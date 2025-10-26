Bóng đá Indonesia vướng tin đồn thành lập liên đoàn riêng, AFC lập tức khiển trách

Bóng đá Indonesia bị vạ lây vì sự bức xúc của người hâm mộ

Ông Yunus Nusi khẳng định: "Đây là tin đồn vô căn cứ. Nhưng nó đã khiến PSSI bị AFC khiển trách trong một sự kiện mới đây, liên quan đến vấn đề thành lập Liên đoàn Đông Á. Chúng tôi hy vọng tin đồn này sẽ sớm bị dập tắt, đặc biệt là khi nó được coi là vô căn cứ. Người hâm mộ bóng đá Indonesia không nên cổ xúy cho vấn đề hoàn toàn không có thật này".

Đội tuyển Indonesia được 'Hà Lan hóa', nhưng vẫn chia tay giấc mơ dự World Cup 2026, CĐV lại muốn thành lập liên đoàn riêng, khiến bị AFC khiển trách Ảnh: Reuters

Trước đó, tin đồn này xuất phát từ một kênh truyền hình ở Iraq, cho rằng các Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản vì quá bất mãn với AFC trong cách điều hành vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, cũng như các giải cúp cấp CLB cao nhất (AFC Champions League) lâu nay, nên đã có ý định rời khỏi tổ chức này để thành lập một liên đoàn riêng.

Các liên đoàn ở Hàn Quốc và Nhật Bản cũng muốn mời các nước khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Thái Lan, Việt Nam… tham gia để thành lập một tổ chức bóng đá riêng tách khỏi AFC, và được gọi là Liên đoàn Đông Á (EAC).

Sự kiện này lập tức nhận sự ủng hộ rất lớn từ giới CĐV Indonesia, và dĩ nhiên cả từ Iraq. Trong khi, các Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc và Nhật Bản đều không lên tiếng trước các tin đồn này, có lẽ vì nó quá vô lý.

Thế nhưng, cũng sẽ không khó để nhận ra đây là tin đồn vô căn cứ. Lý do là vì bóng đá Indonesia và Iraq đều thất vọng khi 2 đội tuyển các nước này đều không thể giành vé dự World Cup 2026. Đội tuyển Iraq chỉ an ủi khi được đấu 2 trận play-off với UAE trong tháng 11, nếu vượt qua sẽ tìm kiếm cơ hội tại vòng play-off liên lục địa vào tháng 3.2026.

Trong đó, CĐV Indonesia và Iraq rất thất vọng vì AFC đã trao quyền đăng cai 2 bảng đấu ở vòng loại thứ tư cho Ả Rập Xê Út và Qatar, thay vì phải tổ chức thi đấu trên sân trung lập như lịch trình ban đầu. Qua đó, giúp Ả Rập Xê Út và Qatar nắm quá nhiều lợi thế và đã chính thức giành 2 suất dự World Cup 2026 sau đợt trận diễn ra trong tháng 10 vừa qua.

Nhật Bản (giữa) là đội đầu tiên ở khu vực châu Á giành vé dự World Cup 2026 Ảnh: Reuters

Báo chí ở Iraq và tại Indonesia cho rằng, AFC đã nghiêng về sự ủng hộ các nước ở khu vực Tây Á nhiều hơn, so với khu vực Đông Á. Từ đó, xuất hiện tin đồn các liên đoàn Hàn Quốc và Nhật Bản muốn tách khỏi AFC để thành lập liên đoàn riêng. Đa số giới CĐV Indonesia ủng hộ điều này, họ tạo ra cả xu hướng trên mạng xã hội và thậm chí là cho rằng PSSI đã sẵn sàng cho việc rời khỏi cơ quan bóng đá châu Á.

"Một số liên đoàn thành viên trong AFC đã hỏi chúng tôi về những ồn ào trên các phương tiện truyền thông ở Indonesia về việc Nhật Bản và Hàn Quốc có kế hoạch rời khỏi bóng đá châu Á. Điều này không tốt cho PSSI. Chuyện này đã lan truyền chóng mặt trong cộng đồng AFC khi mạng xã hội ở Indonesia đưa tin và cổ xúy cho điều không có thật đó.

Thậm chí các quốc gia khác (được cho là) sẽ gia nhập cùng Nhật Bản và Hàn Quốc. Đây là điều không có thật. Vì vậy, hãy chú ý, vì điều này sẽ không tốt cho PSSI, AFC đã khiển trách. Lý do là AFC rất tích cực trên mạng xã hội, họ nắm tất cả mọi vấn đề. Đến mức một số người còn nói rằng Iraq cũng muốn rời khỏi AFC. Thật khó tin", ông Yunus Nusi, Tổng Thư ký PSSI, vừa lên tiếng cảnh báo mới đây.