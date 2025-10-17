Khởi tố bị can cất giấu ma túy trong rẫy cà phê để bán

Chiều 17.10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, đồng thời ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Quyền (32 tuổi, xã Ea Wy, Đắk Lắk; thuộc H.Ea H'leo, Đắk Lắk cũ), để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Ngọc Quyền bị bắt vì cất giấu 2,5 bánh heroin trong rẫy cà phê ẢNH: S.Đ

Ngày 25.9, lực lượng công an phát hiện Quyền đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại rẫy cà phê trên địa bàn xã Ea Wy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 2,5 bánh heroin, tương đương khoảng 800 gram.

Bước đầu, Quyền khai nhận, vào đầu tháng 9.2025, đã mua số ma túy trên của một người không rõ lai lịch tại khu vực xã Ea H'leo với giá 450 triệu đồng. Sau khi mang về, Quyền cất giấu tại rẫy cà phê để chia nhỏ bán lại cho các con nghiện nhằm kiếm lời.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang mở rộng điều tra, xử lý Quyền, đồng thời truy tìm những người liên quan trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy.