Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án

'Bóng đá Malaysia bị suy giảm uy tín nghiêm trọng'

Ông Johor Tunku Ismail là Nhiếp chính vương của Malaysia. Trong quá khứ, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong nhiệm kỳ ngắn hạn, từ năm 2017 đến năm 2018. Hiện ông Johor Tunku Ismail cũng là chủ sở hữu của CLB nổi tiếng và giành nhiều danh hiệu nhất của Malaysia là Johor Darul Ta'zim FC (JDT). Với những đóng góp của mình cho Malaysia, ông Johor Tunku Ismail được xem là người quyền lực nhất của bóng đá nước này.

Buổi họp báo của ông Johor Tunku Ismail diễn ra đầy bất ngờ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở đầu buổi họp báo, ông Johor Tunku Ismail thừa nhận uy tín bóng đá Malaysia đang chịu tổn thất uy tín nghiêm trọng sau án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Dù FAM đã làm nhiều thứ nhằm kháng cáo nhưng ông Johor Tunku Ismail cho rằng nhiều khả năng FIFA sẽ không thay đổi quyết định đã ban hành.

“Có lẽ sẽ không có sự đảo ngược tình hình nào diễn ra. FIFA vẫn sẽ giữ nguyên án phạt cho bóng đá Malaysia nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi một chút”, ông Johor Tunku Ismail bày tỏ.

Trước khi ông Johor Tunku Ismail tổ chức buổi họp báo khẩn, vào chiều 17.10, FAM đã có hơn 20 phút trình bày trước truyền thông Malaysia. Dù vậy, FAM không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào trong quá trình kháng cáo cho án phạt của FIFA. Đồng thời, các tài liệu mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Hành động đáng chú ý nhất của tổ chức này là đình chỉ công việc của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người đã lỡ miệng tiết lộ rằng FAM mắc “lỗi kỹ thuật”, dẫn đến việc bóng đá nước này nhận án phạt của FIFA.

Nhắc về sự việc này, ông Johor Tunku Ismail bức xúc: “Tôi không đồng ý với việc đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Ông ấy không nên bị đình chỉ. Trên thực tế, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả CEO đội tuyển quốc gia - ông Rob Friend".

Ông Johor Tunku Ismail cho rằng FAM và cả CEO đội tuyển quốc gia Malaysia - ông Rob Friend phải chịu trách nhiệm ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'VFF không gửi đơn kiện'

Đáng chú ý, trong buổi họp báo của mình, ông Johor Tunku Ismail cũng bất ngờ nhắc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Johor Tunku Ismail cho rằng bản thân đã bất ngờ vì VFF không phải là đơn vị đã gửi đơn tố cáo nhưng FIFA vẫn quyết định xử phạt bóng đá Malaysia.

"Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã thông báo với tôi rằng đơn kiện này không phải từ VFF, cũng không phải từ tổng thư ký hay chủ tịch của bất kỳ liên đoàn nào. Nhưng thật kỳ lạ khi FIFA vẫn xử lý vụ việc".

Ngoài những chia sẻ trên, cựu Chủ tịch FAM lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero. Ông cho rằng mọi vấn đề đều do thủ tục hành chính và bóng đá Malaysia sẽ có câu trả lời rõ ràng.

"Nói rằng những cầu thủ này là giả mạo là hoàn toàn không đúng. Họ là người Malaysia, và điều đó nằm trong hiến pháp của chúng tôi", ông Johor Tunku Ismail nhấn mạnh.