David Beckham bất ngờ nói sự thật về Messi khiến Ronaldo đau đớn

Cuộc đua giữa Messi và Ronaldo vẫn tiếp diễn

David Beckham đưa ra phát biểu về Messi trong ngày danh thủ 38 tuổi người Argentina ký hợp đồng mới với Inter Miami đến tháng 12.2028. Ngay sau đó, Messi ghi liền cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ở trận đầu tiên tại vòng 1 play-off MLS Cup ngày 25.10.

Messi vừa ghi cú đúp giúp Inter Miami thắng đậm Nashville SC với tỷ số 3-1 ngày 25.10 Ảnh: Reuters

"Năm 2023, chúng tôi đã mang cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử từng chơi môn thể thao này đến thành phố của mình. Hôm nay, tôi rất vui vì anh ấy vẫn tận tâm như mọi khi và vẫn muốn khoác lên mình màu áo hồng của Inter Miami và chơi cho đội bóng của chúng tôi", David Beckham chia sẻ trên mạng xã hội Instagram trong ngày Messi ký hợp đồng mới với Inter Miami.

David Beckham cũng nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Messi đối với sự phát triển của bóng đá tại Mỹ và sự phát triển của các thế hệ cầu thủ mới, khi danh thủ người Argentina này là người đang truyền cảm hứng và làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt của bóng đá nước Mỹ.

"Việc David Beckham tự hào và luôn ca ngợi Messi, như muốn đánh vào điểm yếu của Ronaldo, về sự cạnh tranh của 2 danh thủ này lâu nay", Marca bày tỏ.

Trước Messi, Ronaldo cũng đã gia hạn hợp đồng với CLB Al Nassr ở Ả Rập Xê Út đến tháng 6.2027 khi ở độ tuổi 42. Messi mới đây, và Ronaldo không lâu trước đó, đều đã xác nhận họ đang trạng thái rất tốt và sẵn sàng hướng đến World Cup 2026. Đó sẽ kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp của 2 danh thủ này, điều chưa từng có ai làm được.

Messi vừa ghi cú đúp cho Inter Miami và 1 kiến tạo ở trận thắng Nashville SC với tỷ số 3-1, để có đến 12 bàn thắng và 9 kiến tạo chỉ trong 8 trận gần đây. Nhà báo Mỹ, Tom Bogert phải thốt lên: "Thật không thể tin nổi với phong độ quá ấn tượng của Messi, nên nhớ anh ta đã 38 tuổi".

Ronaldo cũng không kém cạnh, anh vừa ghi bàn để giúp Al Nassr bất bại tại Saudi Pro League Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Ronaldo cũng không kém cạnh. Danh thủ 40 tuổi người Bồ Đào Nha này tiếp tục ghi bàn vừa giúp Al Nassr bất bại ở mùa giải 2025 - 2026, khi thắng đối thủ Al Hazm với tỷ số 2-0 ngày 26.10. Al Nassr xây chắc ngôi đầu bảng giải Saudi Pro League với 6 trận toàn thắng (18 điểm tuyệt đối), hơn đội nhì bảng Al Taawoun FC 3 điểm.

Ronaldo hiện đạt con số 950 bàn thắng trong sự nghiệp. Trong đó, có 34 bàn và 3 kiến tạo sau 38 trận ở năm 2025. Danh thủ này đang tiến gần hơn cột mốc ghi 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Trong khi, Messi hiện đã ghi được 891 bàn thắng và có 299 pha kiến tạo trong sự nghiệp. Anh cũng lập kỷ lục ghi được hơn 40 bàn thắng trong 13 năm dương lịch khác nhau.

Danh thủ người Argentina vừa đoạt giải vua phá lưới MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) với 29 bàn sau 28 trận cho mùa giải thường niên 2025. Danh hiệu này cũng giúp Messi trở thành ứng cử viên sáng giá nhất đoạt giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải MLS năm thứ hai liên tiếp, để thiết lập kỷ lục lịch sử ở giải đấu này.