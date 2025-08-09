Gymer U.80 tập tạ mỗi ngày, dùng ChatGPT soạn giáo án

Bà Bắc là giáo viên về hưu, hiện sống ở P.Hội Phú (TP.Pleiku cũ), tỉnh Gia Lai. Các con của bà đều đã lập gia đình và ở riêng. Gymer U.80 khoe đã lên chức bà nội, bà ngoại và tự hào vì có nhiều sức khỏe, tinh thần vui vẻ, tự lập trong cuộc sống. Không chỉ có lối sống lành mạnh để con cháu yên tâm, bà Bắc còn truyền cảm hứng sống khỏe, đặc biệt là cho người trẻ trên mạng xã hội.

Bà Bắc tập kháng lực với tạ ở nhà một thời gian trước khi đến phòng gym tập bài bản hơn ẢNH: NVCC

Bà ngoại ứng dụng AI

Bà Bắc là người phụ nữ năng động, thích tham gia hoạt động phong trào ở địa phương. Thời trẻ, bà đã chú ý rèn luyện sức khỏe bằng các bài tập vận động nhẹ. Bà cũng từng tập với tạ 2 kg, cũng đến phòng gym nhưng không tập bài bản.

Hơn 1 năm nay, khi ChatGPT được mọi người nhắc đến nhiều, một "bà ngoại U.80" như bà cũng cảm thấy không thể đứng ngoài cuộc. Vậy là bà Bắc mở ChatGPT, gõ những dòng lệnh như: "Tôi là nữ, hơn 70 tuổi, nặng 50 kg, cũng từng tập luyện với tạ nhẹ 2 kg. Bạn hãy thiết kế cho tôi giáo án tập 4 ngày/tuần để giữ được sức khỏe tổng thể, vóc dáng thon gọn và lên thực đơn chế độ ăn uống giúp tôi luôn nhé".

Sau khi trợ lý ảo đưa ra kết quả, bà Bắc tiếp tục tự tìm hiểu, đọc thêm tài liệu để áp dụng cho riêng mình. Mỗi ngày, sau khi ăn sáng xong, khoảng 9 giờ bà đến phòng gym. Bà thường tập những bài kháng lực với tạ, gần đây bắt đầu tập thêm trên các loại máy móc khác.

"Người cao tuổi mất cơ bắp dẫn đến sức khỏe yếu, hay té ngã… Đó không phải vì tuổi già mà do ít vận động. Nếu tập đúng cách, cơ bắp có thể giữ được và hồi phục, dù bạn 70 hay 90 tuổi. Tôi không tập để trẻ lại, tôi tập để khỏe, để được đi chơi, nhảy múa", bà Bắc chia sẻ và nói thêm tập luyện không thể có kết quả ngay từ ngày 1, ngày 2 mà phải tích lũy. Thể lực nâng lên đòi hỏi phải có sự tập luyện lũy tiến tăng dần.

Truyền động lực cho nhiều người trẻ

Tập luyện vì bản thân là chưa đủ, bà Bắc muốn chia sẻ những hiểu biết của mình cho nhiều người. Vì thế, bà tập xây kênh mạng xã hội, tự học quay và chỉnh sửa clip để đăng lên. Tuy lớn tuổi nhưng tư tưởng lại rất cởi mở, bà quan niệm không gian mạng có nhiều điều hay và mới mẻ, nếu biết tận dụng để học hỏi sẽ rất có ích.

Bà ngoại U.80 thích sự năng động, trẻ trung, tập luyện để giữ vóc dáng thể thao ẢNH: NVCC

"Cũng giống tập luyện, làm clip cũng vậy, phải có sự duy trì đều đặn. Cứ làm mỗi ngày thì clip sau chắc chắn sẽ tốt hơn clip trước", bà Bắc khẳng định.

Ngoài rèn luyện sức khỏe, bà Bắc còn có động lực to lớn khác để đến phòng gym đều đặn là vì muốn giữ dáng. Là thành viên cốt cán trong đội nhảy dân vũ ở địa phương, bà ngoại U.80 muốn mình có vóc dáng thon gọn để mặc đồ biểu diễn đẹp hơn.

Nhiều người quan niệm tập gym chỉ dành cho giới trẻ, gymer thì có thân hình khô cứng của cơ bắp. Bà Bắc lại nghĩ khác: "Có thân hình như thế nào là tùy vào bài tập, khối lượng tập và cả mục tiêu của mỗi người. Không bao giờ quá muộn để bắt đầu, tập gym không dành riêng cho người trẻ mà cho bất kỳ ai muốn sống khỏe hơn".

Không sống cùng con cháu, niềm vui của bà Bắc đôi khi chỉ giản đơn là đọc bình luận khen "bà ngoại năng động quá", "bà là động lực để cháu chăm chỉ tập thể dục"… Cứ mỗi lần có một tài khoản mới theo dõi kênh của mình, bà lại cười tủm tỉm, có thêm hứng thú quay clip.

Chị Ngọc Hà, con gái của bà Bắc, bày tỏ: "Mẹ có được sức khỏe và tinh thần vui vẻ như vậy, con cháu rất an tâm và tự hào. Tuy lớn tuổi nhưng mẹ luôn muốn duy trì sức khỏe tốt, chịu học hỏi để bắt kịp thời đại. Từ ban đầu được con hướng dẫn dùng ChatGPT, dựng clip cơ bản, giờ mẹ đã tự phát triển kênh mạng xã hội cho riêng mình".