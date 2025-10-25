Chiều 25.10,2025, Thái tử Johor Tunku Ismail Sultan Ibrahim đã tổ chức một buổi họp báo bất ngờ, trong đó ông đề cập đến vụ việc FIFA áp dụng án phạt đối với bóng đá Malaysia liên quan đến việc nhập tịch cầu thủ. Trong buổi họp báo, ông cũng lên tiếng bảo vệ các cầu thủ, đồng thời bày tỏ sự ngạc nhiên trước quyết định của FIFA.

Thái tử Johor bất ngờ họp báo: Kêu gọi FAM chịu trách nhiệm, nhắc đến VFF

Ông Tunku Ismail, Nhiếp chính vương, Thái tử Johor, là người được biết đến với vai trò là chủ sở hữu của Johor Darul Ta'zim FC (JDT), CLB bóng đá nổi tiếng và thành công nhất Malaysia. Trước đó, ông cũng đã từng giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) trong một nhiệm kỳ ngắn từ năm 2017 đến 2018. Với những đóng góp lớn lao cho bóng đá Malaysia, ông Tunku Ismail hiện được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất trong làng thể thao nước này.

Những ngày qua, kể từ khi bê bối nhập tịch của bóng đá Malaysia nổ ra, dư luận nước này nhiều lần đặt câu hỏi về vai trò của ông Tunku Ismail. Đến chiều 25.10, ông đã chính thức lên tiếng.

Trong cuộc họp báo, ông cho biết Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) thông tin với ông rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) không phải là bên gửi đơn tố cáo, dù FIFA vẫn quyết định xử phạt bóng đá Malaysia và ông thấy thật kỳ lạ khi FIFA lại quyết định xử lý vụ việc này.

Thái tử Johor cũng phản đối việc đổ lỗi cho ông về các vấn đề bóng đá của Malaysia.

"Tôi đã bị đổ lỗi về vấn đề bóng đá của Malaysia suốt 13 năm qua. Nếu việc đổ lỗi cho tôi giúp các bạn ngủ ngon vào ban đêm, thì tôi không thấy vấn đề gì", ổng Tunku Ismail phát biểu tại buổi họp báo.

Ông Johor Tunku Ismail tại buổi họp báo ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Cựu Chủ tịch FAM cũng lên tiếng bảo vệ bảy cầu thủ nhập tịch - Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garcés và Gabriel Palmero, khẳng định rằng mọi vấn đề liên quan đến các cầu thủ đều xuất phát từ những thủ tục hành chính và không có sự giả mạo nào. Về vấn đề nguồn gốc Malaysia của các cầu thủ nhập tịch, ông Tunku Ismail cho biết Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) mới là cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Thái tử Johor cũng nghi ngờ rằng FIFA sẽ không thay đổi quyết định của mình và cho rằng cơ quan bóng đá thế giới sẽ giữ nguyên các hình phạt đối với đội tuyển quốc gia Malaysia.

7 cầu thủ nhập tịch đã bị FIFA cấm thi đấu một năm vì vi phạm quy định về tính hợp lệ. Ngoài ra, cả Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và các cầu thủ cũng bị phạt tổng cộng gần 2 triệu ringgit (tương đương khoảng 12,5 tỉ đồng). FAM hiện đang kháng cáo quyết định này và có thể đưa vụ việc lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Đến ngày 30.10, FIFA sẽ đưa ra phán quyết về đơn kháng cáo của FAM. Đây là đơn kháng cáo của riêng tổ chức này chứ không phải về án phạt của 7 cầu thủ. Hiện chưa rõ các cầu thủ nhập tịch có kháng cáo hay không. Sau khi FIFA đưa ra quyết định cuối cùng, AFC mới có những hành động tiếp theo liên quan đến các kết quả thi đấu của đội tuyển Malaysia trong các trận đấu có sử dụng các cầu thủ nhập tịch, trong đó có trận gặp đội tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 10.6.2025 - khi họ thắng Việt Nam với tỷ số 4-0.