Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Quốc tế

David Beckham bất ngờ nói sự thật về Messi khiến Ronaldo đau đớn

Giang Lao
Giang Lao
26/10/2025 09:04 GMT+7

Theo báo Tây Ban Nha, Marca, Chủ tịch Inter Miami, ông David Beckham gọi Messi là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá, đã có ý làm đau lòng danh thủ Ronaldo, người vừa đạt cột mốc ghi 950 bàn trong sự nghiệp.

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo vẫn tiếp diễn

David Beckham đưa ra phát biểu về Messi trong ngày danh thủ 38 tuổi người Argentina ký hợp đồng mới với Inter Miami đến tháng 12.2028. Ngay sau đó, Messi ghi liền cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ở trận đầu tiên tại vòng 1 play-off MLS Cup ngày 25.10.

David Beckham bất ngờ nói sự thật về Messi khiến Ronaldo đau đớn- Ảnh 1.

Messi vừa ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10

Ảnh: Reuters

"Năm 2023, chúng tôi đã mang cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử từng chơi môn thể thao này đến thành phố của mình. Hôm nay, tôi rất vui vì anh ấy vẫn tận tâm như mọi khi và vẫn muốn khoác lên mình màu áo hồng của Inter Miami và chơi cho đội bóng của chúng tôi", David Beckham chia sẻ trên mạng xã hội Instagram trong ngày Messi ký hợp đồng mới với Inter Miami.

David Beckham cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Messi đối với sự phát triển của bóng đá tại Mỹ và sự phát triển của các thế hệ cầu thủ mới, khi danh thủ người Argentina này là người đang truyền cảm hứng và làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá nước Mỹ.

"Việc David Beckham tự hào và luôn ca ngợi Messi, như muốn đánh vào điểm yếu của Ronaldo, về sự cạnh tranh của 2 danh thủ này lâu nay", Marca bày tỏ.

Trước Messi, Ronaldo cũng đã gia hạn hợp đồng với CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út đến tháng 6.2027 khi ở độ tuổi 42. Messi mới đây, và Ronaldo không lâu trước đó, đều đã xác nhận họ đang trạng thái rất tốt và sẵn sàng hướng đến World Cup 2026. Đó sẽ kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của 2 danh thủ này, điều chưa từng có ai làm được.

Messi vừa ghi cú đúp cho Inter Miami và 1 kiến tạo ở trận thắng Nashville SC với tỷ số 3-1, để có đến 12 bàn thắng và 9 kiến tạo chỉ trong 8 trận gần đây. Nhà báo Mỹ, Tom Bogert phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi với phong độ quá ấn tượng của Messi, nên nhớ anh ta đã 38 tuổi".

David Beckham bất ngờ nói sự thật về Messi khiến Ronaldo đau đớn- Ảnh 2.

Ronaldo cũng không kém cạnh, anh vừa ghi bàn để giúp Al Nassr bất bại tại Saudi Pro League

Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ronaldo cũng không kém cạnh. Danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha này tiếp tục ghi bàn vừa giúp Al Nassr bất bại ở mùa giải 2025 - 2026, khi thắng đối thủ Al Hazm với tỷ số 2-0 ngày 26.10. Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng giải Saudi Pro League với 6 trận toàn thắng (18 điểm tuyệt đối), hơn đội nhì bảng Al Taawoun FC 3 điểm.

Ronaldo hiện đạt con số 950 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong đó, có 34 bàn và 3 kiến tạo sau 38 trận ở năm 2025. Danh thủ này đang tiến gần hơn cột mốc ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trong khi, Messi hiện đã ghi được 891 bàn thắng và có 299 pha kiến tạo trong sự nghiệp. Anh cũng lập kỷ lục ghi được hơn 40 bàn thắng trong 13 năm dương lịch khác nhau. 

Danh thủ người Argentina vừa đoạt giải vua phá lưới MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 29 bàn sau 28 trận cho mùa giải thường niên 2025. Danh hiệu này cũng giúp Messi trở thành ứng cử viên sáng giá nhất đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ hai liên tiếp, để thiết lập kỷ lục lịch sử ở giải đấu này.

Tin liên quan

Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Messi ghi ngay cú đúp sau bản hợp đồng mới, Inter Miami thẳng tiến ở MLS Cup

Sáng 25.10, Messi nhận danh hiệu vua phá lưới MLS với 29 bàn sau 28 trận, anh tiếp tục lập công ngay sau khi vừa ký hợp đồng mới, giúp Inter Miami đánh bại Nashville SC tỷ số 3-1 ở trận đầu tại vòng 1 play-off MLS Cup.

Sếp lớn bóng đá Indonesia muốn đoạt HCV SEA Games 33 sau cú sốc mất vé World Cup 2026

Messi chính thức ký hợp đồng gia hạn với Inter Miami, MLS lập kỷ lục mới

Khám phá thêm chủ đề

Messi MLS Ronaldo Inter Miami David Beckham
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận