Ông Trump 'bắn tín hiệu' việc chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Tổng thống Trump cho hay ông muốn Ukraine làm rõ ý định sử dụng tên lửa Tomahawk, do không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine. Nếu được thông qua, Mỹ có thể bán tên lửa Tomahawk cho những nước NATO để các nước này chuyển cho Ukraine.

Ông Trump còn cân nhắc điều gì về chuyển giao tên lửa Tomahawk cho Ukraine?

Tuần trước, tờ The Wall Street Journal đưa tin Mỹ sẽ cung cấp tin tình báo cho Ukraine về các cơ sở hạ tầng năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Thế nhưng, để Kyiv tấn công hiệu quả những cơ sở đó thì phải cần loại tên lửa như Tomahawk, có tầm bắn 2.500 km, trong khi các tên lửa Ukraine đã nhận từ phương Tây như Storm Shadow hay ATACMS chỉ có tầm bắn 250 - 300 km. Trong khi đó, Reuters dẫn một số nguồn tin cho rằng Mỹ khó có khả năng cung cấp Tomahawk cho Ukraine, do kho dự trữ hiện tại đã được phân bổ cho hải quân Mỹ và các mục đích khác.

Tờ Financial Times cũng đưa tin một số người trong nội bộ chính quyền Tổng thống Trump hoài nghi về tác động của Tomahawk đến cục diện chiến sự.

Tên lửa hành trình Tomahawk được phóng từ tàu chiến Mỹ Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp ông Trump hồi tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Washington chuyển giao Tomahawk để Kyiv có thể tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm thủ đô Moscow. Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin lưu ý Kyiv không thể sử dụng tên lửa này nếu quân nhân Mỹ không can thiệp trực tiếp, do vậy động thái này sẽ tạo ra bước leo thang mới của xung đột, cũng như leo thang trong quan hệ Mỹ - Nga.