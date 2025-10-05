Ông Putin: Viện trợ tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ 'phá hủy' quan hệ Nga - Mỹ

"Điều này sẽ dẫn đến sự phá hủy mối quan hệ giữa 2 nước, hoặc ít nhất là xu hướng tích cực mới nổi trong mối quan hệ này", Tổng thống Putin phát biểu trong một đoạn video clip do phóng viên truyền hình nhà nước Nga Pavel Zarubin công bố ngày 5.10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Krasnodar, Nga ngày 3.10.2025 ẢNH: AP

The Wall Street Journal đưa tin Mỹ sẽ cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo về các mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng ở Nga và cân nhắc bán tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 2.500 km. Nếu Ukraine có được tên lửa này thì Điện Kremlin và nhiều vùng lãnh thổ nước Nga sẽ nằm trong tầm ngắm.

Hôm 28.9, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết nước này đang xem xét yêu cầu của Ukraine về việc cung cấp tên lửa Tomahawk, nhưng chưa có quyết định cuối cùng.

Tuy nhiên, Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết việc chuyển giao Tomahawk cho Ukraine có thể gặp nhiều thách thức do kho tên lửa hiện được phân bổ cho lực lượng hải quân và cho các nhiệm vụ khác của quân đội Mỹ.

Trước đó, Tổng thống Putin hôm 2.10 cho rằng Ukraine không thể sử dụng Tomahawk nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ và do đó bất kỳ việc cung cấp tên lửa nào như vậy cho Kyiv sẽ gây ra "giai đoạn leo thang mới".

Nhà lãnh đạo Nga nói thêm rằng Tomahawk có thể gây hại cho Nga, nhưng nước này có khả năng bắn hạ chúng và cải thiện khả năng phòng không của mình.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5.10 kêu gọi: "Một lệnh ngừng bắn đơn phương trên không là hoàn toàn khả thi, và nó có thể mở đường cho một giải pháp ngoại giao thực sự. Mỹ và châu Âu phải hành động để buộc Tổng thống Putin phải dừng lại". Phát biểu được đưa ra sau khi Ukraine hứng chịu các đợt tấn công nặng nề liên tiếp trong những ngày qua.