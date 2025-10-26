FIFA: Chuyến thăm Malaysia của Chủ tịch Infantino không liên quan đến án phạt FAM

Chuyến đi tới Malaysia nhằm mục đích gì?

Theo Báo New Straits Times, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã gặp Nhiếp chính vương, Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim - chủ sở hữu CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) - vào ngày 25.10 nhằm thảo luận về định hướng phát triển bóng đá Malaysia trong tương lai. Cuộc gặp này diễn ra trong bối cảnh dư luận dấy lên nghi ngờ rằng chuyến đi của người đứng đầu FIFA có liên quan đến án phạt gần đây dành cho FAM.

Ông Tunku Ismail Sultan Ibrahim (phải) gặp Chủ tịch FIFA tại Malaysia ngày 25.10 ẢNH: IGNV

Tuy nhiên, FIFA đã ra thông báo chính thức khẳng định, chuyến thăm của ông Infantino là một phần trong lịch trình công tác, bao gồm việc khánh thành dự án sân mini “FIFA Arena” và gặp Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim để bàn về các chương trình phát triển bóng đá trẻ.

“Trẻ em không chỉ có nơi để học tập mà còn có chỗ để vui chơi, tận hưởng, hạnh phúc và an toàn”, ông Infantino phát biểu, nhấn mạnh cam kết hỗ trợ Malaysia trong khuôn khổ chương trình FIFA Forward.

Thái tử Johor: ‘Ai đó ở Việt Nam đã gửi đơn khiếu nại lên FIFA’

Án phạt lịch sử của FIFA với FAM

Vụ việc bắt đầu sau trận Malaysia thắng Việt Nam 4-0 tại vòng loại Asian Cup trên sân Bukit Jalil hồi tháng 6.2025. Một ngày sau đó, FIFA nhận được đơn khiếu nại tố cáo FAM sử dụng hồ sơ không hợp lệ khi đăng ký 7 cầu thủ nhập tịch gốc Nam Mỹ và châu Âu.

Sau cuộc điều tra kéo dài, Ủy ban Kỷ luật FIFA xác định FAM đã vi phạm Điều 22 của bộ luật Kỷ luật – liên quan đến hành vi làm giả hoặc chỉnh sửa giấy tờ chính thức. Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ, tương đương khoảng 11,8 tỉ đồng. Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 66 triệu đồng) và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng.

Bảy cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel bị phát hiện có sai lệch trong giấy khai sinh của ông bà - tài liệu dùng để chứng minh gốc gác Malaysia khi xin nhập tịch.

Ngay sau khi quyết định được công bố, FAM khẳng định họ “không có hành vi gian dối” và cho biết toàn bộ giấy tờ đều được cấp “theo đúng quy trình của chính phủ Malaysia”. Liên đoàn này đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA và không loại trừ khả năng sẽ đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu kết quả không thay đổi.

Chuyến đi của Chủ tịch FIFA nằm trong chương trình phát triển bóng đá trẻ em

Thái tử Johor Tunku Ismail – người từng là Chủ tịch FAM – cũng lên tiếng vào ngày 25.10, cho rằng lỗi có thể đến từ “sơ suất hành chính” hơn là hành vi cố ý gian lận. Ông nói: “Nếu NRD hài lòng với các giấy tờ do FAM nộp, thì việc phê duyệt là quyền của họ. Nếu muốn biết ông bà họ là ai, hãy đến NRD mà hỏi. Tôi không tin điều đó. Các tài liệu đều hợp pháp và được cấp bởi chính phủ. Tôi nghĩ đây chỉ là lỗi kỹ thuật trong quá trình nộp hồ sơ lên FIFA".

Bộ trưởng Nội vụ Malaysia Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail cũng khẳng định 7 cầu thủ nhập tịch nói trên được công nhận quốc tịch hợp pháp theo Hiến pháp Liên bang. Tuy nhiên, áp lực trong nước vẫn dâng cao khi Tổng thư ký FAM bị tạm đình chỉ công tác để phục vụ điều tra nội bộ.

Án phạt của FIFA được xem là cú đòn mạnh giáng vào hình ảnh bóng đá Malaysia. Ngoài tổn thất tài chính, FAM có nguy cơ mất uy tín trên trường quốc tế và ảnh hưởng trực tiếp đến đội tuyển quốc gia khi 7 trụ cột bị cấm thi đấu.

Dù vậy, người có ảnh hưởng lớn với thể thao Malaysia khẳng định vẫn kiên định với chính sách nhập tịch cầu thủ gốc Malaysia ở nước ngoài, song song với việc phát triển cầu thủ nội.

“Nếu có những người đủ năng lực và khát khao cống hiến cho đất nước, điều đó là tự nhiên - vì lợi ích chung của đội tuyển quốc gia”, Thái tử Johor nhấn mạnh trong buổi họp báo ngày 25.10.