Cần Thơ: Phát hiện hàng trăm ký thịt nhiễm dịch tả heo châu Phi tại chợ

Ngày 15.10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ cho biết vừa phát hiện một cơ sở giết mổ gia súc có giết mổ heo nhiễm dịch tả heo châu Phi.



Thịt heo được đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán thì bị phát hiện nhiễm dịch tả heo châu Phi, với tổng trọng lượng 120 kg ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ phối hợp các đơn vị liên quan, kiểm tra cơ sở giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ (ở xã Vĩnh Viễn, TP.Cần Thơ). Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện 1 con heo đã được giết mổ, đóng dấu kiểm dịch đang chuẩn bị vận chuyển ra chợ Vĩnh Viễn để bán, với tổng trọng lượng 120 kg.

Kiểm tra nhanh mẫu thịt heo đã giết mổ cho kết quả dương tính với dịch tả heo châu Phi. Đoàn kiểm tra xác định heo của bà T.H.C - người đang bán thịt heo tại chợ Vĩnh Viễn; đồng thời lấy mẫu giám định tại sạp thịt heo của bà C. ở chợ Vĩnh Viễn.

Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã thu mẫu, thực hiện giám định đối với số thịt heo nóng, thịt heo ướp lạnh của 2 sạp thịt tại chợ Vĩnh Viễn. Kết quả, có 10/12 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi. Sau đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Cần Thơ đã phối hợp cơ quan chức năng tiêu hủy hơn 840 kg thịt heo nhiễm bệnh theo đúng quy định.

Công an TP.Cần Thơ khuyến cáo, người dân khi phát hiện heo chết nghi ngờ do nhiễm bệnh, phải báo ngay cho cơ quan thú y hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất, không được giết mổ hay tiêu thụ, tránh làm lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe chính mình và người tiêu dùng.