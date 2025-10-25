Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án

Văn Trình
Văn Trình
25/10/2025 15:44 GMT+7

Chiều 25.10, ông Johor Tunku Ismail bất ngờ tổ chức buổi họp báo khẩn, nhắc về vụ việc bóng đá Malaysia phải chịu án phạt từ FIFA vì nhập tịch lậu 7 cầu thủ.

'Bóng đá Malaysia bị suy giảm uy tín nghiêm trọng'

Ông Johor Tunku Ismail là Nhiếp chính vương của Malaysia. Trong quá khứ, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong nhiệm kỳ ngắn hạn, từ năm 2017 đến năm 2018. Hiện ông Johor Tunku Ismail cũng là chủ sở hữu của CLB nổi tiếng và giành nhiều danh hiệu nhất của Malaysia là Johor Darul Ta'zim FC (JDT). Với những đóng góp của mình cho Malaysia, ông Johor Tunku Ismail được xem là người quyền lực nhất của bóng đá nước này.

Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án- Ảnh 1.

Buổi họp báo của ông Johor Tunku Ismail diễn ra đầy bất ngờ

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Mở đầu buổi họp báo, ông Johor Tunku Ismail thừa nhận uy tín bóng đá Malaysia đang chịu tổn thất uy tín nghiêm trọng sau án phạt nặng từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Dù FAM đã làm nhiều thứ nhằm kháng cáo nhưng ông Johor Tunku Ismail cho rằng nhiều khả năng FIFA sẽ không thay đổi quyết định đã ban hành.

“Có lẽ sẽ không có sự đảo ngược tình hình nào diễn ra. FIFA vẫn sẽ giữ nguyên án phạt cho bóng đá Malaysia nhưng tôi nghĩ mọi thứ sẽ nhẹ nhàng đi một chút”, ông Johor Tunku Ismail bày tỏ.

Trước khi ông Johor Tunku Ismail tổ chức buổi họp báo khẩn, vào chiều 17.10, FAM đã có hơn 20 phút trình bày trước truyền thông Malaysia. Dù vậy, FAM không đưa ra bất kỳ chi tiết mới nào trong quá trình kháng cáo cho án phạt của FIFA. Đồng thời, các tài liệu mà FAM gửi đến FIFA cũng được giữ bí mật. Hành động đáng chú ý nhất của tổ chức này là đình chỉ công việc của Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman - người đã lỡ miệng tiết lộ rằng FAM mắc “lỗi kỹ thuật”, dẫn đến việc bóng đá nước này nhận án phạt của FIFA.

Nhắc về sự việc này, ông Johor Tunku Ismail bức xúc: “Tôi không đồng ý với việc đình chỉ chức vụ Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Ông ấy không nên bị đình chỉ. Trên thực tế, tất cả mọi người đều phải chịu trách nhiệm, bao gồm cả CEO đội tuyển quốc gia - ông Rob Friend".

Người quyền lực nhất bóng đá Malaysia bất ngờ nói sự thật về VFF, chua chát dự báo FIFA không giảm án- Ảnh 2.

Ông Johor Tunku Ismail cho rằng FAM và cả CEO đội tuyển quốc gia Malaysia - ông Rob Friend phải chịu trách nhiệm

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

'VFF không gửi đơn kiện'

Đáng chú ý, trong buổi họp báo của mình, ông Johor Tunku Ismail cũng bất ngờ nhắc về Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Ông Johor Tunku Ismail cho rằng bản thân đã bất ngờ vì VFF không phải là đơn vị đã gửi đơn tố cáo nhưng FIFA vẫn quyết định xử phạt bóng đá Malaysia.

"Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) đã thông báo với tôi rằng đơn kiện này không phải từ VFF, cũng không phải từ tổng thư ký hay chủ tịch của bất kỳ liên đoàn nào. Nhưng thật kỳ lạ khi FIFA vẫn xử lý vụ việc".

Ngoài những chia sẻ trên, cựu Chủ tịch FAM lên tiếng bảo vệ 7 cầu thủ Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero. Ông cho rằng mọi vấn đề đều do thủ tục hành chính và bóng đá Malaysia sẽ có câu trả lời rõ ràng.

"Nói rằng những cầu thủ này là giả mạo là hoàn toàn không đúng. Họ là người Malaysia, và điều đó nằm trong hiến pháp của chúng tôi", ông Johor Tunku Ismail nhấn mạnh.

 

Tin liên quan

Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Sáng 25.10, Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS với 29 bàn sau 28 trận, anh tiếp tục lập công ngay sau khi vừa ký hợp đồng mới, giúp Inter Miami đánh bại Nashville SC tỷ số 3-1 ở trận đầu tại vòng 1 play-off MLS Cup.

Sếp lớn bóng đá Indonesia muốn đoạt HCV SEA Games 33 sau cú sốc mất vé World Cup 2026

Nhận định Man Utd vs Brighton 23 giờ 30 ngày 25.10: ‘Quỷ đỏ’ tìm lại chính mình

Khám phá thêm chủ đề

Malaysia FAM FIFA án phạt nhập tịch lậu đội tuyển Việt Nam Johor Tunku Ismail NHIẾP CHÍNH VƯƠNG Hoàng gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận