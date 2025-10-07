Ông Trump: Đã có quyết định về cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine

Phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.10, Tổng thống Trump cho hay ông muốn nắm rõ kế hoạch Ukraine sử dụng số tên lửa Tomahawk do Mỹ sản xuất trước khi đồng ý chuyển giao vì không muốn làm leo thang xung đột Nga - Ukraine.

"Tôi muốn tìm hiểu xem họ sẽ làm gì với số tên lửa này. Họ sẽ đưa chúng tới đâu? Tôi đoán tôi phải hỏi câu hỏi đó. Tôi không muốn làm leo thang cuộc chiến đó", theo Reuters dẫn lời ông Trump.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng ngày 6.10.2025 ẢNH: REUTERS

Tháng trước, Phó tổng thống Mỹ JD Vance tiết lộ rằng Nhà Trắng đang cân nhắc cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Loại tên lửa này có tầm bắn 2.500 km với giá trị ước tính khoảng 1,3 triệu USD/quả. Tomahawk có thể bay ở độ cao thấp, thực hiện các động tác né tránh và có thể được lập trình lại giữa chuyến bay, theo The Kyiv Independent.

Tuy nhiên, theo tờ Financial Times, một số quan chức Mỹ tỏ ra nghi ngờ về khả năng thay đổi cục diện chiến trường của tên lửa Tomahawk.

Nga và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Putin: Quan hệ Nga - Mỹ bị 'phá hủy' nếu Ukraine nhận tên lửa Tomahawk

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 5.10 cảnh báo nếu Mỹ cung cấp Tomahawk cho Ukraine để tấn công tầm xa vào Nga, quan hệ giữa Moscow và Washington sẽ bị phá vỡ. Nhà lãnh đạo Nga cũng lập luận rằng lực lượng Ukraine sẽ không thể vận hành một hệ thống tinh vi như vậy nếu không có "sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ".

Theo Reuters dẫn nguồn thạo tin, Mỹ khó có thể cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, vì số tên lửa hiện tại đã được phân bổ cho hải quân Mỹ và các mục đích sử dụng khác.