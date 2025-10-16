Khởi tố vụ án làm giả con dấu tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ

Khởi tố vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức

Chiều 16.10, UBND TP.Cần Thơ tổ chức họp cơ quan báo, đài định kỳ quý 3/2025 để thông tin về tình hình kinh tế, xã hội. Trả lời báo chí liên quan sai phạm xảy ra tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ, Công an TP.Cần Thơ cho biết Cơ quan CSĐT đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức xảy ra tại bệnh viện này.

Công an TP.Cần Thơ khởi tố vụ án "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP.Cần Thơ ẢNH: T.U

Cụ thể, theo Công an TP.Cần Thơ, ngày 21.5, Cơ quan CSĐT tiếp nhận tin báo về tội phạm của Sở Y tế TP.Cần Thơ về vụ việc có dấu hiệu tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ, đối với 12 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm có dấu hiệu giả mạo chữ ký, có dấu của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế liên quan đến Công ty TNHH MTV TM HeCa (địa chỉ 590/B2 đường Cách Mạng Tháng Tám, P.Nhiêu Lộc, TP.HCM).

Quá trình kiểm tra, xác minh, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ xác định vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm nên đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" xảy ra tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ, theo quy định tại khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hiện tại, Cơ quan CSĐT Công an TP.Cần Thơ đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ án theo quy định pháp luật.

Hàng loạt vi phạm tại Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ

Trước đó, tháng 3.2025, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã ban hành Kết luận nội dung tố cáo đối với BS.CK2 Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ; đồng thời xác định nhiều nội dung tố cáo là đúng, từ đó phát hiện hàng loạt vi phạm.

Theo Sở Y tế TP.Cần Thơ, Giám đốc Bệnh viện da liễu TP.Cần Thơ có dấu hiệu bao che cho bà T.D.H. trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm thoa da tiêm vào da mặt bệnh nhân ẢNH: T.U

Theo kết luận, trong 8 nội dung tố cáo đối với ông Đạt thì có 5 nội dung tố cáo đúng, 2 nội dung tố cáo đúng một phần như: ký hợp đồng lao động sai quy định gây ảnh hưởng tập thể; nhận bác sĩ H.T.T.M. vào làm việc tại bệnh viện, cho trực tiếp tham gia khám, chữa bệnh trong khi không có chứng chỉ hành nghề, vi phạm luật Khám bệnh, chữa bệnh; lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thông đồng, bao che sai phạm chuyên môn của BS.CK1 T.D.H. trong việc đề xuất sử dụng mỹ phẩm thoa da để tiêm vào da mặt bệnh nhân bằng máy tiêm dưỡng chất... Đặc biệt, là để xảy ra việc có 12 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu do công ty TNHH MTV TM HeCa cung cấp, nhưng không được Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, nên không được phép lưu hành trên thị trường.

Từ kết quả xác minh tố cáo, Sở Y tế TP.Cần Thơ đã chuyển hồ sơ, tài liệu sang Cơ quan CSĐT để làm rõ hành vi giả mạo chữ ký, con dấu của cơ quan quản lý nhà nước trong Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV TM HeCa. Đồng thời xem xét, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với Giám đốc bệnh viện Da liễu TP.Cần Thơ, các cá nhân, tập thể liên quan theo thẩm quyền đối với các tồn tại, hạn chế.