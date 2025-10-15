Cụ bà U.90 nối nghiệp con gái, bán bún mọc: Câu chuyện 'ngược đời' gây xúc động

Ngày ngày, cụ Lý Ba, với mái tóc bạc trắng và tấm lưng còng, vẫn miệt mài nấu những tô bún mọc hấp dẫn cho thực khách ở TP.HCM. Câu chuyện phía sau quán ăn bình dân của cụ bà U.90 ở TP.HCM khiến thực khách không khỏi xúc động.

Kế thừa… con gái quá cố

Buổi sáng một ngày đầu tuần, tôi ghé quán bún mọc quen ở số 49 Đội Cung, phường Phú Thọ, TP.HCM (Q.11 cũ). Như thường lệ, cụ Lý Ba vẫn ngồi bên nồi nước lèo nóng hổi, miệt mài làm những tô bún mọc mang đến cho thực khách. Quán ăn giản đơn với 1 - 2 cái bàn cho khách ngồi.

Ở tuổi 84, cụ Lý Ba vẫn miệt mài bên quán bún mọc của người con gái quá cố ẢNH: CAO AN BIÊN

Cụ bà là người Hoa gốc Quảng Đông, nhưng nói sõi tiếng Việt. Tuổi cao, cụ Lý Ba vẫn vô cùng khỏe mạnh và minh mẫn. Dẫu làm món có phần hơi chậm khi một mình quán xuyến hết tất cả mọi việc trong quán, nhưng thực khách đều cảm thông cho cụ.

Theo lời kể, quán ăn này có thâm niên hơn 40 năm. Trước đó, quán do con gái cụ Lý Ba mở, nên quán được đặt tên là Phương theo tên chủ quán. Hơn 4 năm về trước, bà Phương qua đời vì bạo bệnh.

Tiếc thương con gái, người mẹ quyết định kế thừa quán ăn của con bán đến tận bây giờ. Bởi, ở quán ăn này, người mẹ bắt gặp một phần hình bóng của con mình. "Hồi mười mấy tuổi, con gái tôi muốn mở một quán ăn, buôn bán cho có nghề. Tôi đi ăn nhiều nơi, thấy món bún mọc này ngon quá nên mới học cách làm, rồi dạy cho con mở bán. Tôi thì làm công việc khác, không bán cùng con. Mãi sau này khi con không còn, tôi mới thay con bán", cụ bà tâm sự.

Cụ Lý Ba còn có thêm người con trai út. Anh mong mẹ ở tuổi xế chiều được nghỉ ngơi, không phải vất vả mưu sinh, nhưng cụ thì vẫn ngày ngày mở bán. Phần vì cụ bà không muốn lệ thuộc vào con cháu, phần vì đã có tình cảm với quán ăn này, với những thực khách suốt bao năm qua ghé ủng hộ.

Tô bún hấp dẫn giá 50.000 đồng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Tôi quan niệm mình còn sức thì mình còn làm, tạo ra giá trị cho đời. Lao động đến khi nào mình không còn sức nữa thì để con cháu phụng dưỡng. Tôi tìm thấy niềm vui trong lao động, trong công việc hằng ngày", bà chủ quán chia sẻ thêm.

4 giờ sáng đã có món

Ngày ngày, cụ Lý Ba dậy từ lúc 3 giờ sáng để chuẩn bị món, 4 giờ đã có thể phục vụ thực khách. Quán chỉ bán trong buổi sáng, hôm nào thưa khách cụ mới bán tới 11 giờ hơn.

Mỗi phần ăn ở đây có giá 50.000 đồng. Tô bún mọc với phần tôm tươi rói, phần mọc chất lượng cùng giò. Nước lèo thanh, hậu ngọt. Thực khách có thể gọi thêm món tùy vào nhu cầu.

Chị Lê Kim (25 tuổi) cho biết cách đây không lâu, chị biết tới quán qua mạng xã hội. Nhà ở cách quán không xa, chị cùng người thân tới ăn thử và trở thành khách quen ở đây, mỗi tuần thường ghé ủng hộ.

Với cụ Lý Ba, còn sức là còn lao động ẢNH: CAO AN BIÊN

"Điều mình ấn tượng nhất ở quán không chỉ là món ăn, mà còn là sự nhiệt tâm của cụ bà. Ở tuổi xế chiều, bà vẫn không ngừng lao động, làm việc, thực sự là một tấm gương cho những người trẻ như tụi mình", cô gái chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Bình (28 tuổi) thì thích hương vị bún mọc ở đây vì không quá nhiều gia vị và nguyên liệu được dùng trong tô bún chất lượng. Anh cho biết mỗi lần có dịp đến khu vực này đều ghé ăn và sẽ còn ủng hộ bà chủ dài dài.