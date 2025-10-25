Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Pháp luật

Đồng Nai: Bắt giữ pháo hoa lậu, 'lòi' ra ma túy trong phòng ngủ

Lê Lâm
Lê Lâm
25/10/2025 16:23 GMT+7

Người đàn ông nghiện ma túy mua hơn 3 tạ pháo hoa nổ lậu để về bán kiếm lời, nhưng chưa kịp bán thì công an phát hiện, bắt giữ.

Ngày 25.10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang tạm giữ hình sự Trần Văn Nguyện (55 tuổi, ở xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, làm rõ về hành vi buôn bán hàng cấm (﻿pháo hoa nổ) và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đồng Nai: Bắt giữ pháo hoa lậu, 'lòi' ra ma túy trong phòng ngủ- Ảnh 1.

Trần Văn Nguyện cùng số pháo hoa nổ bị bắt giữ

ẢNH: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Trước đó, vào tối 21.10, Công an xã Hưng Thịnh bắt quả tang Trần Văn Nguyện đang tàng trữ 242 hộp pháo hoa nổ, tổng trọng lượng 339kg tại một căn nhà trên địa bàn xã.

Kiểm trong căn nhà, lực lượng công an phát hiện và thu giữ thêm 2 gói tinh thể màu trắng (nghi là ma túy) trong phòng ngủ của Nguyện.

Làm việc với công an, Nguyện khai nhận mua số pháo trên của một người khác (chưa rõ lai lịch) rồi mang về nhà cất giấu để bán kiếm lời, chưa kịp bán thì bị bắt. Còn 2 gói ma túy mua để sử dụng do bản thân bị nghiện.

Công an xã Hưng Thịnh đã lập hồ sơ và bàn giao Nguyện cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

Xem thêm bình luận