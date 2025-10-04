Chạy 310 km mừng sinh nhật 45 tuổi: Hành trình của 'Trường điên' khiến cộng đồng thán phục

Hành trình chạy bộ 310 km mừng sinh nhật được anh Trường thực hiện từ 15 giờ ngày 1.10 tại khu đô thị Sala, phường An Khánh, TP.HCM. Đây là hành trình đặc biệt trong dịp sinh nhật, gửi gắm sự biết ơn của anh dành cho ba mẹ. Anh muốn cám ơn ba mẹ đã cho anh một cơ thể khỏe mạnh.

"Giới hạn của con người chỉ tồn tại trong tư duy của mỗi người mà thôi. Trong bất kỳ mọi sự khó khăn, thử thách nào, bạn hãy thử một lần cố gắng làm hết sức mình. Nếu đủ quyết tâm, tôi tin chắc bạn sẽ làm nên điều kỳ diệu", anh Trường chia sẻ về lý do muốn chinh phục những thử thách mới trong chạy bộ.

Anh Trường về đích lúc 23 giờ 33 phút, tối 3.10 Ảnh: Phan Diệp

Doanh nhân Nguyễn Đình Trường chạy bộ 310 km mừng sinh nhật Ảnh: Phan Diệp

Anh Trường đến với chạy bộ được 3 năm, quyết tâm thay đổi lối sống lành mạnh hơn. Trước đây, anh từng chơi cầu lông và tennis vào cuối để rèn luyện sức khoẻ. Anh chưa từng nghĩ có thể chạy bộ được 3 km.



Tập chạy bộ, một doanh nhân như anh rèn luyện tính nguyên tắc và kỷ luật với bản thân. Từ một người không thể chạy nổi 3 km, đến khi chạy được 5 km lần đầu, anh đã đau nhức khắp người, nhưng qua sự tích lũy từng ngày, anh chinh phục được các cự ly 21 km, rồi 42 km.

Năm 2024, anh được cộng đồng chạy bộ Việt Nam gọi bằng biệt danh là "Trường điên" vì liên tục thực hiện những thử thách không tưởng như nhiều lần hoàn thành 100 km, hay dài hơn là 172 km.

Vợ anh Trường cũng nhiều lần xỏ giày chạy cùng chồng để động viên tinh thần Ảnh: Phan Diệp

Với việc tham gia 42 giải full marathon và 5 giải ultra marathon 100 km trong năm 2024, anh Trường được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập kỷ lục: Người Việt Nam tham gia và hoàn thành các giải full marathon và ultra marthon nhiều nhất trong thời gian 1 năm.

Chị Võ Thị Mỹ Hạnh (42 tuổi), vợ anh Trường là người lo lắng cho chồng mình nhiều nhất và đã theo sát hành trình, nhiều lần chạy đồng hành, động viên anh.

"310 km là cự ly dài nhất anh Trường từng thực hiện. Khi anh nói về kế hoạch, ban đầu tôi có phản ứng. Nhưng hơn ai hết, tôi biết chạy bộ đã thay đổi anh rất nhiều. Từ người thường xuyên uống bia, thân hình thừa cân nặng nề, giờ sức khỏe của anh tốt hơn, theo đuổi lối sống lành mạnh qua việc tập luyện. Tôi tin vào sự chọn lựa của chồng mình", chị Hạnh nói.

Đồng hành cùng anh có nhiều runner chạy cùng trong 2 ngày qua Ảnh: Phan Diệp

Để hành trình diễn ra trọn vẹn và an toàn, đồng hành với anh có HLV Nguyễn Văn Long, có kinh nghiệm 3 lần chạy bộ xuyên Việt cùng nhiều runner hỗ trợ, đồng hành.

"Dị nhân" Nguyễn Văn Long chia sẻ: "Một doanh nhân như anh Trường có nhiều cách để mừng sinh nhật bên bạn bè và người thân một cách hoành tráng. Tuy nhiên, anh đã chọn làm điều đúng với biệt danh của anh - "Trường điên". Nhưng để làm được, không chỉ muốn là được mà phải trải qua quá trình tập luyện bền bỉ. Đây là hành trình mà theo như trong sự hiểu biết của tôi, ở Việt Nam đến nay chưa ai từng thực hiện".

Những km cuối cùng, hầu như anh Trường chỉ đi bộ. Nhiều bạn bè đã đi cùng anh cho đến 23 giờ 33 phút để mừng anh về đích với bánh kem và hoa. "Tôi cám ơn mọi người. Cám ơn ba mẹ, vợ và các con. Với tôi, chạy bộ không chỉ là để khỏe mà còn để khám phá sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và sẻ chia với nhau những điều tốt đẹp trong cuộc sống này", anh Trường nói giữa lúc mọi người hát chúc mừng sinh nhật anh.

HLV Nguyễn Văn Long hỗ trợ phục hồi cho anh Trường trong lúc nghỉ ngơi Ảnh: Phan Diệp

Thông số trên đồng hồ của anh Trường Ảnh: Phan Diệp

Ngoài việc chạy bộ mừng sinh nhật, anh Trường còn muốn thể hiện tình cảm của mình đến đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện Đa khoa Bình Dương (phường Phú Lợi, TP.HCM) khi phẫu thuật thành công ca ghép bàn tay vào chân của nữ bệnh nhân trẻ tuổi đang mang song thai bị tai nạn.

Câu chuyện về "phép màu y học" này từng được Báo Thanh Niên chia sẻ trong bài viết TP.HCM: Phẫu thuật thành công ca ghép bàn tay vào chân cho bệnh nhân mang song thai khiến anh Trường vô cùng xúc động. Anh khâm phục nghị lực của người mẹ nên sẽ có một món quà đặc biệt tặng 3 mẹ con. Sáng nay 4.10, anh đã chuyển khoản 31 triệu đồng vào tài khoản của chị L.N.P dù ban đầu anh dự tính, khi hồi phục sau hành trình dài, anh sẽ đến bệnh viện, gặp trực tiếp để trao tặng. Bạn bè anh gọi đây là cái kết đẹp của một hành trình "vô tiền khoáng hậu".