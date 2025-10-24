Chuyên gia Argentina: FAM đã phù phép hồ sơ nhập tịch, FIFA sắp chấm dứt mọi sự lừa dối

Trong án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chịu ngày 26.9, FIFA nhắc tên 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Theo FIFA, nhóm cầu thủ này đã bị làm giả giấy khai sinh nhằm mục đích đủ điều kiện nhập tịch, thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Án phạt của FIFA nêu rõ, 7 cầu thủ này sẽ bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng và mỗi người phải nộp phạt 2.000 Francs Thụy Sĩ (khoảng 66,1 triệu đồng).

Chuyên gia bóng đá Ariel Senosiain lưu ý, trong số này có đến 3 cầu thủ có gốc Argentina là Rodrigo Holgado, Imanol Machuca và Facundo Garcés. Ông Ariel Senosiain đánh giá, khi nhìn thấy nhóm cầu thủ này nhận án phạt từ FIFA, nhiều người đã tỏ ra vô cùng bất ngờ.

“Một câu chuyện thật khó tin với nhiều người nhưng nó đã xảy ra. Các cầu thủ có gốc Argentina, sinh ra ở Santa Fe (Argentina) nhưng lại trở thành người Malaysia. Đây thật sự là một phép màu trong bóng đá của Malaysia. Tuy nhiên, phép màu này mang tên gian lận. Họ đã phù phép hồ sơ”, ông Ariel Senosiain bày tỏ.

Người giới thiệu 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia thanh minh: 'Tôi xuất phát từ thiện chí'

Imanol Machuca (11) và Rodrigo Holgado nằm trong nhóm phải nhận án phạt của FIFA ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chuyên gia Ariel Senosiain nhắc kỹ về 3 cầu thủ nhập tịch Malaysia có gốc Argentina. Đồng thời, ông đánh giá việc giấy tờ của những cầu thủ này xuất hiện nhiều điểm chung quá khó tin.

Nhà báo của trang La Nacion bình luận: “Holgado là một tiền đạo có lịch sử chơi cho Almagro và Gimnasia ở Tây Ban Nha, và hiện tại chơi cho América de Cali. Machuca nổi lên từ Unión, được chuyển đến Fortaleza ở Brazil. Từ đó, anh được cho mượn đến Vélez. Trong khi đó, hậu vệ Garcés chơi cho Colón nhưng gia nhập Alavés ở Tây Ban Nha theo dạng chuyển nhượng tự do.

Ngạc nhiên thay, sự trùng hợp đầu tiên đến khi Machuca và Garcés có chung người đại diện. Sự trùng hợp thứ hai và được xem là kinh ngạc nhất là họ được cho là có họ hàng sinh ra ở Penang, Malaysia. Dù vậy, khi FIFA công bố giấy khai sinh gốc sự thật lại hoàn toàn đảo lộn: Carlos Fernández - ông nội của Garcés, sinh ra ở Villa María Selva, thành phố Santa Fe (Argentina) còn Concepción Agueda Alaniz - bà của Machuca lại sinh ra ở Roldán, cách Rosario 25 km. Ở bất kỳ quốc gia nào, họ hàng cách nhau vài chục hoặc vài trăm km là chuyện bình thường. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa 2 nơi mà FIFA công bố lên đến gần 20.000 km, một con số không tưởng”.

Phản ứng của cầu thủ nhập tịch Malaysia sau khi nghe tin bị FIFA phạt

Sau khi nhận án phạt từ FIFA, nhóm 7 cầu thủ nhập tịch của Malaysia hoàn toàn “mất tích”. Theo truyền thông Malaysia, nhóm cầu thủ này không tập luyện ở đội bóng chủ quản và phải đến Malaysia để cùng FAM giải quyết việc kháng cáo. Tuy nhiên, chuyên gia Ariel Senosiain tiết lộ, một trong số 7 cầu thủ này là Imanol Machuca vẫn ở lại Argentina. Phải đến ngày 7.10, cầu thủ sinh năm 2000 mới đến Malaysia.

Imanol Machuca (11) thất vọng và đã rời CLB Vélez ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

“Điều ít được biết đến hơn là câu chuyện hậu trường sau khi họ nhận án phạt từ FIFA. Khi Barros Schelotto hỏi Imanol Machuca rằng anh có người thân nào ở Malaysia không, cầu thủ này chỉ trả lời: "Bà tôi". Sau câu nói này, anh nhanh chóng quay lưng và bỏ đi trong vẻ mặt vô cùng thất vọng.

Ngày hôm sau, Imanol Machuca đến Malaysia để cố gắng giải quyết vấn đề. Lời giải thích duy nhất mà Imanol Machuca đưa ra cho Ricardo Álvarez - quản lý của CLB Vélez vô cùng bất thường: Imanol Machuca nói đang đi nghỉ ở Malaysia”, ông Ariel Senosiain bày tỏ thêm.

Chuyên gia bóng đá Argentina dự đoán: FIFA sẽ chấm dứt hành vi gian lận, không chỉ của FAM

Cuối bài phân tích, ông Ariel Senosiain nhận định bóng đá Malaysia sẽ khó lòng lật ngược được án phạt từ FIFA. Ông dự đoán: “Ở châu Á, nhập tịch cầu thủ có nguồn gốc nước ngoài đang phổ biến. Ví dụ, UAE có hàng chục cầu thủ nước ngoài có thể nhập tịch. Hiện nay, bóng đá Malaysia bị cáo buộc đã làm điều mà một số đối thủ cạnh tranh đang làm, nhưng đã vượt quá mức cho phép. Có lẽ đây sẽ là một trong những trường hợp mà FIFA đã theo dõi một cách nghiêm khắc nhất về khả năng vi phạm pháp luật. Tại văn phòng ở Zurich, các quan chức của FIFA có lẽ hiểu rằng họ phải chấm dứt một hành vi lừa dối, có phương hướng hoàn toàn sai lệch”.