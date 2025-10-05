Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bị phạt vì dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để bay flycam

Nam Long
Nam Long
05/10/2025 10:22 GMT+7

Người đàn ông ở Vĩnh Long dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để bay flycam, bị Cục CSGT xử phạt hành chính lỗi 'dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định'.

Ngày 5.10, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 (Cục CSGT) cho biết, đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính đối với một tài xế dừng xe tại làn dừng khẩn cấp trên cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ để bay flycam.

Một tải xế dừng xe ở làn dừng khẩn cấp trên cao tốc để bay flycam- Ảnh 1.

Cục CSGT lập biên bản vi phạm đối với anh N.T.A

ẢNH: NAM LONG

Theo đó, từ thông tin đăng tải trên mạng xã hội ngày 4.10 về một phương tiện dừng đỗ trên cao tốc để quay flycam, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7, Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt (Cục CSGT) đã lập tức tổ chức xác minh để xử lý.

Kết quả xác minh, lúc 8 giờ ngày 2.10, anh N.T.A (34 tuổi, ở xã Ngãi Tứ, Vĩnh Long) điều khiển xe ô tô di chuyển đến điểm dừng khẩn cấp của đường cao tốc tại Km122+900, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ (hướng đi Cần Thơ) thuộc địa phận xã Mỹ Thuận, Vĩnh Long và dừng tại đây.

Khi thấy có khung cảnh đẹp, tài xế A. đã sử dụng flycam để ghi lại hình ảnh cảnh vật xung quanh. Sau đó, ngày 4.10, người này đăng lên mạng xã hội TikTok.

Tại buổi làm việc, tài xế A. đã nhận thức được hành vi vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường cao tốc và chấp hành việc xử lý của lực lượng CSGT.

Với hành vi vi phạm của anh N.T.A, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 đã lập biên bản vi phạm hành chính lỗi "dừng xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định". Đồng thời cho biết, anh A. sẽ bị xử phạt từ 12 - 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đội CSGT đường bộ cao tốc số 7 khuyến cáo, làn dừng xe khẩn cấp của đường cao tốc (bao gồm cả làn dừng xe khẩn cấp cách quãng) chỉ dành cho các xe bị sự cố hoặc các trường hợp bất khả kháng buộc phải dừng, đỗ xe và khi dừng, đỗ phải có báo hiệu bằng đèn khẩn cấp; không được dừng, đỗ xe tùy tiện trên đường cao tốc. Mọi trường hợp vi phạm đều bị xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

