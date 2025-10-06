Ảnh đẹp trên hành trình chạy bộ 310 km trong hơn 56 tiếng của 'Trường điên'

Anh Nguyễn Đình Trường là chủ công ty chuyên về dịch vụ vận chuyển hàng hóa quốc tế ở TP.HCM. Biệt danh "Trường điên" được cộng đồng đặt cho anh năm 2024, khi anh liên tục thực hiện những thử thách "không tưởng" trong chạy bộ. Hành trình chạy bộ 310 km lần này được Thanh Niên chia sẻ trong bài Chạy 310 km mừng sinh nhật 45 tuổi: Hành trình của 'Trường điên' khiến cộng đồng thán phục. Mời bạn đọc cùng xem những khoảnh khắc đẹp "vô tiền khoáng hậu" trên đường chạy của anh trong hơn 56 tiếng.

Lúc 15 giờ ngày 1.10, anh Trường xuất phát chạy bộ 310 km để chào đón sinh nhật lần 45 của mình vào ngày 3.10 tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM Ảnh: Phan Diệp

Hành trình chạy bộ "vô tiền khoáng hậu"

Anh Trường chạy bộ được 3 năm để rèn luyện sức khoẻ, thay đổi lối sống lành mạnh hơn. Với anh, chạy bộ đã trở thành "hơi thở cuộc sống". Để đánh dấu cột mốc tuổi mới và chia sẻ đến cộng đồng thông điệp về ý chí và sức mạnh bản năng tiềm ẩn còn rất nhiều bên trong mỗi người, anh Trường quyết tâm chinh phục 310 km đầy gian nan.

VĐV Triệu Tiến Luyện (trái) và nhiều runner ở TP.HCM chạy đồng hành, hỗ trợ hậu cần cho hành trình, sáng 2.10 Ảnh: Phan Diệp

Vợ anh Trường, chị Võ Thị Mỹ Hạnh (42 tuổi) từng lo lắng rất nhiều khi chồng quyết định chinh phục cự ly 310 km. Tuy nhiên, bằng tình yêu và sự tin tưởng, chị luôn ở bên anh, nhiều lần xỏ giày chạy cùng anh để động viên Ảnh: Phan Diệp

"Bố Trường ơi, cố lên!", vợ anh Trường động viên chồng Ảnh: Phan Diệp

Anh Trường gần như chạy bộ liên tục trong hơn 2 ngày, chỉ tranh thủ chợp mắt khoảng 30 - 60 phút buổi tối và buổi trưa Ảnh: Phan Diệp

HLV chạy bộ Nguyễn Văn Long hỗ trợ phục hồi cho anh trưa 2.10 Ảnh: Phan Diệp

Nụ cười của anh khi vượt qua được hơn 1 nửa chặng đường ngày 2.10 Ảnh: Phan Diệp

Anh Trường không chạy một hình, hành trình của anh được cộng đồng người chạy bộ ở TP.HCM quan tâm và cổ vũ Ảnh: Phan Diệp

'Trường điên' đã khóc

Hành trình chạy bộ của anh Trường còn hướng đến câu chuyện của chị L.N.P - người mẹ mang song thai được sĩ phẫu thuật ghép tay vào chân sau tai nạn, trong bài TP.HCM: Phẫu thuật thành công ca ghép bàn tay vào chân cho bệnh nhân mang song thai. Anh muốn thông qua hành trình của mình, gửi lời động viên và minh chứng về ý chí vượt qua khó khăn để 3 mẹ con tiếp tục vươn lên trong cuộc sống.

Trong lúc chạy, nhiều lần anh đã khóc. Cũng nhiều lần anh đã dừng lại vì không thể chạy tiếp. Đó là sự đấu tranh tâm lý dữ dội. "Tôi nhớ tới khuôn mặt người mẹ trẻ và lấy làm động lực để tiếp tục", anh Trường nói.



Anh Trường chạy giữa trưa nắng Ảnh: Phan Diệp

Cơ thể mệt mỏi, nhưng ý chí của anh quyết tâm hoàn thành cự ly Ảnh: Phan Diệp

Bàn chân của "Trường điên", người chạy 310 km trong hơn 56 tiếng Ảnh: Phan Diệp

Chiều 2.10, chiều runner ở TP.HCM đến đồng hành cổ vũ anh bằng cách chạy theo một đoạn tùy sức của mình Ảnh: Phan Diệp

Anh Trường chạy xuyên đêm, cố gắng hoàn thành cự ly 310 km vào ngày sinh nhật 3.10 Ảnh: Phan Diệp

Đêm 3.10, khi chỉ còn vài km cuối cùng, vợ và con anh Trường đi bộ cùng anh Ảnh: Phan Diệp

23 giờ 33 phút, sau hơn 56 tiếng, anh về đích trong sự cổ vũ, chúc mừng của người thân và bạn bè Ảnh: Phan Diệp

Anh Trường ôm hôn con trai ở vạch đích. "Giới hạn của con người là chỉ do bản thân mỗi người tự đặt ra. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn thế", anh Trường nói Ảnh: Phan Diệp



