉnh Quảng Trị, Nguyễn Văn Long chạy được hơn 90 km so với mục tiêu 82 km. Đây là quãng đường dài nhất trong một ngày mà anh Long hoàn thành trên hành trình xuyên Việt lần này. Những ngày trước đó, vì thời tiết mưa lớn, đèo dốc nên có những hôm anh Long chỉ chạy được khoảng 77 km.



"Trời không mưa, thời tiết khá dễ chịu và hơn hết là tôi nhận được sự đồng hành, hỗ trợ nhiệt tình từ cộng đồng người chạy bộ ở địa phương. Buổi chiều, khi gần hoàn thành mục tiêu, mọi người phía sau cổ vũ 'còn 2 km, rồi 1 km nữa thôi…' cứ vậy tôi cố thêm một chút", anh Long nói.

2 lần chạy bộ xuyên Việt năm 2022 và 2024, khi anh Long khi đi qua khu vực miền Trung thì gặp thời tiết nắng gắt đến cháy da thì lần này lại gặp mưa bão. Trải nghiệm đủ "đặc sản miền Trung nắng lắm mưa nhiều" nhưng tinh thần cố gắng để hoàn thành mục tiêu và sự yêu mến của cộng đồng chạy bộ dành cho anh thì không hề thay đổi.

2 vợ chồng người Huế đồng hành cùng anh Long trong gần 2 ngày Ảnh: NVCC

Anh Long từng chia sẻ trong bài Chạy bộ xuyên Việt mừng Quốc khánh: 'Dị nhân' đến Đà Nẵng, hoàn thành nửa chặng đường về việc có chút lo lắng khi liên tục gặp mưa khiến sức lực bị bào mòn nhiều hơn. Tuy nhiên, hiện tại khi đang tiến gần hơn đến khu vực bị ảnh hưởng bởi hoàn lưu bão số 5, có thể gặp mưa lớn thậm chí ngập lụt, Nguyễn Văn Long lại khá bình thản.

"Tôi vẫn cập nhật tin dự báo thời tiết. Không phải vì chạy trong mưa nhiều thì quen nhưng vì tôi đã lựa chọn tiếp tục. Ngày đầu tiên gặp mưa tôi thấy tủi thân, ngày thứ 10 thấy lo lắng nhưng đến ngày thứ 14 thì chỉ biết tiến về phía trước", Nguyễn Văn Long nói.

Đồ đạc của anh Long tuy gọn nhẹ chỉ 3,5 kg nhưng với hơn 1.000 km đi qua khiến vai và lưng trầy xước nhiều. Trên đường có nhiều người chạy xe máy theo sau hỗ trợ anh cầm điện thoại phát trực tiếp nhưng anh Long vẫn tự mình mang hành trang trên vai.

Ngày thứ 13 - anh Long chạy được hơn 90 km Ảnh: NVCC

Đến trưa nay 27.8, nhiều người ở tỉnh Quảng Bình cũ chạy đồng hành cùng anh. Có người tình nguyện cầm điện thoại... làm MC để trả lời bình luận của cộng đồng như: Long đi đến đâu rồi, chạy được bao nhiêu km rồi... Cộng đồng mạng vô cùng xúc động khi thấy MC loay hoay tìm chỗ bán nước mía để mua giúp anh Long hay nghe người này chia sẻ về vùng đất Lệ Thủy (Quảng Bình cũ) - quê hương của Đại tướng Võ Nguyên Giáp với giọng đầy tự hào.

Kế hoạch của "dị nhân" Nguyễn Văn Long trong chuyến chạy bộ xuyên Việt lần thứ 3 này là chạy 1.636 km từ TP.HCM đến Hà Nội trong 20 ngày để mừng Quốc khánh. Kết thúc ngày thứ 13, anh đã chạy được hơn 1.000 km. Còn 7 ngày với 636 km nữa, liệu Nguyễn Văn Long có thể hoàn thành mục tiêu?

PV Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật hành trình đặc biệt này của anh.

