U.23 Malaysia hoang mang ‘tột độ’ vì bê bối nhập tịch, khó thắng Việt Nam vì lẽ này…

Sự đối lập về lực lượng

U.23 Malaysia và U.23 Việt Nam chung bảng ở nội dung bóng đá nam SEA Games 33. Dù vậy, khâu chuẩn bị lực lượng của đôi bên khác hẳn nhau. Đội tuyển U.23 Việt Nam hiện có lực lượng rất đồng đều, dựa trên dàn cầu thủ nội được đào tạo ở trong nước, được chinh chiến qua nhiều giải quốc tế gồm giải U.23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U.23 châu Á 2026.

U.23 Malaysia thua U.23 Việt Nam ở SEA Games 32 năm 2023 Ảnh: Độc Lập

Thậm chí, theo nhận định của cựu HLV đội tuyển U.23 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn, đội tuyển U.23 Việt Nam còn có thể mạnh hơn trước SEA Games 33, do chúng ta có thể bổ sung thêm nhiều gương mặt trẻ sáng giá đang thi đấu ở giải trong nước, bao gồm các cầu thủ Việt kiều. Ngoài ra, thể lực và phong độ của các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ tốt hơn trước SEA Games, do được trải qua nhiều trận đấu tại V-League.

Ngược lại, lực lượng tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á đang là vấn đề với U.23 Malaysia. Tờ New Straits Times của Malaysia viết những dòng đầy lo lắng: "Lần gần nhất mà U.23 Malaysia giành HCV SEA Games là vào năm 2011. Kể từ đó, Những chú hổ trẻ (biệt danh của các đội trẻ Malaysia) phải vật lộn để có suất tham dự vòng bán kết SEA Games. Thành tích tốt nhất của U.23 Malaysia trong những năm gần đây chỉ là HCB ở SEA Games năm 2017".

Vài năm trở lại đây, các đội tuyển Malaysia phụ thuộc quá lớn vào các cầu thủ nhập tịch. Mỗi khi đội tuyển Malaysia tập trung, cầu thủ gốc nước ngoài chiếm phần đông lực lượng của đội tuyển Malaysia. Dù vậy, sau vụ 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia vướng vào bê bối sử dụng hồ sơ giả, bóng đá Malaysia đang cân nhắc vấn đề sử dụng cầu thủ nhập tịch ở các đội tuyển quốc gia của họ trong thời gian tới.

U.23 Malaysia loay hoay với bài toán nhân sự

Một số chuyên gia bóng đá Malaysia khuyến cáo nên tạo cơ hội cho các cầu thủ được đào tạo trong nước có cơ hội phát triển nhiều hơn. Như cách chuyên gia Pekan Ramli lên tiếng: "Chiến thắng của đội tuyển Malaysia trước đội tuyển Lào tại vòng loại Asian Cup 2027 hôm 14.10 thể hiện tinh thần tốt của các cầu thủ được đào tạo ở Malaysia. Mặc dù mất đi 7 cầu thủ nhập tịch vì họ đang bị FIFA treo giò, nhưng những người còn lại, đa số được đào tạo tại Malaysia đã chứng minh niềm đam mê cống hiến cho đội tuyển".

Lạm dụng cầu thủ nhập tịch, Malaysia (áo vàng) suy yếu nguồn cầu thủ kế cận Ảnh: Đồng Nguyên Khang

U.23 Malaysia có thể đi theo hướng này, trong việc chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 33. HLV Nafuzi Zain của đội tuyển U.23 Malaysia hé lộ: "Một số cầu thủ trong lứa tuổi 23 đã được có mặt ở đội tuyển quốc gia, trước và trong trận gặp Lào ở vòng loại Asian Cup 2027. Những người này sẽ cùng đội tuyển U.23 Malaysia hướng đến quá trình chuẩn bị cho SEA Games 33. Chúng tôi biết rằng chúng tôi ở vào 1 bảng đấu đầy thách thức tại SEA Games, với sự hiện diện của U.23 Việt Nam".

Khó khăn cho U.23 Malaysia ở chỗ sau thời gian dài sử dụng nòng cốt là các cầu thủ nhập tịch, lực lượng kế cận của bóng đá Malaysia xuất hiện không ít vấn đề. Các cầu thủ trẻ ít có cơ hội được thể hiện khi lên đến đỉnh cao, nên kinh nghiệm, bản lĩnh và năng lực chuyên môn của họ bị ảnh hưởng đáng kể.

Bằng chứng là những cầu thủ Malaysia trong lứa tuổi 23, được gọi lên đội tuyển quốc gia Malaysia ở những đợt tập trung gần đây nhất, tính từ đầu năm 2025 đến giờ, hầu hết từng là bại tướng của đội tuyển U.23 Việt Nam. Số này có trung vệ Shamsul Fazili, hậu vệ Alif Ahmad, Aiman Hakimi, tiền vệ Aliff Izwan, Abu Khalil, Haykal Danish, tiền đạo Haqimi Azim…

Điều này chắc chắn ảnh hưởng lớn đến niềm tin và con đường của đội tuyển U.23 Malaysia. Nếu họ chỉ sử dụng cầu thủ nội, khả năng rất cao họ không phải là đối thủ của U.23 Việt Nam ở SEA Games. Còn nếu đội này dựa quá nhiều vào cầu thủ nhập tịch, họ có nguy cơ sa vào vết xe đổ của chính họ: mất phương hướng trong khâu đào tạo, thậm chí vội vã dùng những cầu thủ nhập tịch không đủ tiêu chuẩn vì mục tiêu nhất thời!