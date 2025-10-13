'Già gân' thời hiện đại, khi tuổi tác chỉ là con số: Gymer, KOL, bà nội... gây bão mạng

LTS: Tháng 10 - Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam - là dịp để tôn vinh những giá trị, kinh nghiệm và nghị lực của thế hệ đi trước trong xã hội hiện đại. Tháng 10 năm 2025 có chủ đề “Phát huy vai trò người cao tuổi trong kỷ nguyên vươn mình”, mục Đời Sống giới thiệu loạt bài 'Già gân' thời hiện đại: Khi tuổi tác chỉ là con số, kể về những người cao tuổi không ngừng vận động, khám phá, khởi nghiệp và lan tỏa năng lượng tích cực. Họ chứng minh rằng sức trẻ không nằm ở số tuổi, mà ở tinh thần sống trọn vẹn và khát khao tiếp tục cống hiến.

Đó là những cụ bà U.80, U.90, gymer hay KOL lớn tuổi nhất Việt Nam - những minh chứng sống động cho "tuyên ngôn" khẳng định niềm vui, sức trẻ và khát khao làm đẹp cho đời không dừng lại ở tuổi tác.

1. Bà nội U.90 và phong cách già gân thời hiện đại bất ngờ

Gần 2 năm qua, bà Nguyễn Thị Tám (85 tuổi) - sống ở TP.HCM (Bình Dương cũ) được nhiều người biết tới trên mạng xã hội với những khoảnh khắc thường nhật đáng yêu, dí dỏm cùng người thân, con cháu. Không chỉ vậy, khi bà đi ra đường, nhiều người cùng nhận ra cụ bà nổi tiếng, hỏi thăm và xin chụp ảnh cùng.

Bà Tám và cháu trai được nhiều người biết tới trên mạng xã hội nhiều năm nay ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Các clip về bà Tám được cháu nội là anh Nguyễn Hồng Thủy (27 tuổi) đăng tải đều đặn lên kênh mạng xã hội của hai bà cháu, luôn nhận về lượt tương tác "khủng" với hàng triệu, thậm chí là hàng chục triệu lượt xem, thích, bình luận và chia sẻ.

Mọi chuyện bắt đầu vào dịp tết 2024, vì muốn lưu giữ nhiều khoảnh khắc, kỷ niệm bên bà, anh quay lại một đoạn clip ngắn cảnh hai bà cháu cùng nhau trò chuyện, tâm sự. Chia sẻ lên mạng xã hội, chàng trai bất ngờ khi nhận về hàng triệu lượt xem, lượt tim cũng như những phản hồi tích cực từ mọi người. Clip của bà Tám và cháu trai cứ vậy ngày càng nhiều thêm, truyền cảm hứng tích cực cho mọi người về tình cảm gia đình.

Bà Tám tuổi đã cao, tai nghe kém và có phần đãng trí như nhiều cụ già khác. Tuy nhiên, với tính cách vui vẻ, hóm hỉnh, những cử chỉ đáng yêu, bà nhiều lần khiến con cháu trong nhà "cười đau bụng". Con cháu trong nhà cũng "hay chọc ghẹo" để tạo niềm vui cho bà đã làm nên nhiều khoảnh khắc vui vẻ, ấm áp trong gia đình. Gia đình cho biết bà Tám có 7 người con, 21 người cháu, chắt. Bà được các con cháu trong nhà chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo.

2. Gymer U.80 tập tạ, soạn giáo án bằng ChatGPT

Ở tuổi 73, bà Ma Thị Bắc truyền động lực cho giới trẻ trên mạng xã hội với các clip tập tạ ở phòng gym. Điều thú vị là bà sử dụng ChatGPT thiết kế giáo án tập luyện, lên thực đơn và tự học quay, dựng clip.

Bà Bắc nổi tiếng khi truyền cảm hứng tập gym, tự xây kênh mạng xã hội lan tỏa tình yêu gym tới mọi người ẢNH: NVCC

Bà Bắc là giáo viên về hưu, hiện sống ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Gymer U.80 khoe đã lên chức bà nội, bà ngoại và tự hào vì có nhiều sức khỏe, tinh thần vui vẻ, tự lập trong cuộc sống. Không chỉ có lối sống lành mạnh để con cháu yên tâm, bà Bắc còn truyền cảm hứng sống khỏe, đặc biệt là cho người trẻ trên mạng xã hội.

Bà Bắc là người phụ nữ năng động, thích tham gia hoạt động phong trào ở địa phương. Ở tuổi này, mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, khoảng 9 giờ bà đến phòng gym. Bà thường tập những bài kháng lực với tạ, gần đây bắt đầu tập thêm trên các loại máy móc khác.

Tập luyện vì bản thân là chưa đủ, bà Bắc muốn chia sẻ những hiểu biết của mình cho nhiều người. Vì thế, bà tập xây kênh mạng xã hội, tự học quay và chỉnh sửa clip để đăng lên. Tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng lại rất cởi mở, bà quan niệm không gian mạng có nhiều điều hay và mới mẻ, nếu biết tận dụng để học hỏi sẽ rất có ích.

Kênh mạng xã hội của bà Bắc được nhiều người quan tâm, yêu mến, đặc biệt là những người trẻ tuổi vì luôn truyền cảm hứng thể thao, yêu bản thân, sống tích cực.

3. KOL "lớn tuổi nhất Việt Nam"

Ở tuổi 89, bà Tư "nổi như cồn" trên mạng xã hội khi thường xuyên xuất hiện trong các clip tiểu phẩm vui tươi, hóm hỉnh cùng cháu nội là anh Nguyễn Hoàng Quân (23 tuổi). Bà Tư mà nhiều người thương mến gọi cụ Huỳnh Thị Kiếm, hiện sống ở Tây Ninh (Long An cũ) và được dân mạng yêu quý trao danh hiệu "KOL lớn tuổi nhất Việt Nam".

Mọi chuyện bắt đầu từ cuối tháng 6.2021 khi chàng trai từ TP.HCM về quê vì dịch Covid-19. Có nhiều thời gian bên cạnh gia đình, anh quyết định rủ bà nội quay clip diễn xuất vui tươi, hóm hỉnh để lưu giữ kỷ niệm.

Bà Tư trở thành KOL, làm "gương mặt thương hiệu" quảng cáo thương hiệu đồ bộ của gia đình ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Sau clip đầu tiên, bà Tư bắt đầu "bung xõa" hơn, theo cách nói vui của cháu trai, bà diễn như không diễn. Chính sự vui vẻ, tự nhiên và tính cách dí dỏm của bà và anh Quân khiến nhiều người yêu thích. Sau đó, anh đăng thêm clip cùng bà ca hát và cũng nhận được sự yêu mến, ủng hộ từ mọi người.

Từ đây, anh Quân nảy ra ý định bán các sản phẩm đồ bộ trên trang mạng xã hội cá nhân. Gia đình vốn có truyền thống làm thợ may hơn 20 năm nay, cha mẹ anh nhận việc may đồ, bà nội làm "gương mặt thương hiệu" quảng cáo sản phẩm, còn anh phụ trách việc truyền thông, đăng clip. Nhờ đó, các thành viên trong gia đình vừa có thêm thu nhập, vừa gắn kết với nhau. Nhiều người cũng gọi vui bà Tư là một trong những "KOL lớn tuổi nhất Việt Nam".

Bạn còn biết tới những ông bà cụ nào nổi tiếng trên mạng xã hội, được nhiều người yêu quý? Hãy chia sẻ với Thanh Niên trong phần bình luận bên dưới.