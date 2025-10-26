Nhiếp chính vương Malaysia đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch FIFA, hé lộ FAM nhập tịch thêm… 27 cầu thủ

'Luật sư đang tìm cách giải quyết vụ việc'

Trên trang cá nhân, người được xem là quyền lực nhất của bóng đá Malaysia hiện tại, đã đăng ảnh chụp cùng Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) - Gianni Infantino. Ông Johor Tunku Ismail chú thích: “Chúng tôi không ở đây để đổ lỗi mà chúng tôi đến để tìm ra giải pháp. Chúng tôi muốn xây dựng nền tảng bóng đá vững chắc cho Malaysia”.

Truyền thông Malaysia đánh giá, đây tiếp tục là động thái bất ngờ của ông Johor Tunku Ismail. Cách thời điểm đăng tải ảnh này ít giờ, chủ sở hữu của CLB Johor Darul Ta'zim FC (JDT) vừa tổ chức buổi họp báo khẩn để nói về án phạt của FIFA đã đưa ra cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vì nhập tịch trái phép 7 cầu thủ. Đáng nói hơn, buổi họp báo diễn ra một cách bất thường, không được thông báo đến các cơ quan báo chí Malaysia.

Ông Johor Tunku Ismail (phải) và ông Gianni Infantino chụp chung bức ảnh ẢNH: IGNV

“Dù vậy, cuộc gặp gỡ giữa ông Johor Tunku Ismail và ông Gianni Infantino nhiều khả năng không nói về án phạt mà bóng đá Malaysia phải chịu. Chủ tịch FIFA đến Malaysia hôm nay và đã tham gia nhiều hoạt động ký kết, phát triển bóng đá học đường. Dự kiến, FIFA sẽ xây dựng 1.000 sân bóng mini trên toàn thế giới, Malaysia là một trong những nước đầu tiên được nhận tài trợ. Đây mới chính là mục đích chính ông Gianni Infantino đến Malaysia, Vì vậy, bức ảnh mà ông Johor Tunku Ismail đăng cũng chẳng nói lên được điều gì”, trang Metro nhận định.

Trong buổi họp báo chiều 25.10, đích thân ông Johor Tunku Ismail cũng ngầm thừa nhận bóng đá Malaysia rất khó để lật ngược án phạt mà FIFA ban hành. Ông Johor Tunku Ismail bày tỏ: “Tôi nghĩ FIFA sẽ không thay đổi quyết định. Tôi hy vọng họ sẽ giảm nhẹ hình phạt. Tuy nhiên, giảm thế nào thì tôi không biết. Nhưng bất kể quyết định ra sao, các luật sư vẫn đang tìm cách giải quyết".

Malaysia có nhiều cầu thủ có thể nhập tịch, ông Johor Tunku Ismail sẽ không trở lại FAM

Ngày 26.9, FIFA chính thức công bố án phạt cho bóng đá Malaysia. 7 cầu thủ FIFA cho rằng đã bị làm giả giấy khai sinh, nhằm đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia gồm Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, Imanol Machuca, Jon Irazabal, Hector Hevel, Gabriel Palmero và Facundo Garces. JDT - đội bóng mà ông Johor Tunku Ismail là chủ sở hữu chịu thiệt hại nặng nề nhất khi góp mặt đến 3 cầu thủ là Joao Figueiredo, Hector Hevel và Jon Irazabal.

Bất chấp sự thiệt hại này, ông Johor Tunku Ismail khẳng định, đội tuyển Malaysia sẽ không thiếu nguồn cầu thủ có thể nhập tịch trong tương lai. Ông chia sẻ: “Chúng tôi có hàng tá người đại diện với ít nhất 27 cầu thủ có thể nhập tịch. Thậm chí, trong những ngày gần đây, tôi đã được giới thiệu thêm vài người”.

"Tuy nhiên, những cầu thủ này chỉ có thể nhập tịch nếu được Cục Đăng ký quốc gia (NRD) cho phép. Các bạn biết đó, vừa qua có 7 người đã vượt qua quy trình của NRD, số còn lại thì không. Trong tương lai, Malaysia vẫn xem xét khả năng nhập tịch, nhưng sẽ đánh giá kỹ càng hơn", ông Johor Tunku Ismail nhấn mạnh.

Ông Johor Tunku Ismail khẳng định Malaysia vẫn xem xét khả năng nhập tịch cầu thủ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Việc bóng đá Malaysia nhận án phạt từ FIFA cũng khiến FAM chịu sức ép lớn từ dư luận nước này. Nhiều CĐV Malaysia chỉ trích, cho rằng FAM luôn trốn tránh trách nhiệm dù chính mình đã gây ra những lỗi lầm. Chính vì thế, với uy tín của mình, ông Johor Tunku Ismail được đề cử cho chiếc ghế Chủ tịch FAM - vị trí hiện đang bị bỏ trống. Tuy nhiên, ông Johor Tunku Ismail đã nhanh chóng từ chối và khẳng định bản thân không hề có ý định trở thành quan chức FAM trong tương lai.

Ông bày tỏ: “Tôi không quan tâm việc trở lại FAM. Tôi đã ủng hộ bóng đá từ năm 2013 và tôi sẽ tiếp tục làm như vậy. Tôi đã làm việc ở đây và bản thân không có nhiều thời gian, vì còn nhiều việc khác. Do đó, chúng tôi tin tưởng rằng những cá nhân khác cũng đủ năng lực và có thể điều hành FAM. Tôi hy vọng một ngày nào đó sẽ có nhiều người sẵn sàng ủng hộ môn thể thao này một cách chân thành, chứ không chỉ nói suông”.